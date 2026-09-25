Michael Learns To Rock trở lại Việt Nam với Encore: All The Hits - mở bán vé ngay

Hơn ba thập kỷ qua, Michael Learns To Rock đã trở thành bản nhạc nền trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Giờ đây, ban nhạc pop-rock huyền thoại đến từ Đan Mạch trở lại Việt Nam với ENCORE: ALL THE HITS, một đêm nhạc đặc biệt tôn vinh những ca khúc đã đưa họ trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế được yêu mến nhất tại châu Á.

Đây là lần biểu diễn thứ năm của MLTR tại Việt Nam. Mối duyên của ban nhạc với đất nước hình chữ S bắt đầu từ năm 1997, khi họ tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm to lớn từ công chúng. MLTR trở lại vào năm 2015 với đêm diễn kỷ niệm 25 năm thành lập tại Hà Nội, và tiếp tục vào năm 2016 khi biểu diễn cùng Wonder Girls tại lễ hội âm nhạc Sky Connection ở TP. Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2024, ban nhạc mang đêm nhạc "Take Us To Your Heart" đến Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Giờ đây, người hâm mộ Việt Nam lại có thêm một cơ hội để cùng hát vang khi MLTR mang ENCORE: ALL THE HITS đến Hà Nội.

Người hâm mộ có thể mong chờ một đêm nhạc khó quên với những bản hit bất hủ như Take Me To Your Heart, 25 Minutes, That's Why (You Go Away), Sleeping Child, Paint My Love, The Actor, và nhiều ca khúc kinh điển khác.

Hãy cùng Michael Learns To Rock trải qua một đêm hoài niệm, cùng nhau hát vang những bản hit vĩ đại đã in dấu trong ký ức của nhiều thế hệ.

Michael Learns To Rock – Encore! All The Hits sẽ diễn ra vào ngày 04/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Thời gian bắt đầu đăng ký bắt đầu từ 17:00, thời gian bắt đầu chương trình lúc 20:00.

Vé hiện đang được mở bán , với mức giá từ 1,6 triệu đồng đến 6 triệu đồng; hiện chỉ còn hai hạng vé VIP (4,2 triệu đồng) và CAT 1 (3 triệu đồng). Link mua vé chính: https://megatix.in.th/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits . Link mua vé Meet & Greet (dành cho khách đã sở hữu vé xem concert): https://megatix.in.th/events/michael-learns-to-rock-encore-all-the-hits-mg

Theo quy định của chương trình, chỉ những khách tham dự có chiều cao từ 140 cm trở lên mới đủ điều kiện mua vé và tham dự sự kiện. Trẻ vị thành niên: Khách tham dự có chiều cao từ 140 cm trở lên nhưng dưới 16 tuổi phải có cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc một người lớn có trách nhiệm từ 18 tuổi trở lên đi cùng và chịu trách nhiệm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.