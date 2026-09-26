Quà tặng “hết ý” nhân ngày 20/10: Để công nghệ giúp nàng nhẹ gánh lo toan, trở về với những niềm vui giản đơn nhất

Giữa vô vàn lo toan, hãy trao tặng người phụ nữ bạn yêu thương món quà công nghệ thiết yếu. Để nàng nhẹ gánh việc nhà, thảnh thơi tận hưởng niềm vui trọn vẹn và yêu chiều bản thân nhiều hơn mỗi ngày.

Samsung AI TV thông thái – trợ lý đắc lực cho những điều nàng quan tâm ‏

‏Biến phòng khách thành không gian kết nối và giải trí đỉnh cao, Samsung AI TV với trợ lý Vision AI Companion (VAC) chính là "trợ lý thông thái" giúp phái đẹp giải quyết mọi thắc mắc chỉ bằng một nút bấm. Dù là tìm công thức nấu ăn, mẹo vặt gia đình hay tra cứu thông tin nhanh chóng qua câu lệnh giọng nói tiếng Việt mượt mà, chiếc TV này sẽ giúp nàng tiết kiệm tối đa thời gian để thảnh thơi tận hưởng những phút giây thư giãn trọn vẹn bên gia đình.‏

‏Trợ lý Vision AI Companion đã có mặt trên các dòng sản phẩm Samsung AI TV 2026

‏Trợ lý Vision AI Companion (VAC) đa nhiệm trên các dòng Samsung AI TV 2026 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một thiết bị giải trí thuần túy, trở thành người bạn đồng hành đắc lực cho phái đẹp.‏

Chỉ với một thao tác nhấn phím Home trên điều khiển, người dùng có thể trò chuyện và nhận giải đáp hoàn toàn bằng tiếng Việt nhờ sự tích hợp của các mô hình AI tiên tiến như Bixby và Gemini.‏

Hiện đã có mặt trên các dòng sản phẩm từ cao cấp (‏ ‏Micro RGB‏ ‏, OLED, Neo QLED) đến phổ thông (Mini LED), Samsung AI TV tích hợp VAC chính là món quà 20/10 vừa thiết thực vừa độc đáo, trao gửi sự tiện nghi và niềm vui trọn vẹn cho người phụ nữ hiện đại.‏

Tô điểm phong cách sống cùng TV The Frame ‏

Để cuộc sống thêm nhiều màu sắc, những món quà như TV Khung tranh ‏ ‏The Frame‏ ‏, loa tranh Music Frame hay loa nghệ thuật ‏ ‏Music Studio‏ ‏ của Samsung chính là những gợi ý quà tặng phù hợp cho phái đẹp yêu thích công nghệ và nghệ thuật.

‏TV The Frame cùng phái đẹp kiến tạo không gian sống duy mỹ ‏

Dành cho tín đồ duy mỹ, TV The Frame kết hợp hoàn hảo giữa màn hình QLED 4K sắc nét và kho tranh 5.000 tác phẩm nghệ thuật. Song hành cùng không gian ấy là loa tranh Music Frame với thiết kế thay đổi linh hoạt kèm âm thanh vòm Dolby Atmos, và dòng loa nghệ thuật Music Studio mới lạ mang phong cách chấm tròn từ nhà thiết kế Bouroullec, mang đến trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ được tinh chỉnh chuyên nghiệp.‏

‏Giảm bớt áp lực việc nhà cùng thiết bị điện tử gia dụng thông minh ‏

‏Giữa bộn bề cuộc sống, những việc vặt thường ngốn nhiều thời gian của phái đẹp. Nhân ngày 20/10, thay vì quà cáp thông thường, hãy tặng nàng các thiết bị gia dụng thông minh tích hợp AI từ Samsung như tủ lạnh, máy giặt, lò nướng hay điều hòa Bespoke AI – giải pháp thiết thực giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn bao giờ hết.‏

‏Bộ sưu tập gia dụng Bespoke AI có thể nâng tầm trải nghiệm chăm sóc nhà cửa, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày ‏

Với ‏ ‏tủ lạnh Bespoke AI 4 cửa‏ ‏, tích hợp màn hình AI Family Hub™+ 32 Inch, người dùng có thể giải trí ngay trong lúc làm bếp, xem hướng dẫn nấu nướng và kiểm soát thực phẩm trong tủ dễ dàng nhờ công nghệ AI Vision Inside. ‏

Trong phòng giặt, ‏ ‏máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Heatpump‏ ‏ cũng tối ưu quy trình giặt sấy nhờ cảm biến nhận diện độ bẩn và chất liệu vải, rút ngắn thời gian giặt giũ xuống chỉ còn 98 phút, đồng thời mang đến trải nghiệm chăm sóc quần áo tiện lợi.‏

Ngoài ra, ‏ ‏điều hòa không khí Bespoke AI WindFree™‏ ‏ với công nghệ không gió buốt và chế độ WindFree™ Wearable Good Sleep cũng mang đến không gian mát dịu, dễ chịu, phù hợp để thư giãn và nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.‏

Đồng hành cùng nàng trong mọi khoảnh khắc với Galaxy S26 FE ‏

Khác với quà tặng gia đình, một chiếc smartphone sẽ luôn sát cánh bên nàng trong mọi khoảnh khắc. Galaxy S26 FE chính là lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế thời thượng, trải nghiệm AI thông minh và khả năng nhiếp ảnh ấn tượng, giúp người phụ nữ hiện đại tận hưởng cuộc sống trọn vẹn và tiện dụng nhất.

‏Galaxy S26 FE là món quà phù hợp với phái đẹp hiện đại, giúp tận hưởng công nghệ theo cách trực quan và tiện dụng



‏Galaxy S26 FE là món quà 20/10 vừa thời trang vừa thiết thực, rất phù hợp cho những bóng hồng yêu công nghệ và thích bắt nhịp xu hướng mới. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6.7 inch rộng rãi, hiển thị sống động cho mọi tác vụ từ giải trí, lướt mạng xã hội đến xử lý công việc. Viên pin 4.900 mAh kết hợp sạc nhanh 45W giúp nàng thoải mái sử dụng suốt cả ngày dài.‏‏

Điểm nhấn đáng giá là bộ tính năng Galaxy AI thông minh, hỗ trợ tối đa từ tìm kiếm thông tin, chỉnh sửa ảnh đến các nhu cầu sáng tạo cá nhân, giúp tối ưu hóa công việc. Bên cạnh đó, cam kết hỗ trợ lâu dài với 7 thế hệ nâng cấp hệ điều hành và 7 năm cập nhật bảo mật biến Galaxy S26 FE thành người bạn đồng hành bền bỉ theo năm tháng.