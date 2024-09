Quang Linh Vlogs, Châu Bùi và nhiều KOL ủng hộ hàng trăm triệu

TikToker Mèo Trái Đất cho biết đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được những tổn hại to lớn do thiên tai để lại. "Em và gia đình rất may mắn khi không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nhưng nay nhìn những hậu quả của cơn bão thật quá xót xa. Ngay lúc này chúng em xin hướng tấm lòng nhỏ về các địa phương bị thiệt hại bởi cơn bão Yagi. Mong mọi người sớm vượt qua và ổn định cuộc sống", cô bày tỏ