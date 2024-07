Vào ngày 6/7, tập 1 chương trình Đảo Thiên Đường đã chính thức lên sóng và nhận được sự quan tâm của khán giả. Đảm nhận vai trò ban bình luận trong tập đầu tiên là đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Hari Won, Á hậu Thảo Nhi Lê, diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Nam Yujeong - khách mời đến từ Hàn Quốc.

Sau thời gian giấu kín, danh tính của người chơi tham gia Đảo Thiên Đường đã được hé lộ. Theo đó, dàn người chơi nam bao gồm: Cheon Minuk (Hàn Quốc), Michael Trương, Hà An Huy, Trần Mạnh Kiên. Dàn người chơi nữ bao gồm: Lee Rayeon (Hàn Quốc), Lee Hooyeon (Hàn Quốc), Thu Uyên, Bùi Khánh Linh, Yuna Vũ.



Tập 1 chương trình Đảo Thiên Đường đã chính thức lên sóng vào 7/7

Đảm nhận vai trò ban bình luận trong tập đầu tiên là đạo diễn Lê Hoàng, ca sĩ Hari Won, Á hậu Thảo Nhi Lê, diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Nam Yujeong - khách mời đến từ Hàn Quốc

4 người chơi nam và 5 người chơi nữ đeo mặt nạ, giữ kín danh tính trong lần gặp gỡ đầu tiên

Trong số 9 người chơi, cư dân mạng liền nhận ra gương mặt quen thuộc chính là Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023. Sự xuất hiện của nam ca sĩ sinh năm 2002 tại show hẹn hò mới toanh này khiến netizen vô cùng bất ngờ.



Đáng chú ý, từ khi tháo bỏ mặt nạ và công khai gương mặt, danh tính thì Hà An Huy liên tục để lộ những biểu cảm và hành động gượng gạo, thiếu tự nhiên. Đặc biệt trong khoảnh khắc giao lưu cùng với các người chơi nữ, nam ca sĩ sinh năm 2002 cũng thừa nhận đây là lần va vấp đầu tiên trên sóng truyền hình: "Lần đầu anh tham gia chương trình thực tế luôn đó".

Hà An Huy là một trong 4 người chơi nam xuất hiện trong tập 1

Hà An Huy sau đó đã cởi bỏ lớp mặt nạ, công khai diện mạo và danh tính

Nhiều cư dân mạng còn nhận xét nam ca sĩ gen Z còn quá "non" để có thể tham gia vào một chương trình hẹn hò vì tuổi đời còn trẻ và thiếu những kinh nghiệm lẫn trải nghiệm thực tế. So với những người chơi khác, ngoại hình của Hà An Huy còn có sự cách biệt hơn hẳn. Bên cạnh đó, khi xuất hiện trong tập 1 Đảo Thiên Đường, giọng ca 2k2 để lộ ra những yếu điểm trong việc tương tác, trò chuyện với các khách mời khác. Anh còn e dè rụt rè và ngượng ngùng, biểu cảm gượng ép trước ống kính máy quay.

Đông đảo khán giả cho rằng Hà An Huy như lạc lõng ở trong show, tách biệt hẳn so với những người chơi còn lại. Trong show truyền hình, sự tương tác và nhanh nhẹn hoạt ngôn của người chơi là một yếu tố vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, Hà An Huy xuất hiện trong Đảo Thiên Đường lại hướng nội thấy rõ, rất ít khi trò chuyện và pha trò vui đùa để tạo không khí. Đặc biệt, gương mặt gượng gạo, lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng khiến người xem cảm giác như nam ca sĩ gen Z bị "ép buộc đi show".

Hà An Huy để lộ yếu điểm còn gượng ngạo, ngượng ngùng trên sóng truyền hình

Giọng ca sinh năm 2002 còn thừa nhận đây là lần đầu tiên tham gia một chương trình truyền hình thực tế

Anh như lạc lõng, tách biệt với những người chơi còn lại vì tương tác và trò chuyện rất ít

Vào tháng 10/2023, Hà An Huy trở thành Quán quân của chương trình Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới. Đây được cho là bước đệm quan trọng để nam ca sĩ sinh năm 2002 theo đuổi đam mê phát triển con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, gần 1 năm sau khi đăng quang cuộc thi có tiếng tăm về ca hát, Hà An Huy vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc hay hoạt động nổi trội nào mới gây ấn tượng, để lại dấu ấn trong lòng khán giả.



