Thấy rắn nằm cuộn tròn trong nhà nên làm gì đầu tiên?

Một con rắn chỉ nằm im cuộn tròn trong nhà là tình huống dễ khiến nhiều người bối rối không biết nên xử lý thế nào.

Không giống cảnh một con rắn đang bò qua sân hay tìm đường chạy khỏi nhà, lần này bạn phát hiện nó đã nằm cuộn tròn ở một góc phòng, cạnh chân tủ hoặc dưới một món đồ nào đó. Không ai biết con rắn bò vào từ lúc nào và tại sao nó lại nằm yên ở đó. Chính trạng thái bất động này rất dễ khiến mọi người chủ quan, cho rằng có thể tiến lại gần để nhìn, chụp ảnh hoặc dùng một vật gì đó chọc thử. Tuy nhiên, đây lại không phải cách xử lý phù hợp.

Việc đầu tiên: Đừng làm con rắn đang nằm im phải phản ứng

Nếu con rắn vẫn nằm nguyên một chỗ, việc đầu tiên gia đình cần làm là giữ khoảng cách và không tác động vào nó. Đưa trẻ nhỏ, người lớn tuổi và vật nuôi ra khỏi khu vực, đồng thời tránh để nhiều người tụ tập xung quanh. Gia đình tuyệt đối không dùng chổi, gậy hay cây lau nhà chọc vào để xem rắn còn sống hay không. Cũng không cần tiến gần để xác định nó đang ngủ, bị thương hay thuộc loài nào.

Rắn nằm cuộn tròn không có nghĩa là nó mất khả năng di chuyển hoặc tấn công. Khi cảm thấy bị đe dọa, một con rắn đang bất động vẫn có thể phản ứng rất nhanh. Vì thế, việc nó chưa chạy khắp nhà thực tế đang giúp gia đình có thêm thời gian để kiểm soát tình huống.

Tiếp theo, hãy cô lập khu vực nếu có thể làm từ khoảng cách an toàn

Nếu rắn nằm trong một căn phòng và bạn đã ở phía ngoài, hãy giữ mọi người bên ngoài và đóng cửa phòng nếu có thể thực hiện mà không cần tiến lại gần con rắn. Có thể chặn lối đi bên ngoài để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi không vô tình mở cửa bước vào. Sau đó, liên hệ đơn vị cứu hộ động vật, người có chuyên môn xử lý rắn hoặc lực lượng phù hợp tại địa phương để nhờ bắt và di dời con vật.

Trong lúc chờ, nếu có thể quan sát từ một vị trí an toàn, nên để ý xem con rắn còn nằm ở đó hay đã di chuyển. Việc biết vị trí của nó sẽ giúp người đến xử lý dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu muốn đóng cửa mà phải bước qua hoặc đi sát con rắn thì không nên cố. Hãy lùi ra xa và hạn chế người qua lại khu vực đó.

Nếu rắn bắt đầu bò đi thì sao?

Đây là khả năng gia đình cần chuẩn bị bởi con rắn có thể nằm im khá lâu rồi bất ngờ di chuyển. Lúc này, đừng chạy theo, dùng chổi đánh hoặc đứng chắn ngay trước hướng nó đang bò. Hãy tiếp tục giữ khoảng cách và quan sát đường di chuyển của rắn từ vị trí an toàn. Nếu rắn tự tìm được đường ra ngoài qua một cửa đang mở sẵn và mọi người có thể đứng tránh xa, hãy để nó rời đi thay vì tiến lại gần để thúc, đuổi hay bắt. Tuy nhiên, không nên vì muốn tạo đường thoát mà đi vòng qua hoặc bước sát con rắn để mở cửa. Nếu nó bò vào gầm tủ, sau đồ nội thất hoặc một vị trí khuất khác, cũng đừng thò tay, dùng gậy khua hoặc tự dịch chuyển đồ đạc để tìm. Hãy ghi nhớ vị trí cuối cùng nhìn thấy và thông báo cho người đến hỗ trợ.

Đừng coi lúc rắn nằm im là cơ hội tốt để bắt

Thấy con rắn cuộn tròn một chỗ, nhiều người có thể nghĩ chỉ cần lấy một chiếc thùng úp lên, dùng kẹp giữ lại hoặc túm đuôi rồi mang ra ngoài. Đây lại chính là lúc khoảng cách giữa người và rắn bị thu hẹp đáng kể. Nếu không có kỹ năng và dụng cụ chuyên dụng, gia đình không nên tự bắt rắn, kể cả khi con vật có kích thước nhỏ và chưa có biểu hiện hung dữ. Không nên dùng tay túm đuôi, lấy chổi quét, ném chăn lên người rắn hay cố dồn nó vào góc.

Cũng không nên tự nhận dạng rồi kết luận rắn “không độc” dựa vào màu sắc, hình dạng đầu hoặc một vài đặc điểm nhìn thấy từ xa. Khi chưa xác định chắc chắn loài, cách an toàn hơn vẫn là tránh tiếp xúc trực tiếp.

Khi rắn đã được đưa ra khỏi nhà, nên tìm xem nó có thể bò vào từ đâu

Xử lý được con rắn mới giải quyết phần trước mắt. Việc tiếp theo là kiểm tra vì sao một con rắn có thể vào nhà mà mọi người thậm chí không biết nó xuất hiện từ lúc nào. Gia đình có thể kiểm tra khe dưới cửa, khoảng hở quanh đường ống xuyên tường, lỗ thông gió không được che chắn phù hợp, khe hở tại chân tường và những vị trí kết nối trực tiếp với sân vườn. Nếu phát hiện khoảng trống có khả năng trở thành đường động vật bò vào, nên xử lý bằng vật liệu phù hợp.

Bên ngoài nhà cũng nên dọn cỏ mọc quá rậm, lá cây tích tụ, đống gạch, gỗ, tôn hoặc đồ cũ chất lâu ngày sát nhà. Việc hạn chế chuột quanh nhà cũng quan trọng bởi đây là một trong những nguồn thức ăn có thể thu hút rắn tới khu vực sinh sống của con người.

Nếu chẳng may bị rắn cắn, ưu tiên đưa nạn nhân đi cấp cứu

Nếu có người bị cắn trong quá trình phát hiện hoặc tránh con rắn, đừng tiếp tục cố bắt nó để mang theo. Hãy đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động không cần thiết và nhanh chóng đến cơ sở y tế. Không rạch vết cắn, hút nọc, chườm đá hay buộc garô chặt phía trên vết thương. Nếu có thể chụp được hình con rắn từ khoảng cách an toàn thì hình ảnh có thể hữu ích, nhưng tuyệt đối không tiến lại gần hoặc cố bắt rắn chỉ để phục vụ việc nhận dạng.

Kết luận: Với trường hợp rắn đang nằm cuộn tròn, cách xử lý hợp lý thực ra khá rõ ràng: đừng khiến nó phải di chuyển, cô lập khu vực nếu có thể làm an toàn và gọi người có chuyên môn đến bắt, di dời. Nếu con rắn tự bắt đầu bò, hãy tiếp tục giữ khoảng cách và theo dõi hướng đi thay vì đuổi theo. Trạng thái nằm im ban đầu đang cho gia đình một lợi thế, vì vậy không nên tự biến nó thành một cuộc rượt bắt trong nhà.