Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Trước đó, để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 2950/UBND-TC ngày 23/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung theo dõi tàu thuyền, ngư trường, rà soát số lượng tàu, giữ liên lạc thường xuyên, thông tin kịp thời để tránh đi vào vùng nguy hiểm; thông tin hướng dẫn người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, sẵn sàng di chuyển người lên bờ khi cần; thực hiện thông tin cho khách về diễn biến bão, có phương án bố trí lưu trú an toàn, đặc biệt trong dịp cuối tuần tại các tuyến đảo; sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ; rà soát phương án phòng chống thiên tai tại khu vực khai thác, bãi thải; theo dõi sát mực nước hồ, điều tiết hợp lý để vừa đảm bảo an toàn công trình, vừa trữ nước cho mùa khô; các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình và sẵn sàng triển khai chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong mọi tình huống phát sinh.