Thay vì tập trung chuyên môn, trau dồi kỹ năng ca hát, phát hành các sản phẩm âm nhạc theo đúng với tài năng hay góp mặt vào những chương trình liên quan tới âm nhạc thì Hà An Huy lại tham gia vào show thực tế hẹn hò. Sự xuất hiện của nam ca sĩ tại chương trình Đảo Thiên Đường khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi.

Theo dõi trang cá nhân của Hà An Huy trong tháng 6/2024 vừa qua, khán giả chỉ thấy anh chia sẻ 4 bài đăng "nhỏ giọt" liên quan tới công việc ca hát. Đáng chú ý, trong đó còn có những video ghi lại khoảnh khắc đi diễn cũ từ tháng trước chứ không phải show mới đây. Điều này cũng chứng minh việc nhận show đi hát của Hà An Huy thời gian qua rất ít ỏi.

Đã gần 1 năm từ khi Hà An Huy trở thành quán quân của chương trình Vietnam Idol 2023, tuy nhiên anh vẫn chưa ra mắt sản phẩm nào tạo tiếng vang hay có hoạt động nào nổi bật

Thay vì tập trung vào chuyên môn hay tham gia vào chương trình liên quan tới âm nhạc, Hà An Huy lại xuất hiện trong chương trình hẹn hò khiến nhiều người phải đặt dấu chấm hỏi

Thời gian qua, số lượng show diễn của giọng ca sinh năm 2002 cũng ít ỏi

Để hoạt động và phát triển trong làng giải trí, bên cạnh tài năng thì mỗi nghệ sĩ cần có một bệ phóng thích hợp là công ty quản lý nhằm mục đích quản lý, hỗ trợ, định hướng sự phát triển. Bên cạnh đó, công ty quản lý còn giúp họ tối đa hoá tài năng, dung hoà yếu tố nghệ thuật và thương mại.

Nhiều người đặt ra nghi vấn về trường hợp nam ca sĩ gen Z bị "ép" đi show. Nguyên do vì hiện tại anh đang là talent của Công ty Cát Tiên Sa - nơi sản xuất Vietnam Idol lẫn Đảo Thiên Đường.

Thay vì định hướng phát triển theo tài năng ca hát vốn có của Hà An Huy, công ty quản lý lại để anh xuất hiện trong chương trình hẹn hò

Vào năm 2020, ca sĩ Trọng Hiếu cũng từng gây xôn xao khi tham gia show hẹn hò. Thời điểm đó, ca sĩ sinh năm 1992 đã đoạt ngôi vị quán quân chương trình Vietnam Idol được 5 năm. Tuy nhiên, cái tên Trọng Hiếu vẫn chưa thực sự tạo tiếng vang, được đông đảo khán giả nhớ đến.

Sự xuất hiện của nam ca sĩ sinh năm 1992 trong chương trình hẹn hò khi ấy đã vướng tranh cãi bị cho là để nhằm mục đích hâm nóng tên tuổi. Trong chương trình, Trọng Hiếu đã công khai thể hiện tình cảm và đồng ý tìm hiểu một cô gái xinh đẹp là Hoài Sa - Hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam.

Từ sau màn tỏ tình gây sốt trong chương trình, Trọng Hiếu và Hoài Sa nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ sau gần 6 tháng nắm tay nhau ra về để cho nhau cơ hội tìm hiểu, Hoài Sa đã công khai chia sẻ việc cả 2 đã chính thức dừng lại.



