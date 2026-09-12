Nhìn cách người trẻ sắp xếp nhà mới thấy: 14 món cứ treo lên là nhà rộng và gọn hơn hẳn

Không cần thêm tủ, cũng chưa chắc phải vứt bớt đồ. Chỉ cần thay đổi cách cất giữ, đưa những món đang nằm la liệt trên sàn và mặt bàn lên tường, nhiều căn nhà nhỏ có thể trở nên thoáng và dễ dọn hơn đáng kể.

Một trong những nguyên tắc sắp xếp nhà được nhiều người trẻ áp dụng hiện nay nghe rất đơn giản: nếu có thể treo được thì đừng đặt xuống sàn. Thay vì cố nhét mọi thứ vào tủ hoặc mua thêm hộp đựng, họ tận dụng khoảng trống trên tường, sau cánh cửa, dưới kệ hay thậm chí trên trần nhà. Khi sàn và mặt bàn ít đồ, việc lau dọn cũng nhanh hơn, robot hút bụi không bị cản đường, phòng nhỏ nhìn rộng và sạch hơn.

Dưới đây là 14 cách "treo đồ" khá thông minh, nhiều cách chỉ cần vài chiếc móc hoặc một thanh treo đơn giản nhưng có thể giải quyết cả một góc nhà lộn xộn.

1. Đưa toàn bộ dụng cụ vệ sinh lên tường

Cây lau nhà, chổi, bàn chải thường là nhóm đồ vừa dài vừa khó cất. Một cách xử lý khá hiệu quả là tận dụng khoảng trống hẹp phía sau cửa phòng tắm, lắp móc và kẹp để treo toàn bộ dụng cụ lên tường. Chỉ cần một khoảng rộng khoảng 10cm cũng có thể tạo thành "kho đồ vệ sinh" mini. Khi đóng cửa lại, tất cả gần như được giấu kín, trong khi sàn phòng tắm vẫn thông thoáng.

2. Treo dụng cụ bếp thay vì bày kín mặt bàn

Kéo, muôi, thìa xới, vá canh hay dụng cụ mở nắp chai đều có thể treo trên một thanh inox gắn gần khu vực nấu ăn. Ưu điểm lớn nhất không chỉ là tiết kiệm diện tích mà còn giúp người nấu nhìn thấy ngay món mình cần. Những căn bếp nhỏ vốn thiếu ngăn kéo càng phù hợp với cách bố trí này.

3. Cây xanh cũng có thể "bay" lên cao

Nếu nhà nhỏ nhưng vẫn thích trồng cây, thay vì đặt hàng loạt chậu dưới sàn hoặc trên bàn, một số người sử dụng móc treo trên trần để treo các loại cây rủ như dương xỉ. Cách này vừa tạo mảng xanh trong nhà vừa giữ lối đi thông thoáng. Tuy nhiên, cần chú ý khả năng chịu lực của trần, móc treo và trọng lượng chậu sau khi tưới nước.



4. Túi xách treo thẳng đứng

Một chiếc giá từ sàn đến trần đặt sát tường có thể biến thành nơi trưng bày và cất túi xách. Phía trên còn có thể gắn thêm lưới để treo chìa khóa hoặc phụ kiện nhỏ. So với việc xếp túi chồng lên nhau trong tủ, cách này giúp dễ nhìn, dễ lấy và ít chiếm chiều sâu căn phòng.

5. Nồi chảo không nhất thiết phải chiếm cả ngăn tủ

Nồi, chảo có quai treo có thể được móc vào một thanh kim loại dưới tủ bếp hoặc khu vực phù hợp. Những món có tay cầm khó treo có thể bổ sung móc nối. Với gia đình nấu ăn thường xuyên, đây là cách tận dụng khoảng trống phía trên khá tốt, đồng thời tránh cảnh mỗi lần lấy một chiếc chảo phải nhấc cả chồng nồi ra ngoài.

6. Đồ chơi nhỏ: Treo để nhìn thấy thay vì cất vào hộp

Các món đồ chơi nhỏ, móc khóa hoặc đồ sưu tầm có thể treo dưới kệ bằng một thanh rèm hoặc thanh móc nhỏ. Thay vì nằm lẫn trong hộp rồi dần bị quên, chúng vừa được trưng bày vừa không chiếm mặt bàn.

7. Xà phòng cũng không cần khay

Một mẹo rất đơn giản là cho xà phòng bánh vào túi lưới rồi treo lên móc trong phòng tắm. Sau khi dùng, nước thoát nhanh hơn, xà phòng khô nhanh và gia chủ cũng không phải thường xuyên cọ rửa chiếc khay đọng đầy nước và cặn xà phòng.

