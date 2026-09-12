Căn nhà cho thấy khối tài sản khủng của "siêu mẫu nội y" Lưu Văn

Dù kín tiếng về đời tư, cuộc sống xa hoa và khối tài sản đáng nể của bạn gái Tỉnh Bách Nhiên vẫn khiến công chúng tò mò.

Dạo gần đây, Tỉnh Bách Nhiên liên tục gây chú ý nhờ sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng. Chuyện tình cảm giữa nam diễn viên và siêu mẫu Lưu Văn cũng vì thế được nhắc đến nhiều hơn. Nếu Tỉnh Bách Nhiên thường xuyên xuất hiện trước công chúng thì bạn gái anh lại kín tiếng hơn hẳn, khiến nhiều người tò mò về cuộc sống riêng cũng như khối tài sản của cô.

Là một trong những siêu mẫu thành công nhất Trung Quốc, Lưu Văn sở hữu cuộc sống đáng mơ ước. Căn hộ trị giá 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng) của cô tại Bắc Kinh phần nào cho thấy thành quả sau gần 20 năm làm việc trong ngành thời trang.

Khác với hình ảnh thường thấy về nhà của những người giàu có, tổ ấm của Lưu Văn không sử dụng quá nhiều đá cẩm thạch, đèn chùm hay các món đồ xa xỉ dễ nhận biết. Căn nhà theo phong cách tối giản với những khoảng không rộng, cửa kính lớn và gam màu nhẹ nhàng.

Thế nhưng, sự đắt giá của căn nhà lại nằm ở những chi tiết ít phô trương hơn. Lưu Văn sử dụng nhiều món đồ nội thất thiết kế và đồ cổ điển được sưu tầm từ nước ngoài. Một chiếc ghế hay sofa nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng có giá lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tệ.

Lưu Văn mất khoảng 3 năm để hoàn thiện không gian sống với mong muốn căn nhà của mình có 3 yếu tố: ấm áp, tự do và nhiều màu sắc.

Phòng khách là khu vực thể hiện rõ nhất điều đó. Nhờ hệ thống cửa kính lớn, căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Xung quanh cửa sổ, Lưu Văn đặt rất nhiều cây xanh với đủ kích thước, biến phòng khách thành một khu vườn nhỏ giữa thành phố.

Một trong những món đồ đáng chú ý là chiếc sofa Camaleonda do nhà thiết kế Mario Bellini sáng tạo. Đây là mẫu nội thất kinh điển được nhiều người yêu thích bởi khả năng thay đổi cách sắp xếp. Trong nhà còn xuất hiện nhiều món đồ gỗ và nội thất cổ điển do chính Lưu Văn sưu tầm.

Khu vực phòng ăn sử dụng bàn gỗ lớn cùng những chiếc ghế thiết kế. Trong khi đó, một chiếc kệ sách nhiều màu sắc trở thành điểm nhấn khác biệt. Lưu Văn không cố gắng biến căn nhà thành một không gian tối giản tuyệt đối mà thoải mái trưng bày sách và những món đồ mình yêu thích.

Phòng ngủ mang màu sắc nhẹ nhàng hơn với gam xám, hồng cùng sàn gỗ. Chi tiết đặc biệt nhất là chiếc giường cao khoảng 80 cm, được thiết kế theo sở thích riêng của chủ nhân. Do thường xuyên di chuyển và ở khách sạn trong nhiều năm, Lưu Văn muốn phòng ngủ tại nhà phải mang lại cảm giác khác biệt. Chiếc giường cao trở thành một điểm nhấn đặc biệt, giúp cô cảm nhận rõ ràng rằng mình đã trở về tổ ấm sau những chuyến công tác dài ngày.

Căn nhà cũng phần nào phản ánh hành trình của Lưu Văn từ một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường tại Hồ Nam đến siêu mẫu hàng đầu thế giới. Cô bước chân vào ngành người mẫu từ năm 17 tuổi và sau đó từng bước xây dựng sự nghiệp trên các sàn diễn quốc tế.

Lưu Văn từng trở thành người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret và nhiều năm nằm trong nhóm những người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Ở thời kỳ đỉnh cao, thu nhập hàng năm của cô từng lên tới 120 triệu tệ (khoảng 468 tỷ đồng).

Ngay cả khi không còn xuất hiện với mật độ dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, Lưu Văn vẫn là gương mặt đắt giá của ngành thời trang. Mỗi năm, cô có thể kiếm từ 40 đến 50 triệu tệ (khoảng 156 - 195 tỷ đồng) nhờ quảng cáo và hợp tác với các thương hiệu lớn. Khối tài sản của nàng mẫu 8x cũng được ước tính lên tới gần 300 triệu tệ (khoảng 1170 tỷ đồng).

Thu nhập của Lưu Văn thậm chí cao hơn đáng kể so với nhiều ngôi sao nam, trong đó có bạn trai Tỉnh Bách Nhiên. Dù vậy, cô hiếm khi khoe khoang về cuộc sống riêng hay tài sản mình sở hữu. Điều thú vị là căn nhà của Lưu Văn cũng có nhiều điểm tương đồng với gu thẩm mỹ của Tỉnh Bách Nhiên. Cả 2 đều yêu thích nội thất cổ điển, những món đồ thiết kế và không gian sống mang dấu ấn cá nhân.

Nhìn qua, căn nhà của Lưu Văn không mang vẻ xa hoa choáng ngợp. Nhưng từ những món nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng đến không gian sống rộng rãi giữa Bắc Kinh, tổ ấm này vẫn đủ cho thấy cuộc sống đáng ngưỡng mộ của một trong những siêu mẫu kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc.