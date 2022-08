Á hậu Thủy Tiên chia sẻ thú vị trong chuyến đi đặc biệt đến Ấn Độ

Trong chuyến đi đặc biệt ghé thăm đất nước Ấn Độ, cô đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị trong ngày đầu tiên tại thủ đô Delhi.

Những bật mí đầu tiên về đất nước xinh đẹp này được Thủy Tiên tiết lộ trong Tập 1 "Fairy and the Journey to India" đã được phát trên kênh YouTube Fairy Fairy Official vào 20h tối ngày 8/8.

Với danh hiệu Á hậu 2 và Đại sứ Du lịch Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thủy Tiên vinh dự nhận được lời mời của Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa và Du lịch Tâm linh và UBND tỉnh Khánh Hòa tham gia chuyến công tác đặc biệt tại Ấn Độ. Chuyến đi lần này của Á hậu Thủy Tiên tại Ấn Độ nhằm mục khảo sát, học tập kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa và du lịch tâm linh tại Ấn Độ.

Trào lưu du lịch tâm linh không còn quá xa lạ với giới trẻ hiện nay. Hình thức du lịch tâm linh gắn liền với những giá trị, vẻ đẹp của văn hóa, tín ngưỡng và sự đa dạng tôn giáo. Tôn vinh những giá trị văn hóa và chữa lành tâm hồn con người.

Chọn Ấn Độ là nơi dừng chân và tìm hiểu loại hình du lịch này, bởi vì đây là vùng đất hình thành và phát triển của bốn tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo, Phật giáo, đạo Jaini và đạo Sikh… cùng hàng loạt địa danh tâm linh nổi tiếng khác.

Đại diện cho những người trẻ yêu thích khám phá văn hóa và du lịch, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận lời mời trải nghiệm và khám phá nhiều địa điểm thú vị và những phong tục tập quán đặc sắc trong vòng hơn 1 tuần tại Ấn Độ.

Chuyến đi của nàng hậu kéo dài 8 ngày 7 đêm qua nhiều vùng đất khác nhau của "xứ sở diệu kỳ" Ấn Độ, bao gồm: Delhi, Agrs, Jaipur và Agra Bin.

Đặc biệt, Á hậu Thủy Tiên sẽ mang đến những góc nhìn thú vị và trải nghiệm đặc sắc tới khán giả qua Series "Fairy and the Journey to India". Đây còn là cơ hội để Thủy Tiên học hỏi và tìm hiểu văn hóa Ấn Độ, một đất nước có bề dày lịch sử lâu đời và nền văn hóa đậm đà bản sắc.

Được biết, nàng hậu có niềm đam mê mãnh liệt với việc khám phá du lịch văn hóa và ẩm thực ở những vùng đất mới. Vì vậy, Thủy Tiên vô cùng hào hứng và thích thú với lời mời đặc biệt.

Ngày đầu tiên tại Ấn Độ, Thủy Tiên có những trải nghiệm thú vị ngay giữa lòng Thủ đô Delhi. Khi nếm thử những món ăn Ấn Độ, nàng á hậu vô cùng bất ngờ với hương vị đặc trưng và cuốn hút của ẩm thực Ấn. Chia sẻ về những món ăn thú vị, Thủy Tiên cho biết: "Tiên cảm thấy rất hồi hộp và hào hứng vì đây là lần đầu tiên mình đặt chân đến Ấn Độ.

Trước khi đi, mọi người bảo mình nên chuẩn bị thức ăn hộp Việt Nam vì lo lắng không hợp khẩu vị với đồ ăn Ấn. Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, Tiên cảm thấy thức ăn tại nơi đây rất đặc biệt, vị hơi lạ nhưng rất hợp với Tiên. Từ đồ các kem, đến đồ uống đều rất ngon và tốt cho sức khỏe".

Không chỉ bị ấn tượng bởi ẩm thực Ấn, Thủy Tiên còn vô cùng bất ngờ với nền văn hóa tín ngưỡng đồ sộ của đất nước tỷ dân này. Trò chuyện với những người dân Ấn Độ, Thủy Tiên học hỏi và tìm hiểu thêm được rất nhiều kiến thức thú vị về văn hóa và con người nơi đây. Cô hiểu thêm được bề dày văn hóa Ấn, tín ngưỡng lâu đời của người Ấn cùng rất nhiều câu chuyện và bất ngờ với văn hóa tâm linh tại vùng đất này.

Thủy Tiên chia sẻ: "Chỉ vừa mới trải nghiệm ở Ấn 1 ngày thôi, nhưng Tiên có thể cảm nhận được rõ rệt văn hóa tâm linh như một phần thiết yếu trong đời sống người dân Ấn Độ".

Sau khi trải nghiệm về ẩm thực và dạo quanh đường phố Ấn trên chiếc xe Auto Richshaw, Thủy Tiên tham quan một vài cửa hàng của người dân Ấn. Cô tự tay chọn lựa chiếc khăn sặc sỡ mang đậm nét văn hóa Ấn cho chuyến đi tham gia nghi lễ cầu an tại sông Hằng.

Tại buổi lễ, Á hậu Thủy Tiên hóa thân thành cô gái Ấn Độ xinh đẹp với phong cách trang điểm đặc trưng của phụ nữ Ấn và chiếc khăn choàng được thiết kế hoa văn phong cách Ấn. Thủy Tiên được người dân địa phương vẽ lên trán hình ảnh Lucky Sing.

Lucky Sing đối với người dân Ấn Độ chính là hình ảnh tượng trưng cho sự bình an và may mắn, họ như đang gửi lời chúc đặc biệt đến Thủy Tiên cầu mong cô hạnh phúc và nhận được nhiều điều tốt đẹp. Nàng á hậu Hoàn vũ Việt Nam cảm thấy vô cùng thú vị với phong tục độc đáo này của người dân sống tại Delhi.

Sau khi thực hiện nghi lễ cầu an, Thủy Tiên bộc bạch: "Đây là lần đầu Tiên có cơ hội được trải nghiệm nghi lễ cầu an tại dòng sông Hằng - dòng sông linh thiêng của người Ấn. Phải thật sự đặt chân đến đây mình mới hiểu nổi tầm quan trọng của con sông Hằng trong đời sống tâm linh của con người Ấn Độ. Mọi sinh hoạt từ tắm rửa, giặt giũ, cầu nguyện của người dân đều quay quanh dòng sông này, thậm chí quan chức muốn được tái cử đều đến uống nước sông Hằng. Tiên cảm thấy thật vinh dự khi có cơ hội được tham gia nghi lễ cầu an tại Thành phố Varanasi - nơi sinh ra vị thần Shiva".

Những trải nghiệm thú vị của Á hậu Thủy Tiên tại Ấn Độ sẽ được tiếp tục tiết lộ và bật mí trong những tập phát sóng tiếp trong Series "Fairy and the Journey to India" được phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Fairy Fairy Official.