Quan Hiểu Đồng quay phim mới vẫn bị réo tên vì Lộc Hàm

Bất chấp những ồn ào về chuyện tình với Lộc Hàm, Quan Hiểu Đồng không lên tiếng.

Mới đây, Quan Hiểu Đồng đã tham gia ghi hình cho bộ phim Dazzleling at Weihai (Lộng lẫy ở biển Uy Hải). Loạt ảnh lộng lẫy của nữ diễn viên nhanh chóng gây sốt mạng xã hội vì quá đỗi xinh đẹp và lộng lẫy.

Tuy nhiên, Quan Hiểu Đồng không chỉ nhận được những lời khen, mà còn gặp phải vô số bình luận đồn đoán về mối quan hệ của cô với Lộc Hàm. Những suy đoán dai dẳng cặp đôi cũ lại nổi lên, đẩy tên Quan Hiểu Đồng trở lại danh sách tìm kiếm thịnh hành. Nhất là gần đây, hot girl Roosie Tư Hiểu Địch lại tiếp tục tung ra những bằng chứng tố cáo Lộc Hàm đã ngoại tình sau lưng Quan Hiểu Đồng.

Quan Hiểu Đồng quay phim mới nhưng bị réo gọi cùng tình cũ. Ảnh: Kbizoom

Việc Quan Hiểu Đồng bị réo gọi cho thấy thực tế một bên là nữ diễn viên hoàn toàn tập trung vào công việc, bên kia là mối quan hệ trong quá khứ vẫn chưa chịu phai mờ trong mắt dư luận. Sự tương phản này phản ánh thực tế mà cô đã phải đối mặt trong 2 năm qua.

Cuối năm 2024, mỹ nhân sinh năm 1997 khiến người hâm mộ bất ngờ khi cắt tóc ngắn. Khi được hỏi về sự thay đổi này trong một chương trình truyền hình, cô chỉ đơn giản trả lời rằng mình muốn có một diện mạo mới mẻ và việc cắt tóc chỉ mất khoảng 10 phút. Nhưng giờ đây nhìn lại, điều đó mang ý nghĩa biểu tượng, trùng khớp với thời gian được cho là Quan Hiểu Đồng chia tay với Lộc Hàm sau 7 năm hẹn hò.

Việc Quan Hiểu Đồng thay đổi mái tóc gây bất ngờ. Ảnh: Getty Images

Còn nhớ vào năm 2017, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng bất ngờ công khai hẹn hò. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Khi đó, Lộc Hàm bất ngờ đăng trên Weibo: "Giới thiệu bạn gái tôi, Quan Hiểu Đồng". Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ mới khiến người hâm mộ phải quan tâm. Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo đều liên quan đến nam ca sĩ sinh năm 1990 và bạn gái sinh năm 1997. Theo tờ Sina, vào thời điểm đó, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Cặp đôi công khai năm 2017. Ảnh: Kbizoom

Fan bị sốc nặng và có những hành vi cực đoan, quá khích nhắm đến 2 ngôi sao. Theo thời gian, cặp đôi dần nhận được sự chúc phúc của công chúng. Họ bên nhau bền chặt, năm nào cũng công khai chúc mừng sinh nhật đối phương. Tuy nhiên dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện từ năm 2024. Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm ngừng xuất hiện bên nhau, công ty chung do cả hai đồng sở hữu cùng giải thể.

Đến tháng 9/2025, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm đã tan vỡ của con gái mình. Mặc cho bằng chứng rạn nứt vô cùng rõ ràng, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn giữ im lặng cho đến nay.

Nghi vấn cặp đôi chia tay xuất hiện từ năm 2024. Ảnh: Kbizoom

Rồi cuối cùng sự việc bùng nổ khi Lộc Hàm bị hot girl Roosie Tư Hiểu Địch tung bằng chứng ngoại tình. Theo nội dung trong các đoạn chat được công bố, Lộc Hàm và Tư Hiểu Địch bắt đầu qua lại với nhau từ tháng 7/2023. Sau lưng bạn gái, Lộc Hàm nhắn tin thân mật, tặng vé concert, đưa Tư Hiểu Địch về nhà riêng và còn lì xì cho hot girl 8.888 NDT (32 triệu đồng).

Theo nguồn tin trong giới, Quan Hiểu Đồng đã bắt quả tang Lộc Hàm qua lại với Tư Hiểu Địch vào đầu năm 2024. Thời điểm đó, nữ diễn viên suy sụp đến mức cắt phăng mái tóc dài của mình ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Để cứu vãn đoạn tình cảm kéo dài hơn 4 năm, Lộc Hàm cầu xin Quan Hiểu Đồng tha thứ, hứa chấm dứt với Tư Hiểu Địch. Thấy thái độ ăn hận của bạn trai thiếu gia, "em gái quốc dân" đồng ý cho cả hai cơ hội hàn gắn.

Thế nhưng, Lộc Hàm "ăn vụng" quen thói. Anh không chỉ tiếp tục lén dây dưa với Tư Hiểu Địch mà còn ngoại tình với 1 cô gái khác. Theo nguồn tin trong showbiz, Lộc Hàm đã bị Quan Hiểu Đồng bắt ghen tại trận hành vi ngoại tình với 1 nữ sinh viên trường Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Vụ việc này là giọt nước tràn ly khiến Quan Hiểu Đồng quyết định buông tay, chấm dứt đoạn tình cảm đầy đau khổ. "Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều, không phải chỉ bắt quả tang mỗi 2 lần đó mà đòi đường ai nấy đi đâu", nguồn tin nói. Ngoài ra, theo thông tin nội bộ, cặp đôi giữ kín chuyện chia tay, không phủ nhận hay xác nhận vì xảy ra tranh chấp tài sản. Trong thời gian bên nhau, do đã tính đến chuyện cưới xin, cả hai từng hùn hạp mua chung nhiều tài sản có giá trị lớn.

Hot girl Tư Hiểu Địch tung nhiều bằng chứng tố Lộc Hàm ngoại tình. Ảnh: Kbizoom

Bất chấp những ồn ào, Quan Hiểu Đồng không lên tiếng. Cô quyết tâm tập trung vào công việc và danh sách các dự án diễn xuất ngày càng tăng của mình. Trong khoảng 1 năm trở lại đây, Quan Hiểu Đồng đã duy trì lịch trình quay phim gần như không ngừng nghỉ, tham gia các dự án như In My Prime, Dazzling, A Panorama of Rivers and Mountains, The Rebirth of Love, đồng thời chuẩn bị bắt đầu quay phim Love You in the Dark. Lịch trình bận rộn của Quan Hiểu Đồng cho thấy cô đã chọn để công việc của mình nói lên tất cả hơn là những lời đồn đoán.

Quan trọng hơn, những nỗ lực đó đang bắt đầu được đền đáp. Bộ phim Tình yêu trong hẻm đạt điểm số cao 8.1 trên Douban, trong khi diễn xuất của Quan Hiểu Đồng trong vai Trang Tiểu Đình nhận được lời khen ngợi từ cả khán giả và giới phê bình. Sau hơn hai thập kỷ trong ngành giải trí, giờ đây nhiều người đang bàn luận về khả năng diễn xuất của Quan Hiểu Đồng hơn là chỉ gọi cô là "bạn gái của Lộc Hàm". Nếu tiếp tục phong độ này, mỹ nhân 29 tuổi có thể chứng minh bản thân là một diễn viên tài năng thay vì để mọi người bàn tán về chuyện đời tư. Có lẽ đó mới là lý do cô giữ im lặng trước tin đồn chia tay, bị bạn trai "cắm sừng".

Ảnh: Kbizoom