Ngọc Trinh, Võ Hoàng Yến "lên xe hoa" ngày 13/8?

Ngọc Trinh, Võ Hoàng Yến diện váy cưới đẹp mê, khiến nhiều người tưởng sắp lên xe hoa.

Ngọc Trinh và Võ Hoàng Yến vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi cùng xuất hiện trong loạt ảnh diện váy cưới lộng lẫy. Nhan sắc rạng rỡ cùng tạo hình cô dâu khiến không ít khán giả lầm tưởng hai người đẹp sắp công bố tin vui. Thực tế, đây là bộ ảnh được thực hiện để giới thiệu show thời trang cưới đầu tiên của nhà thiết kế Đỗ Long, dự kiến diễn ra vào ngày 13/8.

Trong bộ ảnh, Ngọc Trinh biến hóa với hai phong cách đối lập. Người đẹp khi ngọt ngào, trẻ trung trong thiết kế corset kết hợp chân váy ngắn và chi tiết nơ lớn, khi lại quyến rũ với mẫu váy ren ôm dáng, tôn đường cong.

Ngọc Trinh khoe dáng thon mảnh khi diện váy cưới ôm sát.

Ngoài 30, khán giả cũng đang mong ngóng ngày Ngọc Trinh lên xe hoa.

Võ Hoàng Yến cũng gây ấn tượng nhờ lợi thế hình thể của một siêu mẫu. Cô khoác lên mình thiết kế váy mullet mềm mại, thanh lịch và một mẫu váy đuôi cá ôm sát với chất liệu ren xuyên thấu, khoe vóc dáng khỏe khoắn cùng thần thái sắc sảo.

Đã có em bé nhưng Võ Hoàng Yến vẫn chưa tổ chức hôn lễ.

Sự xuất hiện của hai mỹ nhân trong hình ảnh cô dâu nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Khán giả đánh giá Ngọc Trinh phù hợp với vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào, trong khi Võ Hoàng Yến mang đến hình ảnh cô dâu hiện đại, cá tính và đầy khí chất.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc và thần thái, không ít cư dân mạng còn bày tỏ mong muốn sớm được chứng kiến đám cưới ngoài đời của cả hai. Ở tuổi ngoài 30, Ngọc Trinh và Võ Hoàng Yến đều là những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ, vì vậy mỗi lần diện váy cưới đều trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Loạt ảnh lần này một lần nữa cho thấy sức hút của hai người đẹp khi hóa thân thành cô dâu, khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" và hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ họ trong tương lai.

Ảnh: NVCC