Quán quân đầu tiên của Gương Mặt Thân Quen: Sở hữu nhiều hit, giải nghệ ở đỉnh cao sự nghiệp

Quán quân hot nhất nhì Gương Mặt Thân Quen

Trước khi đến với Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên, Khởi My đã được khán giả biết đến với nhiều bản hit như Vì Sao, Khóc Đêm, Vết Cắt,... Đặc biệt, nữ ca sĩ còn nổi danh với vai trò là VJ dẫn dắt một chương trình dành cho giới trẻ. Đạt nhiều thành tựu trong âm nhạc, lại còn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng, hài hước, việc Khởi My "gây bão" khi tham gia Gương Mặt Thân Quen cũng là điều dễ hiểu.

Ở Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên, Khởi My tuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng nhiều lần khiến các giám khảo lẫn khán giả thích thú với khả năng ca hát, tài giả giọng và vũ đạo điêu luyện. Kết quả, năm đó, nữ ca sĩ đã giành chiến thắng với ngôi Quán quân. Cô cũng là thí sinh nhận được giải Thí sinh được yêu thích nhất với tổng số bình chọn chiếm hơn 40%. Thừa thắng xông lên, Khởi My tiếp tục cho ra mắt nhiều MV như Góc Nhỏ Trong Tim, Cố Quên, Giới Hạn, Gửi Cho Anh,... Các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ đều được khán giả nhiệt tình đón nhận và ủng hộ.

Khởi My lên ngôi Quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên

Ngoài ca hát, Khởi My còn lấn sân sang điện ảnh hay tham gia loạt gameshow truyền hình như Lớp Học Vui Nhộn, Này Bạn Bạn Nghĩ sao, Trạm Chờ Xe Buýt, Cặp Đôi Cạp Đi…



Hôn nhân hạnh phúc, được chồng cưng chiều

Khởi My và chồng Kelvin Khánh từng được nhiều người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình khi dẫn chung nhiều chương trình và hợp tác trong các sản phẩm nghệ thuật. Cả hai được ghép đôi khi có nhiều nét tương đồng trong tính cách, đều vui tính, thân thiện và đặc biệt là nói không với ồn ào. Thời điểm đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm với đối phương, cả hai luôn phủ nhận mối quan hệ. Chính vì thế, khi cặp đôi thông báo kết hôn vào năm 2017, cả "cõi mạng" đều không khỏi bất ngờ.

Khởi My và Kelvin Khánh được người hâm mộ ghép đôi từ sau khi cả hai đóng cùng MV Gửi Cho Anh

Đám cưới của Kelvin Khánh và Khởi My diễn ra kín đáo ở TP.HCM. Cặp sao chỉ mời khoảng 20 người bạn thân quen đến dự đám cưới và không chia sẻ nhiều hình ảnh trên MXH. Sau khi kết hôn, 2 ca sĩ tận hưởng cuộc sống bình yên bình nhau. Cuộc hôn nhân hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ.

Khởi My từng tiết lộ được Kelvin Khánh rất cưng chiều, hầu như cô chẳng cần phải động tay vào chuyện nhà vì được chồng lo từ A đến Z. Kelvin Khánh đảm nhận trọng trách vào bếp nấu ăn, quét dọn nhà cửa còn Khởi My chỉ việc duy trì sở thích chơi game, tập thể thao giữ dáng.

Năm 2020, Khởi My gây xôn xao khi tuyên bố không có ý định sinh con với lý do: "Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy". Quyết định này của nữ ca sĩ được bố mẹ 2 bên ủng hộ nhưng từng gây ra luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, vợ chồng cô mong khán giả tôn trọng cuộc sống và quyết định cá nhân của mình.

Đổi nghề, rời xa làng giải trí Việt

Sau khi kết hôn, cả Khởi My lẫn Kelvin Khánh gần như ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Ngoài nhận các chương trình âm nhạc nhỏ lẻ, Khởi My chỉ dành thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè. Chia sẻ về lý do không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz, nữ ca sĩ cho hay không phải cô dừng sự nghiệp mà cảm thấy rằng không còn phù hợp với con đường này bằng các giọng ca trẻ tài năng đi sau. Sau khoảng thời gian dài phấn đấu kiếm tiền, lo cho sự nghiệp, Khởi My ở tuổi ngoài 30 muốn dành nhiều thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân.

Rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, Khởi My giờ đây đã chuyển hướng sang con đường streamer và chủ yếu làm vì đam mê, không quá quan trọng chuyện thu nhập. Những video chơi game, giao lưu trực tiếp của Khởi My vẫn được nhiều người hâm mộ theo dõi. Có thể nói, cuộc sống hiện tại tự do, được chồng cưng chiều của Quán quân Gương Mặt Thân Quen mùa đầu tiên khiến bao cô gái ao ước.

Ảnh: NVCC, Gương Mặt Thân Quen, Fanpage Khởi My