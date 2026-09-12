Quần âu kẻ sọc dọc: Chiếc quần hack chân dài miên man còn rất hợp với style "old money"

Không quá phô trương, không cần logo lớn hay những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, chỉ một chiếc quần kẻ sọc dọc cũng đủ khiến tổng thể trông đắt giá hơn.

Nếu phải chọn một kiểu quần vừa giúp vóc dáng trông cao ráo hơn, vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng mà không cần quá nhiều phụ kiện, quần âu kẻ sọc dọc chắc chắn là một ứng cử viên sáng giá. Những đường kẻ chạy theo chiều dọc tạo hiệu ứng thị giác khiến đôi chân trông dài và thon hơn, trong khi phom quần âu vốn đã gắn liền với hình ảnh chỉn chu, tinh tế. Đặc biệt, khi xu hướng "old money" vẫn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, quần âu kẻ sọc dọc càng có thêm lý do để xuất hiện trong tủ đồ. Không quá phô trương, không cần logo lớn hay những món đồ hàng hiệu đắt đỏ, chỉ một chiếc quần được cắt may đẹp cũng đủ khiến tổng thể trông đắt giá hơn.

Đường kẻ dọc chính là "bí kíp" hack dáng

Lý do đầu tiên khiến quần âu kẻ sọc dọc được yêu thích nằm ở chính họa tiết. Khác với những đường kẻ ngang có thể tạo cảm giác cơ thể bị chia thành nhiều phần, đường kẻ dọc đưa mắt nhìn theo chiều từ trên xuống dưới, nhờ đó tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng. Đặc biệt với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, đây là một mẹo phối đồ khá dễ áp dụng. Một chiếc quần cạp cao, có đường sọc dọc nhỏ và phom đứng có thể khiến phần thân dưới trông dài hơn đáng kể. Khi kết hợp cùng giày có mũi nhọn hoặc giày cao gót, hiệu ứng này càng rõ rệt. Tuy nhiên, không phải cứ sọc dọc là mặc lên sẽ đẹp. Những đường kẻ quá to, màu sắc tương phản quá mạnh đôi khi lại khiến tổng thể trở nên nặng nề. Nếu muốn theo đuổi vẻ thanh lịch, nên ưu tiên những đường sọc nhỏ, đều và có độ tương phản vừa phải.

Cạp cao + ống đứng: Công thức dành cho nàng muốn chân dài

Bên cạnh họa tiết, phom dáng cũng quyết định rất nhiều đến khả năng "hack chân" của chiếc quần. Trong đó, thiết kế cạp cao kết hợp ống đứng hoặc ống suông là lựa chọn đáng cân nhắc. Cạp cao giúp xác định lại tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác phần eo nằm cao hơn và phần chân bắt đầu từ vị trí cao hơn. Trong khi đó, ống quần suông chạy thẳng từ hông xuống mắt cá giúp đường chân trở nên liền mạch, đặc biệt khi được cộng thêm những đường kẻ dọc. Đây cũng là lý do quần âu kẻ sọc dọc rất hợp với phong cách công sở. Không ôm sát như skinny jeans, cũng không rộng quá mức như một số kiểu quần baggy, quần âu ống đứng vừa đủ thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu.

Muốn mặc "old money", cứ phối theo công thức càng đơn giản càng đẹp

Một ưu điểm khác của quần âu kẻ sọc dọc là khả năng kết hợp với những món đồ cơ bản. Và đây chính xác là tinh thần của phong cách old money: không cần quá nhiều chi tiết nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Cách đơn giản nhất là phối quần với áo sơ mi trắng. Một chiếc sơ mi có phom đứng, sơ vin gọn gàng cùng quần âu kẻ sọc sẽ tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa cổ điển. Nếu muốn mềm mại hơn, có thể chọn sơ mi màu kem, xanh nhạt hoặc be. Vào những ngày thời tiết mát mẻ, hãy thử thêm một chiếc áo len cổ tròn hoặc cardigan mỏng. Những gam màu như kem, nâu, xám, navy hay đen đặc biệt phù hợp với bảng màu của old money. Chỉ cần sơ vin một phần áo hoặc để áo len phủ nhẹ bên ngoài cạp quần, tổng thể đã có nét sang xịn mà không hề cầu kỳ.

Đừng bỏ qua blazer và áo vest

Nếu muốn nâng cấp diện mạo, blazer là món đồ gần như không thể thiếu. Quần âu kẻ sọc dọc khi kết hợp cùng blazer đồng màu hoặc có màu tương đồng sẽ tạo thành một bộ suit thanh lịch. Một bộ suit không nhất thiết phải quá nghiêm túc. Bạn có thể chọn áo bên trong đơn giản như áo thun trắng, áo tank top kín đáo hoặc sơ mi lụa. Cách phối này vừa giữ được vẻ sang trọng, vừa khiến trang phục có cảm giác hiện đại hơn. Đặc biệt, những bộ suit màu xám, nâu hoặc navy với họa tiết sọc nhỏ thường rất dễ tạo cảm giác "quiet luxury". Không cần quá nhiều trang sức, chỉ một chiếc đồng hồ thanh mảnh, túi da dáng cổ điển và giày loafer là đã đủ hoàn thiện outfit.

Giày và phụ kiện cũng quyết định hiệu ứng tổng thể

Nếu mục tiêu là kéo dài đôi chân, nên chú ý đến phần giày. Giày cao gót mũi nhọn, slingback hoặc loafer có phần mũi thanh thoát đều có thể giúp đường chân trông dài hơn. Một mẹo khác là chọn giày có màu gần với màu quần. Khi ranh giới giữa quần và giày không quá rõ ràng, phần thân dưới sẽ tạo thành một đường liền mạch, từ đó tăng hiệu ứng chân dài. Về phụ kiện, hãy tiết chế. Túi da cứng cáp, thắt lưng bản nhỏ, kính mắt cổ điển hay đồng hồ tối giản là những lựa chọn phù hợp hơn nhiều so với phụ kiện quá cầu kỳ.

Điểm đáng tiền nhất của quần âu kẻ sọc dọc chính là tính ứng dụng. Ngoài phong cách old money, item này còn có thể biến hóa theo nhiều hướng khác nhau. Phối cùng sơ mi và blazer cho diện mạo công sở; kết hợp áo len và loafer cho vẻ preppy; hoặc mặc cùng áo thun ôm và giày sneaker để tạo hình ảnh trẻ trung, hiện đại hơn. Dưới đây là 1 số mẫu quần tương tự mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: SWANLAKE

Nơi mua: MADWITCH

Nơi mua: Cira

Nơi mua: Cardina

Nơi mua: MUNCCI

Vì vậy, nếu đang tìm một item vừa hack dáng, dễ phối, mặc đi làm được nhưng vẫn đủ thời trang để xuống phố, quần âu kẻ sọc dọc là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đặc biệt với những cô nàng yêu thích phong cách old money, đây gần như là món đồ "mặc càng đơn giản càng đẹp" - không cần phô trương nhưng vẫn khiến tổng thể trông cao ráo, chỉn chu và có gu hơn.