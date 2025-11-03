Quán quân giữ kỷ lục của Olympia từng làm bồi bàn, nay là kỹ sư cho Google

Đường Lên Đỉnh Olympia suốt 25 năm qua trở thành bệ phóng cho nhiều gương mặt xuất sắc của thế hệ trẻ Việt Nam. Trong số đó, cái tên Hồ Đắc Thanh Chương (THPT chuyên Quốc Học Huế) vẫn rất đặc biệt: người nắm giữ kỷ lục trong trận chung kết năm thứ 16.

Hồ Đắc Thanh Chương sinh năm 1999, tại Huế. Mẹ Chương là giáo viên còn bố làm việc ở Công ty Thủy lợi Thừa Thiên-Huế.

Thanh Chương có trí nhớ tốt, nhớ nhanh một số hình ảnh và biết đọc từ khi lên 4 tuổi. Trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường, anh có bảng thành tích học tập xuất sắc với 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình các năm đều trên 9.0. Ngoài ra, anh còn giành nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi cho ngôi trường mình theo học.

Tại cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 16, Hồ Đắc Thanh Chương lập kỷ lục khi đạt 340 điểm. Với kết quả này, nam sinh xứ Huế bỏ cách người về Nhì năm đó đến 85 điểm. Đối thủ của Thanh Chương, thí sinh Lê Duy Bách cũng phải công nhận: "Không còn gì để tiếc vì người giành chiến thắng quá xứng đáng".

Sau chiến thắng tại Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương học tập và tốt nghiệp ĐH Swinburne, Australia vào năm 2022. Chia sẻ về những tháng ngày học tập tại nơi đất khách quê người, Thành Chương cho biết, mình từng trải qua một số công việc làm thêm như bồi bàn, phụ bếp.

Năm 2020, Chương từng tiết lộ mình đang làm gia sư tại một trung tâm. Công việc chính của cậu là hỗ trợ cho các bạn học sinh, chủ yếu là cấp 3 vượt qua kỳ thi THPT ở Australia tốt nhất. Trong thời gian học tập tại Australia, Hồ Đắc Thanh Chương còn học thêm về lĩnh vực Toán và Khoa học máy tính. Thanh Chương từng chia sẻ mong muốn làm việc ở một công ty có môi trường năng động, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo ra những giá trị có ích cho cộng đồng.

Tại chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương cho biết anh đang làm việc tại Google Sydney (Australia) từ năm 2023 đến nay. Dù ở một vị trí mà nhiều người mơ ước, anh vẫn giữ phong thái khiêm tốn và tinh thần học hỏi không ngừng.

"Tôi đang làm việc tại Google, trong tập thể mà mình muốn thành công, đòi hỏi sự hỗ trợ rất nhiều và mỗi cá nhân trong tập thể cần phải biết cách để hợp tác với nhau, biết cách để tối ưu hóa những nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân.

Tính cạnh tranh, nếu có, thì câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa và làm sao để ngày mai tốt hơn bản thân mình của ngày hôm nay", Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ.

Một điều thú vị là trong khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, nam sinh tăng 10kg. Hiện tại, vẻ ngoài của "kỷ lục gia Olympia" đã chín chắn, trưởng thành hơn nhiều so với trước.

Về đời sống cá nhân, Thanh Chương vẫn giữ thói quen kín tiếng; trên mạng xã hội, anh hiếm khi chia sẻ hình ảnh hay thông tin riêng tư, chọn cách sống giản dị và tập trung cho công việc.