8. Chậu rửa mặt nên rời khỏi sàn

Những chiếc chậu nhựa thường được úp dưới sàn phòng tắm, vừa chiếm chỗ vừa dễ đọng nước. Chỉ cần một chiếc móc dán chắc chắn và đặt đúng vị trí, chậu có thể treo sát tường sau khi sử dụng. Đây là thay đổi rất nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích với phòng tắm vài mét vuông.

9. Tủ quần áo có thể tăng sức chứa bằng cách chia thành nhiều tầng treo

Thay vì chỉ có một thanh treo ở giữa, có thể chia tủ thành nhiều tầng: quần ít dùng phía sau hoặc phía trên, đồ mặc thường xuyên đặt ở vị trí dễ lấy, khoảng trống giữa các tầng được bổ sung thanh treo khăn và mũ. Cách bố trí này tận dụng chiều cao tủ tốt hơn rất nhiều. Trong ví dụ được chia sẻ, sức chứa có thể tăng từ khoảng 50 món lên tới 200 món nếu hệ thống được thiết kế phù hợp.

10. Kẹp tóc của trẻ không cần thêm một chiếc hộp

Một chiếc móc quần áo cũ kết hợp với những dải vải có thể biến thành giá treo phụ kiện. Kẹp tóc, dây buộc tóc và đồ nhỏ được chia theo từng khu vực rồi treo sau cửa. Trẻ hoặc bố mẹ chỉ cần nhìn là biết món đồ nằm ở đâu, không phải đổ tung một hộp phụ kiện mỗi sáng.

11. Trang sức có thể trở thành đồ trang trí

Một vài cành cây khô buộc lại bằng dây cũng có thể làm giá treo vòng tay và dây chuyền. Đây là cách tận dụng vật liệu rẻ tiền nhưng khá đẹp mắt, đặc biệt hợp với những không gian theo phong cách tự nhiên, mộc mạc.

12. Thùng rác phòng tắm nên được nhấc khỏi mặt sàn

Thùng rác treo giúp việc lau sàn thuận tiện hơn và hạn chế việc phải nhấc lên đặt xuống mỗi lần vệ sinh. Nếu chưa muốn mua thùng mới, có thể tìm cách tận dụng chính thùng đang dùng với hệ thống móc phù hợp, miễn sao đảm bảo chắc chắn.

13. Dụng cụ sửa chữa cũng nên treo sau cánh tủ

Kìm, kéo, tua vít hay những món dụng cụ nhỏ rất dễ biến thành một "đống hỗn độn". Lắp các kệ hoặc móc sau cánh tủ giúp phân loại từng nhóm đồ, trong khi đinh và linh kiện nhỏ có thể cất trong hộp chia ngăn. Lúc cần sửa thứ gì đó, việc tìm dụng cụ cũng nhanh hơn nhiều.

14. Móc quần áo cũng có chỗ để riêng

Khu vực cạnh máy giặt thường có nhiều khoảng trống ít được tận dụng. Một vài móc treo gắn trực tiếp lên cửa sổ, thanh ngang hoặc vị trí thích hợp có thể dùng để tập trung toàn bộ móc áo. Sau khi giặt xong chỉ cần lấy ngay ra sử dụng, thay vì để móc nằm lộn xộn trong giỏ.

Điểm hay của 14 cách trên không nằm ở việc mua thêm thật nhiều phụ kiện lưu trữ, mà ở việc thay đổi tư duy sử dụng không gian. Trong một căn nhà nhỏ, diện tích sàn luôn hữu hạn nhưng khoảng trống theo chiều dọc thường còn rất nhiều. Một chiếc móc vài chục nghìn đồng đôi khi hữu ích hơn một chiếc tủ mới nếu nó giúp giải phóng đúng khu vực thường xuyên bị bừa bộn.

Tất nhiên, không phải thứ gì cũng nên treo. Đồ nặng cần được cố định chắc chắn, bề mặt tường phải phù hợp với loại keo hoặc vít sử dụng và những vị trí gần khu vực ẩm ướt cần ưu tiên vật liệu chống gỉ. Nhưng nếu chọn đúng món, nguyên tắc "đưa đồ khỏi mặt sàn" thực sự có thể khiến việc giữ nhà gọn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và đôi khi, một căn nhà trông rộng hơn không phải vì chúng ta có ít đồ hơn, mà đơn giản vì đồ đã được đặt đúng chỗ hơn.