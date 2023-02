Quán quân "Thách thức danh hài" đón con chào đời sau khi gặp cú sốc mất con

"Thách thức danh hài" là chương trình "khai phá" nhiều tài năng có nét diễn duyên dáng và "trai đẹp bán trà sữa" Lê Tấn Lợi cũng là một trong số đó.

Đã 6 năm kể từ khi nổi tiếng, cuộc sống của anh đã có nhiều thay đổi. Anh hiện đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ từng xuất hiện ở "Thách thức danh hài". Cặp đôi đã cùng nhau đi qua những thăng trầm của tình yêu nên càng thêm gắn bó.

Lê Tấn Lợi thắng giải đặc biệt trị giá 150 triệu đồng, thành Quán quân "Thách thức danh hài" mùa 3.

Mới đây, Lê Tấn Lợi nhận được nhiều lời chúc mừng từ cư dân mạng khi thông báo tin vui: vợ chồng anh vừa đón con đầu lòng. Lê Tấn Lợi vui mừng chia sẻ: "Cuối cùng thì ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cũng đã đến. Sau những ngày tháng sống trong niềm hạnh phúc nhưng cũng rất lo lắng vì nỗi ám ảnh trong đầu Lợi vẫn còn nhiều lắm, Lợi cảm ơn trời phật, Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đã che chở cho gia đình con.

Ngày 10/2, bé Sữa đáng yêu của ba mẹ đã chào đời. Sữa xin chào quý ông bà cô chú nhé! Ba mẹ chúc con luôn luôn mạnh giỏi, mau ăn chóng lớn và ngoan ngoãn lễ phép con nha.

Lợi xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã gửi lời chúc tốt đẹp đến vợ chồng em nhiều lắm, những người thân trong gia đình, bạn bè, và những anh chị em mà Lợi chưa từng gặp cũng đã gửi lời chúc mừng Lợi xin ghi nhớ tình cảm này".

Lê Tấn Lợi hạnh phúc khoe con đầu lòng.

Vợ anh vừa hạ sinh con, cân nặng 3,5 kg vào ngày 10/2

Trước khi an toàn hạ sinh con đầu lòng, vợ chồng anh từng khóc nghẹn, tiết lộ biến cố đầy đau đớn khi mất cặp song sinh trên chương trình "Vợ chồng son". Tâm sự trong chương trình, Lê Tấn Lợi bộc bạch: "Vợ em mang thai được 5 tháng rưỡi thì bất ngờ bị vỡ ối và em bé đã thò chân ra ngoài. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói có dấu hiệu bị băng huyết. Nghe xong em 'xụi' luôn. Trong cuộc đời em chưa bao giờ sợ như lúc đó, em khóc nhiều lắm. Mọi người trong bệnh viện và mẹ vợ em cũng không biết phải an ủi em làm sao. Lúc đó em sợ mất cả mẹ cả con nhưng sau đó được bệnh viện thông báo là vợ em đã sinh con, em bé ra đời rồi mất 1 giờ sau đó...", Tấn Lợi chia sẻ. Sau gần một năm, vợ anh đã khỏe mạnh hơn và cùng chồng vực lại tinh thần. May mắn là cô vẫn có thể tiếp tục mang thai và sinh con.

Lê Tấn Lợi và vợ xuất hiện trên chương trình "Vợ chồng son"

Sau khi trải qua nhiều biến cố, Lê Tấn Lợi càng thương vợ nhiều hơn. Anh còn chia sẻ khoảnh khắc lúc vợ bị choáng và té khi mang thai 3 tháng: "Xem camera, Lợi đau lòng và gọi cho một người thân khóc như 1 đứa con nít. Anh hứa sẽ luôn yêu thương em nhiều lắm nhé vợ ơi, cảm ơn em đã đến bên đời anh, và cuối cùng chúng ta cũng đã thành công khi chào đón 1 bé Sữa đáng yêu của hiện tại". "Hot boy trà sữa" cũng không quên nhắn nhủ những ông bố trẻ hãy luôn quan tâm và chăm sóc vợ mình thật nhiều trong khoảng thời gian thai kỳ.

Lê Tấn Lợi bật khóc khi xem lại camera thấy vợ choáng và bị té trong lúc mang thai 3 tháng.

Lê Tấn Lợi đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con đầu lòng.

Ảnh: Thách thức danh hài