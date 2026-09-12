Ngoài 60 tuổi, nữ nghệ sĩ chọn sống trong căn nhà bên hồ: Cửa kính chạm sàn, sân đầy hoa, bước ra ngoài đã thấy núi và nước

Không chạy theo vẻ hào nhoáng thường thấy ở những căn biệt thự đắt tiền, nơi ở của nghệ sĩ múa Yang Liping gây ấn tượng bởi cách ngôi nhà gần như hòa làm một với núi, cây xanh và mặt nước hồ Nhị Hải.

Nhắc đến một căn nhà đáng mơ ước, nhiều người thường hình dung tới diện tích thật lớn, nội thất đắt đỏ hoặc những món đồ xa xỉ. Nhưng với Yang Liping, nữ nghệ sĩ nổi tiếng với những vũ điệu lấy cảm hứng từ chim công, căn nhà lý tưởng dường như lại được định nghĩa theo cách khác: đủ gần thiên nhiên để mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy mặt nước, đủ nhiều cây cối để nghe tiếng chim và đủ yên tĩnh để con người sống chậm lại.

Nằm bên hồ Nhị Hải, Đại Lý, không gian sống của bà từng nhiều lần khiến cư dân mạng chú ý. Nhìn từ bên ngoài, công trình không cố tách mình khỏi cảnh quan xung quanh mà gần như trở thành một phần của núi đá, cây cổ thụ và mặt hồ.

Có người sau khi nhìn những hình ảnh về căn nhà đã bình luận rằng: Đây chính là kiểu cuộc sống mà họ muốn có khi về già.

Căn nhà được gọi bằng cái tên đầy chất thơ: "Cung Trăng"

Nơi ở riêng của Yang Liping được gọi là "Cung Trăng". Bên cạnh đó còn có "Cung Mặt Trời" - không gian từng được bà sử dụng để uống trà, tập yoga và sau này được chuyển thành một không gian nghệ thuật mở cửa cho khách tham quan.

Ngay cái tên cũng phần nào cho thấy tinh thần của công trình. Đây không phải căn biệt thự được xây để gây ấn tượng bằng sự xa hoa, mà giống một nơi trú ẩn mang màu sắc nghệ thuật.

Công trình nổi bật với những đường nét thô mộc, mạnh mẽ, đặt giữa hệ cây lâu năm và cảnh quan tự nhiên. Một phần đặc biệt của vị trí này là tầm nhìn rộng ra hồ. Ở nhiều góc trong nhà, người ở gần như không cần bước ra ngoài vẫn có thể quan sát sự thay đổi của mặt nước, ánh sáng và bầu trời trong ngày.

Thay vì xây kín rồi dùng tranh ảnh để đưa thiên nhiên vào nhà, căn nhà chọn cách đơn giản hơn: mở cửa thật lớn về phía thiên nhiên.

Cửa kính lớn biến cảnh hồ thành "bức tranh" thay đổi mỗi ngày

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong nhà là hệ cửa kính lớn kéo dài gần từ sàn tới trần.

Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên tràn sâu vào không gian bên trong. Ban ngày, căn nhà hầu như luôn có cảm giác sáng và thoáng. Quan trọng hơn, cửa kính khiến ranh giới giữa phòng khách và cảnh quan phía ngoài trở nên rất mỏng.

Ngồi trong nhà uống trà, người ta vẫn có thể nhìn thấy mặt hồ gợn sóng, cây cối lay động theo gió và ánh nắng thay đổi từng giờ.

Đây cũng là một cách thiết kế đáng tham khảo với những căn nhà có lợi thế về cảnh quan: thay vì trang trí quá nhiều bên trong, hãy để chính khung cảnh bên ngoài trở thành điểm nhấn.

Bởi một bức tranh dù đắt tiền tới đâu cũng khó thay đổi mỗi sáng. Nhưng một khung cửa nhìn ra cây xanh, bầu trời hay mặt nước thì có.

Nội thất không mới bóng loáng, càng nhìn càng thấy chất riêng

Trái với phần lớn những căn biệt thự hiện đại sử dụng đá sáng màu, kim loại và nội thất bóng bẩy, bên trong căn nhà của Yang Liping lại thiên về chất liệu gỗ, đồ thủ công và những món đồ mang dấu vết thời gian.

