Quán quân Street Dance - Đăng Quân: "Nói chị Chi Pu không đóng góp gì cho chiến thắng của tôi là không đúng!"

Street Dance - một trong những chương trình đang được yêu thích hàng đầu Trung Quốc đã có cuộc "hạ cánh" về Việt Nam, khiến làng vũ đạo trong nước trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Kết thúc với chiến thắng của chàng trai đầy tài năng Đăng Quân - team Chi Pu, Street Dance Việt Nam được cho là đã làm thỏa mãn đông đảo khán giả, tạo tiền đề cho những mùa tiếp theo.

Đăng Quân không phải là cái tên quá xa lạ với khán giả yêu thích vũ đạo tại Việt Nam. Chàng trai nghị lực và tài giỏi từng khiến khán giả truyền hình không thể ngồi yên ở rất nhiều chương trình thực tế nay một lần nữa khẳng định bản thân ở một đỉnh cao mới, trong một chương mới của cuộc đời. Cùng trò chuyện với Quán quân Đăng Quân với những trải nghiệm ở tuổi 22!

Ngay từ tập 2, Đăng Quân đã được tiên đoán trở thành Quán quân và mọi thứ đến giờ phút này là hoàn toàn chính xác. Cảm xúc bạn ra sao khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký trở thành Quán quân Street Dance Việt Nam mùa 1?

Đăng Quân cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng khi đi đến ngôi vị cao nhất của Street Dance Việt Nam mùa 1. Quân thấy bản thân may mắn khi trở thành Quán quân, nhưng cũng không phủ nhận những nỗ lực và cố gắng của mình, cùng các đồng đội và cả đội trưởng Chi Pu. Một điều nữa Quân nghĩ bản thân mình cũng như các tuyển thủ khác đều tự hào chính là được nhảy, được trình diễn để góp phần vào thành công của Street Dance mùa 1, giới thiệu đến khán giả nét đẹp của nhảy đường phố.

Bạn nghĩ thế nào về lời nhận xét: "Á quân mới chính là người tạo ra Quán quân" vì nếu không có Sailor.D cứu, bạn đã bị loại trước thềm Chung kết?

Sự thật đúng là như vậy, Quân rất may mắn khi được anh Sailor.D đứng ra battle (thi đấu) và hồi sinh khi bị loại trước khi bước vào vòng Bán kết. Đối với Quân, đây là một kỷ niệm đáng nhớ giữa hai anh em, cũng như một cột mốc ý nghĩa tại Street Dance Việt Nam.

Nhưng chiến thắng này cũng được đánh giá là quá dễ đoán, bạn nghĩ gì về trận đấu cuối cùng?

Quân không nghĩ vậy. Tất cả các anh em có mặt trong đêm Chung kết đều rất giỏi, mọi người có thể theo dõi các màn trình diễn đều được đầu tư kỹ lưỡng, mãn nhãn và thể hiện phong độ tốt nhất của từng tuyển thủ ở các bộ môn của họ. Trận chung kết Street Dance thật sự rất kịch tính và không thể đoán trước kết quả, ngay cả khi Quân và anh Sailor.D đấu nhau ở round 3.

Phải đấu với chính đồng đội đã cứu mình, Đăng Quân có phần nào e dè không?

Khi anh Trấn Thành đặt câu hỏi tương tự ngay khoảnh khắc trước khi bước vào trận đấu đêm Chung kết, Quân đã trả lời: "Em nghĩ anh của em không thích điều đó". Tại khoảnh khắc ấy, không có lý do nào có thể làm mình phải suy nghĩ, Quân chỉ muốn tận hưởng nó để không phải hối tiếc sau này. Trận quyết định là một khoảnh khắc tuyệt vời với cả Quân và anh Sailor.D, bất kỳ tuyển thủ nhảy đường phố nào cũng sẽ battle hết mình vì như vậy mới là tôn trọng đối thủ và người xem.

Vì sao Đăng Quân lại quyết định tham gia tranh tài ở khu phố Chi Pu - một nhân vật gây tranh cãi khi làm đội trưởng Street Dance Việt Nam?

Ngay từ đầu, Quân luôn giữ niềm tin chị Chi là một đội trưởng có tầm nhìn rất tốt. Chị là người cá tính, thích sự mới mẻ và khác biệt. Đó cũng là điều Quân muốn mang đến khi tham gia chương trình. Chị Chi quá đỉnh luôn, không có gì để phải tranh cãi cả. Quân cũng không đọc quá nhiều bình luận về chị Chi trong suốt quá trình tham gia Street Dance, bởi thể hiện và hành động của chị Chi trong quá trình tập luyện cùng các tuyển thủ đã chứng minh tất cả.

Chi Pu ngoài đời là "cô giáo" như thế nào? Có gay gắt, khó tính?

Chị Chi là một người chị, một người đội trưởng tuyệt vời. Chị rất quan tâm đến các anh em trong team, rất tình cảm và đầy nhiệt huyết. Trong chương trình cũng có chia sẻ các tuyển thủ tập đến đâu, chị Chi theo đến đó, đây chính là sự thật, chị Chi rất chăm chỉ tập luyện và còn lắng nghe các anh em trong đội. Nếu có gay gắt hay khó tính thì là để chất lượng của màn trình diễn tốt hơn, bởi ở vị trí đội trưởng thì Quân nghĩ ai cũng có áp lực nhất định.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn với Chi Pu là gì?

