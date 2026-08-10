Sao tuyển Anh vừa trở lại MU sau 2 năm "bị ghẻ lạnh" đã lộ ảnh lắc lư trên du thuyền cùng 10 mỹ nhân

Rashford ăn chơi tưng bừng trên du thuyền triệu đô trước ngày trở lại MU.

Mới đây, ống kính paparazzi đã bắt gặp Marcus Rashford đang "xả hơi" trên một chiếc du thuyền hạng sang ở vùng biển St. Tropez thuộc vịnh French Riviera. Sau một mùa giải kéo dài cùng chiến tích cùng tuyển Anh giành vị trí thứ ba tại World Cup, Rashford tỏ ra vô cùng hào phóng khi chiêu đãi nhóm 10 cô bạn gái chân dài. Bữa tiệc trên biển tràn ngập tiếng cười khi tiền đạo này liên tục bật các chai sâm panh đắt đỏ Armand de Brignac Brut Gold trị giá 270 bảng (khoảng 8,6 triệu VNĐ) và nhâm nhi bia cùng các người đẹp.

Rashford bị bắt gặp vui chơi trên du thuyền (Ảnh: BackGrid)

(Ảnh: BackGrid)

(Ảnh: BackGrid)

Đáng chú ý, trong suốt chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh này hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô bạn gái lâu năm Lucia Loi. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Các cầu thủ Anh đã chơi rất hay tại World Cup và họ hoàn toàn xứng đáng có thời gian nghỉ ngơi sau giải đấu thành công. Marcus rất ga-lăng khi chia sẻ kỳ nghỉ của mình cùng dàn phụ nữ xinh đẹp giữa sóng nước đại dương".

Không chỉ gây chú ý bởi độ chịu chơi, Rashford còn thể hiện gu thời trang đậm chất "ngôi sao" với đôi giày thể thao Louis Vuitton, dây chuyền bạc bản to cùng chiếc đồng hồ xa xỉ Hublot Square Bang Unico màu đen trên cổ tay. Với mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần, vừa trở lại MU tỏ ra vô cùng thoải mái và yêu đời dù thương vụ mua đứt sang Barcelona vừa thất bại sau một năm thi đấu theo dạng cho mượn tại La Liga.

Chuyến nghỉ mát xa hoa này cũng là khoảng thời gian "hạ nhiệt" cần thiết trước khi Rashford bước vào một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Theo kế hoạch, anh sẽ quay trở lại tập luyện cùng tập thể Manchester United dưới thời tân HLV Michael Carrick vào tuần tới để chuẩn bị cho mùa giải Premier League mới. Dù đang được hàng loạt ông lớn như Arsenal hay Tottenham Hotspur theo đuổi với mức giá lên tới 80 triệu bảng, khả năng Rashford tái xuất trong màu áo đỏ là rất cao.

Trở lại khoác áo đội bóng thời thơ ấu được xem là cú lội ngược dòng đầy bất ngờ của Rashford. Trưởng thành từ lò đào tạo Carrington và ra mắt đội một từ năm 18 tuổi (2016) với 426 lần ra sân, nhưng tương lai của Rashford tưởng chừng đã khép lại tại Old Trafford sau mối quan hệ "bằng mặt không bằng lòng" với cựu HLV Ruben Amorim.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi Amorim gạch tên Rashford khỏi đội hình hình thi đấu 11 trận liên tiếp và cay đắng tuyên bố "thà tung HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital vào sân còn hơn dùng Rashford", sau khi tiền đạo này công khai muốn tìm kiếm "thử thách mới".

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi Ban lãnh đạo Man Utd quyết định sa thải Amorim vào ngày 5/1/2026 sau chuỗi thành tích bét bát. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, chiến lược gia này đã mở rộng cửa đón Rashford trở lại. Theo lịch trình, Rashford có thể sẽ có trận đấu tái xuất đầu tiên cho Man Utd sau gần hai năm vắng bóng trong trận giao hữu tiền mùa giải gặp Leeds United tại Dublin.