Ca sĩ Trọng Hiếu từng vướng tranh cãi vì bị cho rằng tham gia show hẹn hò để hâm nóng tên tuổi

Trước khi tham gia chương trình, cái tên Trọng Hiếu vẫn chưa thực sự gây ấn tượng đối với khán giả

Vào tháng 10/2023, chung kết cuộc thi Vietnam Idol 2023 đã được tổ chức tại TP.HCM với 5 gương mặt xuất sắc gồm: Nguyễn Hà Minh, Hà An Huy, Lâm Phúc, Phạm Xuân Định (Xuân Định K.Y), Hồ Võ Thanh Thảo (Muộii). Sau các vòng thi, thí sinh Hà An Huy nhận được 43,7% lượt bình chọn của khán giả và trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới.



Hà An Huy sinh năm 2002 tại Hà Nội và là ca sĩ trẻ hoạt động tự do. Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình thư sinh, gương mặt điển trai cuốn hút. Được biết, Hà An Huy sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bà ngoại là NSƯT Thúy Mơ - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hải Dương, mẹ là nghệ sĩ chèo Minh Phương, hiện công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam. Từ bé, Hà An Huy đã theo mẹ đi biểu diễn nên được truyền lửa đam mê nghệ thuật.

Trước khi đến với Vietnam Idol 2023, Hà An Huy được nhiều người biết đến khi là Quán quân chương trình Big Song Big Deal - Bài hát hay nhất 2022. Là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, những ca khúc sáng tác của anh lại được đánh giá đời và sâu sắc.



Vào tháng 10/2023, Hà An Huy trở thành Quán quân Vietnam Idol 2023 - Thần tượng âm nhạc thế hệ mới

Trong một lần chia sẻ về cuộc sống, Hà An Huy trải lòng bản thân mất nhiều năm để chiến đấu với bệnh trầm cảm. Anh tâm sự: "Tôi bị trầm cảm từ bé đến khi 16 tuổi tôi đã nhận thức được và buộc bản thân phải thoát khỏi cái trạng thái tiêu cực này.



Đến giai đoạn các suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu mình không vững được nữa, có những lúc nghĩ đến tình trạng xấu nhất. Khi đó, may mắn là mình đã nhận thức được và bắt ép bản thân bằng mọi cách phải thoát khỏi trạng thái tiêu cực này. Đến năm 18 tuổi, mình và mẹ ngồi lại nói thẳng thắn về vấn đề này và tìm cách tháo gỡ".

Hà An Huy từng trải lòng bản thân mất nhiều năm để chiến đấu với bệnh trầm cảm

Đảo Thiên Đường là chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình được mua bản quyền và phối hợp sản xuất với đài JTBC (Hàn Quốc). Đảo Thiên Đường được quay hình ở đảo Phú Quốc và Hàn Quốc.

Người chơi tham gia Đảo Thiên Đường là những người trẻ, đang trong tình trạng độc thân, đến từ nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau ở Việt Nam và Hàn Quốc. Thông qua thử thách và các buổi hẹn hò, người chơi sẽ có cơ hội tương tác, tìm hiểu nhau để họ chọn được đối tượng phù hợp với mình. Dàn người chơi bao gồm: Cheon Minuk, Michael Trương, Hà An Huy, Trần Mạnh Kiên, Lee Rayeon, Lee Hooyeon, Thu Uyên, Bùi Khánh Linh, Yuna Vũ.

Đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp cố gắng đảm bảo sự chân thật nhất về không gian, bối cảnh cho đến cảm xúc của người chơi trong qua trình ghi hình. Theo nhà sản xuất, ngoại hình cũng là yếu tố quan trọng nhưng không phải là tất cả. Về việc liệu có người chơi nào sẽ trở thành cặp tình nhân thực sự sau chương trình hay không, nhà sản xuất tuyên bố với sự đầu tư về trí lực và tài lực, nếu không có cặp nào thành đôi sẽ là sự thất bại của Đảo Thiên Đường bản Việt.

Người chơi tham gia Đảo Thiên Đường là những người trẻ, đang trong tình trạng độc thân, đến từ nhiều lĩnh vực, công việc khác nhau ở Việt Nam và Hàn Quốc

Đảo Thiên Đường là chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam, được mua bản quyền và phối hợp sản xuất với Đài JTBC (Hàn Quốc)

