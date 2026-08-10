Quang Hải bị chê "xuống phong độ", Đình Bắc chỉ nói 2 từ về đàn anh đã đủ dẹp yên tất cả

Giữa lúc Quang Hải nhận nhiều ý kiến trái chiều sau trận thắng Campuchia, Đình Bắc bất ngờ chia sẻ lại cột mốc lịch sử của đàn anh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Hình mẫu”. Một lời động viên giản dị nhưng đầy ý nghĩa dành cho người đội trưởng.

Tối 7/8 vừa qua, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình xuất phát trong trận gặp Campuchia, Quang Hải có lần thứ 84 khoác áo Những chiến binh Sao vàng, chính thức vượt qua kỷ lục 83 trận của huyền thoại Lê Công Vinh.

Đây là cột mốc đặc biệt với tiền vệ sinh năm 1997, nhất là khi Công Vinh đã giữ kỷ lục này gần một thập kỷ. Thế nhưng, ngày Quang Hải bước vào lịch sử lại diễn ra trong một bối cảnh không mấy dễ dàng. Sau chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Campuchia, Quang Hải trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Quang Hải nhận nhiều ý kiến trái chiều về phong độ trong màu áo ĐT Việt Nam ở Asean Cup 2026 (Ảnh: HĐ)

Một tình huống bỏ lỡ cơ hội cùng điểm số 6,8 từ hệ thống chấm điểm tự động trở thành lý do khiến tiền vệ của tuyển Việt Nam nhận nhiều lời phê bình. Không ít ý kiến cho rằng Quang Hải đã chậm hơn trước, không còn tạo ra những khoảnh khắc đột biến như thời kỳ đỉnh cao và nên nhường vị trí cho các cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, nhìn vào màn trình diễn thực tế, câu chuyện lại không hoàn toàn tiêu cực. Trong 79 phút trên sân, Quang Hải có 53 lần chạm bóng, chuyền chính xác 93% (39/42). Đáng chú ý, các đường chuyền phát triển bóng vào 1/3 cuối sân của anh đạt tỷ lệ chính xác 100%, bên cạnh 4 đường chuyền quyết định tạo cơ hội. Những con số này cho thấy dù không trực tiếp ghi bàn hay tạo ra một khoảnh khắc bùng nổ, Quang Hải vẫn có những đóng góp nhất định vào cách vận hành lối chơi của đội tuyển.

Quang Hải đối diện với mưa chỉ trích sau trận Việt Nam 3-1 Campuchia (Ảnh: HĐ)

Và đúng lúc đàn anh đang phải đối mặt với những tranh luận, Đình Bắc đã có một động thái khiến nhiều người chú ý.

Đình Bắc gọi Quang Hải là "hình mẫu"

Sau khi Quang Hải xác lập kỷ lục 84 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc đã chia sẻ lại thông tin về cột mốc lịch sử của đàn anh trên trang cá nhân. Điều đáng chú ý nằm ở dòng caption rất ngắn mà Đình Bắc viết: “Hình mẫu”. Kèm theo đó là loạt biểu tượng trái tim.

Không dài dòng, không nhắc đến những tranh luận đang diễn ra, Đình Bắc chỉ đơn giản dành cho Quang Hải sự ngưỡng mộ của một đàn em dành cho người đi trước. Động thái này càng trở nên đáng chú ý khi xuất hiện đúng thời điểm Quang Hải đang nhận nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội.

Với Đình Bắc, Quang Hải rõ ràng không chỉ là một người đồng đội. Anh còn là một hình mẫu.

Đình Bắc gọi Quang Hải là "hình mẫu" giữa lúc đàn anh bị chỉ trích (Ảnh: FBNV)

Từ "Hải con" của Thường Châu đến người giữ kỷ lục tuyển Việt Nam

Quang Hải ra mắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2017 trong trận hòa Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Gần một thập kỷ sau, anh trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất lịch sử với 84 lần. Trong hành trình ấy, Quang Hải đã trải qua nhiều thế hệ đồng đội và nhiều đời HLV.

Anh là một trong những nhân tố quan trọng của thế hệ vàng từng đưa bóng đá Việt Nam đến những thành tích đáng nhớ, trong đó có chức vô địch ASEAN Cup 2018 và 2024, ngôi á quân năm 2022, cùng hành trình vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn đang tiếp tục khoác áo đội tuyển và được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng. Anh cũng còn cơ hội nối dài kỷ lục 84 trận trong thời gian tới, khi phía trước là những mục tiêu lớn như Asian Cup 2027 và chiến dịch hướng tới World Cup 2030.

Ảnh: FBNV

Có thể phong độ của Quang Hải hiện tại vẫn là chủ đề để tranh luận. Có thể những màn trình diễn của anh không còn giống thời kỳ đỉnh cao. Nhưng với một cầu thủ trẻ như Đình Bắc, những gì Quang Hải đã làm được trong gần một thập kỷ khoác áo đội tuyển vẫn đủ để trở thành một hình mẫu đáng ngưỡng mộ.

Và giữa lúc đàn anh đang đứng giữa những luồng ý kiến trái chiều, một câu “Hình mẫu” cùng vài trái tim từ Đình Bắc có lẽ là cách đơn giản nhất để nói rằng: với các đàn em, giá trị của Quang Hải không thể được đo chỉ bằng một trận đấu hay một vài lời chỉ trích trên mạng xã hội.