Vì sao Phương Anh Đào khóc nghẹn, Uyển Ân nức nở ở Sao nhập ngũ?

Trải qua 1 tuần sinh hoạt trong môi trường quân ngũ, Phương Anh Đào thêm hiểu rõ hơn về cuộc sống người lính, đặc biệt là nỗi nhớ gia đình khi công tác xa nhà.

Nữ diễn viên tâm sự trước khi tham gia Sao nhập ngũ, bản thân cũng đã tưởng tượng đến môi trường quân ngũ rất nhiều. Thế nhưng khi tham gia chương trình, bước vào thao trường cùng tập luyện với mọi người, cùng hiểu được đời sống của mọi người, cô càng thêm hiểu rõ hơn về cuộc sống người lính.

"Xa nhà, xa tất cả những người thân, ở trong đây chỉ có tình đồng chí với nhau, tôi biết các chiến sĩ sẽ rất nhớ nhà. Bởi vì trong giây phút tôi gọi được điện thoại cho mẹ tôi, tôi nhận thấy tình cảm gia đình rất thiêng liêng. Một câu động viên của người thân ngay giây phút đó ấm áp vô cùng. Và buổi chiều hôm đó tôi đã làm tốt hơn và tôi biết các chiến sĩ cũng vậy. Chỉ cần một lời động viên, một sự ấm áp đã làm cho trái tim của tất cả mọi người ấm lên và mọi người có thể kiên định đi tiếp con đường mà mọi người đã chọn", nữ diễn viên chia sẻ.

Được đồng đội đặt biệt danh là Tiểu Mếu vì hay khóc, Mie không ngăn được những giọt nước mắt. Cô cảm thấy biết ơn vì những chiến sĩ cũ đã luôn động viên, giúp cô tin tưởng vào bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ: “Bọn tôi có 7 ngày ở đây, tôi có cảm giác vừa nhớ nhà, vừa mệt. Còn tất cả các đồng thì thì luôn nói với tôi được hết, chắc chắn được. Luôn luôn cho chúng tôi tin vào chính mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.



Là người thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài lầy lội, hay trêu đùa mọi người, thế nhưng trong bầu không khí xúc động, Uyển Ân đã không giấu nổi những giọt nước mắt, cô bật khóc nức nở trước chia sẻ của những người đồng đội sau 1 tuần sinh hoạt cùng nhau trong môi trường quân ngũ.

"Ở cùng mọi người tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy những áp lực trong cuộc sống của tôi không là gì so với mọi người hết. Tôi học cách biết ơn cuộc sống của mình hơn", Uyển Ân nghẹn ngào nói.

Trong buổi tối thứ 7 sinh hoạt tại đơn vị, các chiến sĩ nam đã tạo bất ngờ khi tổ chức một bữa tiệc ngọt ấm cúng cho các chiến sĩ nữ. Chưa dừng lại ở đó, các chiến sĩ nam còn tự tay chuẩn bị những món quà bí mật gửi tặng các chiến sĩ nữ.

Không tặng quà bằng cách diễn tiểu phẩm cãi nhau như MisThy và Phương Anh Đào trong buổi tối ngày hôm trước, các chiến sĩ nam đã tạo bất ngờ bằng cách khác theo đúng chất đặc công. Những hộp quà được các chiến sĩ nam đẩy sào đưa lên lúc nào không hay khiến các "gót hồng" phải tròn mắt ngạc nhiên.

8 món quà do 8 chiến sĩ nam chuẩn bị, được gửi tặng đến từng chiến sĩ nữ như được chọn riêng, phù hợp tính cách từng người cho thấy sự tinh tế của các chiến sĩ nam. Trong khi MisThy được tặng quạt vì hay than nóng thì Uyển Ân được tặng đồng hồ do cô từng chia sẻ "Thường ngủ đến 2h chiều trước khi đến với chương trình Sao nhập ngũ", Mie được tặng bình nước vì "thường xuyên đi xin nước", Jun Vũ được tặng chiếc gương thỏ xinh xắn…

Tấm lòng của các chiến sĩ cũ khiến dàn cast "Sao nhập ngũ" không khỏi cảm kích. Jun Vũ chia sẻ: "Khi nhận những món quà đó tôi thấy chúng tôi còn không bằng các chiến sĩ. Các nam chiến sĩ rất để ý và quan tâm chúng tôi. Tôi không nghĩ người bộ đội mạnh mẽ, tinh thần thép lại có thể chọn được những món quà dễ thương, tinh tế như vậy cho chúng tôi. Thực sự chúng tôi rất thích".