Bàn ghế gỗ kiểu cổ điển được kết hợp với vải nhuộm tie-dye cùng nhiều vật trang trí mang tinh thần bản địa. Các món đồ không hoàn toàn đồng bộ theo kiểu "mua cả bộ", nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên một tổng thể khá hài hòa.

Chính sự không hoàn hảo đó khiến căn nhà có cảm giác giống một nơi đã được sống trong nhiều năm hơn là một căn biệt thự được hoàn thiện chỉ để chụp ảnh.

Không gian cũng không cố nhồi nhét quá nhiều nội thất. Những khoảng trống được giữ lại để ánh sáng, gió và cảnh vật bên ngoài có cơ hội trở thành một phần của căn phòng.

Đây có lẽ là lý do căn nhà dù sử dụng nhiều đồ gỗ tối màu vẫn không tạo cảm giác nặng nề.

Sân vườn mới là phần khiến nhiều người muốn "ở lì không về"

Nếu nội thất mang vẻ trầm tĩnh thì khu vườn lại gần như một thế giới khác.

Cây xanh, dây leo và các loại hoa xuất hiện dày đặc quanh công trình. Thay vì một khoảng sân được cắt tỉa vuông vức, mọi thứ mang cảm giác tự nhiên hơn, thậm chí có phần hoang dã.

Đi qua một số khu vực, người ta có cảm giác như căn nhà được giấu giữa cây cối.

Yang Liping vốn dành phần lớn cuộc đời cho múa, nên không khó hiểu khi không gian sống của bà cũng mang tính sân khấu rất rõ. Một hành lang dài nhìn ra hồ có thể trở thành nơi ngồi thiền, uống trà; khoảng sân có thể trở thành nơi tập luyện; khu vườn lại giống một phông nền tự nhiên cho những chuyển động của người nghệ sĩ.

Điều thú vị nhất là căn nhà không có quá nhiều ranh giới cứng giữa "nơi ở", "nơi nghỉ ngơi" và "nơi sáng tạo". Tất cả dường như trộn vào nhau.

Một căn nhà đẹp chưa chắc cần thật nhiều đồ

Nhìn kỹ nơi ở của Yang Liping, thứ đáng học hỏi có lẽ không nằm ở diện tích hay vị trí bên hồ - những điều không phải ai cũng có thể sở hữu.

Điểm thú vị hơn nằm ở cách chủ nhân lựa chọn thứ mình thực sự muốn nhìn thấy mỗi ngày.

- Đó là ánh sáng.

- Là cây cối.

- Là mặt nước.

- Là một chiếc bàn đủ để ngồi uống trà.

- Là một khoảng hiên đủ rộng để ngồi yên mà không cần làm gì.

Có rất nhiều căn nhà đắt tiền nhưng sau khi hoàn thiện lại nhanh chóng lỗi thời vì chạy theo xu hướng. Ngược lại, những căn nhà gắn chặt với sở thích và nhịp sống của chủ nhân thường khó lỗi mốt hơn.

Trong trường hợp của Yang Liping, ngôi nhà gần như phản chiếu chính con người bà: nghệ thuật, tự do, có phần khác biệt và luôn gắn với thiên nhiên.

Ngoài 60 tuổi, điều đáng giá nhất có lẽ là được sống theo cách mình muốn

Khi còn trẻ, nhà thường gắn với rất nhiều mục tiêu: phải rộng hơn, đẹp hơn, tiện nghi hơn, nằm ở vị trí tốt hơn.

Nhưng càng lớn tuổi, tiêu chuẩn ấy đôi khi thay đổi.

Một căn nhà tốt có thể chỉ đơn giản là nơi khiến người ta muốn trở về. Có ánh sáng buổi sáng, có góc ngồi yên vào buổi chiều, có cây xanh để chăm và có một khoảng không đủ rộng để thở.

Không phải ai cũng có thể sở hữu một căn nhà bên hồ Nhị Hải. Nhưng triết lý phía sau nó lại khá đơn giản và có thể áp dụng cho nhiều không gian sống: đừng cố biến ngôi nhà thành nơi chứa thật nhiều thứ, hãy biến nó thành nơi chứa những điều mình thực sự yêu thích.

Có lẽ vì thế, sau khi nhìn thấy căn nhà của Yang Liping, nhiều người không chỉ nói rằng nó đẹp.

Họ nói: "Đây mới là cuộc sống lý tưởng".