Quân có rất nhiều kỷ niệm với đội trưởng của mình. Một trong số đó là khoảnh khắc Quân và chị Chi nhảy đôi tại vòng sân khấu nước ở Street Dance Việt Nam. Quân đã dạy chị Chi nhảy dancesport và rất vui khi hai chị em cùng cháy hết mình trên sân khấu. Khán giả cũng bất ngờ khi xem đoạn nhảy đôi đó và nhớ đến nó như một điểm nhấn của màn trình diễn nên Quân thấy hạnh phúc hơn nữa.

Bạn nghĩ thế nào về ý kiến: "Quán quân - Á quân thắng giải đều là nhờ tài năng của họ, đội trưởng Chi Pu cũng không đóng góp gì"?

Quân thấy nhận định trên là sai. Trong vai trò của một Đội trưởng, chị Chi đã giúp đỡ anh em trong đội rất nhiều. Chị đã trở thành người dẫn đầu và truyền năng lượng cho mọi người cùng nhau hoàn thành từng vòng thử thách của Street Dance. Quân đã có được nhiều kinh nghiệm quý giá sau khi về cùng một đội với chị Chi.

Có vẻ Đăng Quân rất "hợp vía" Quán quân khi đến nay đã chiến thắng 3 cuộc thi từ Vietnam's Got Talent, So You Think You Can Dance và giờ là Street Dance Việt Nam? Có bao giờ bạn cảm thấy "chán" với những danh hiệu, khi đã chạm tới quá nhiều đỉnh vinh quang rồi?

Những danh hiệu mà Quân may mắn đạt được luôn là những cột mốc ý nghĩa không thể nào quên trong cuộc đời của Quân. Quân luôn trân trọng và tự hào về điều đó. Mỗi cuộc thi, mỗi chương trình là một hành trình khác nhau với nhiều trải nghiệm ý nghĩa, bài học giá trị cho bản thân Quân. Và còn mang đến những tình bạn với các vũ công khác, mở ra cơ hội công việc, giúp Quân phát triển đam mê của mình. Quân sẽ luôn tiếp tục cố gắng thật nhiều để tạo ra những cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp nhảy múa của mình.

Đăng Quân nghĩ thế nào khi giờ đây vẫn còn nhiều người gọi bạn là một "hiện tượng"?

Đối với Quân, dù được mọi người gọi bằng danh xưng, từ ngữ nào thì được khán giả quan tâm là một điều may mắn và đáng trân trọng. Quân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, làm những điều mới mẻ để không phụ sự quan tâm của mọi người.

Trong 3 thể loại mà bạn chơi tốt (dancesport, đương đại và popping), với Đăng Quân, thể loại nào "khó nuốt" nhất?

Đối với Quân, không có thể loại nào khó nếu mình yêu nó và dành thời gian để tập luyện nó.

Thực trạng hiện nay nhiều chương trình vũ đạo bị nhận xét là đã qua thời hoàng kim, không còn được nhiều khán giả theo dõi như trước. Bạn nghĩ thế nào về điều này?

Quân lại nghĩ là hiện nay, nghệ thuật nhảy múa ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự nhiệt huyết, đam mê của các anh em trong cộng đồng và sự quan tâm của khán giả khiến Quân tin rằng nghệ thuật nhảy múa tại Việt Nam sẽ không bao giờ bị chững lại.

Nghề "vũ đạo" hiện nay có chật vật và khó sống lắm không? Vì sao bạn lại quyết định trở thành thầy giáo mà không trở thành "mảnh ghép" của một vũ đoàn nào đó?

Quân có duyên với việc làm giáo viên dạy nhảy múa từ năm 2016 và rất yêu công việc này. Khi có thể truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh cũng như góp phần ươm mầm những tài năng nhí, với Quân, đó là một niềm hạnh phúc. Chứng kiến các em có niềm đam mê và thích thú với nhảy múa, hào hứng tập luyện giống với hình ảnh của bản thân mình trước đây khi bước vào một bộ môn mới, Quân càng tin vào tương lai của nhảy múa ở Việt Nam. Và nếu bản thân mình làm việc chăm chỉ, đầu tư nghiêm túc với nghề, Quân tin nghề sẽ không "phụ" mình.

Chi Pu sắp ra hàng loạt MV, liệu Đăng Quân sẽ xuất hiện với vai trò vũ công? Chi Pu và Đăng Quân sẽ có "cú bắt tay" nào trong tương lai gần?

Quân rất vui nếu được kết hợp cùng đội trưởng Chi Pu. Sẽ có rất nhiều điều thú vị và hay ho trong tương lai, hiện tại, Quân chưa thể tiết lộ được nhiều. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chị Chi và Quân.

Nếu có một cuộc thi nhảy múa nào đó mới mẻ và hấp dẫn, bạn có dự định tiếp tục tham gia?

Chắc chắn rồi. Quân luôn sẵn sàng chinh phục những cột mốc tiếp theo của mình. Quân sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để trau dồi kỹ năng nhảy múa, cũng như đóng góp cho sự phát triển của nhảy đường phố ở Việt Nam.

