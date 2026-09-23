KIOXIA U301 USB 3.2 Gen 1: Gọn trong túi, đủ chỗ cho công việc

KIOXIA TransMemory U301 là USB sử dụng giao tiếp USB 3.2 Gen 1, cung cấp dung lượng tối đa 256GB cho nhu cầu lưu tài liệu, ảnh và video. Sản phẩm hướng đến việc trao đổi dữ liệu trên PC và Mac, với thiết kế nhỏ gọn cùng nhiều lựa chọn màu sắc.

Một chiếc USB cho những việc rất thường ngày

Mang bài thuyết trình đến phòng họp, chuyển tài liệu sang máy tính khác hay chuẩn bị bộ ảnh để gửi người thân đều là những tình huống một chiếc USB vẫn hữu ích. Bạn có thể chủ động mang theo dữ liệu mà không phải phụ thuộc vào đường truyền tại nơi sử dụng.

Với nhu cầu này, cách chọn dung lượng nên bắt đầu từ thư mục thường mang theo. Hãy kiểm tra tổng kích thước dữ liệu, sau đó dành thêm khoảng trống cho các lần bổ sung. Cách làm này thực tế hơn việc mua theo dung lượng lớn nhất rồi ít khi sử dụng hết.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ phân biệt bằng màu sắc

U301 có kích thước 51,4 × 21,4 × 8,4 mm tính cả nắp, nặng khoảng 8g. KIOXIA công bố sáu màu gồm trắng, xanh nhạt, đen, xanh dương, hồng và xám ấm; lựa chọn dung lượng khác nhau theo màu.

Nếu dùng nhiều USB, bạn có thể phân chia theo màu: một chiếc cho tài liệu công việc, một chiếc cho ảnh gia đình, một chiếc dành riêng cho các tệp cần mang đi in. Việc đặt tên ổ tương ứng sẽ giúp nhận diện dễ hơn khi cắm vào máy.

Chuẩn USB 3.2 Gen 1

U301 hỗ trợ USB 3.2 Gen 1 và tương thích USB 2.0. Do đó, USB này tương thích với gần như mọi thiết bị có cổng USB.

Trong bài đo CrystalDiskMark với dữ liệu 1GiB, KIOXIA U301 đạt tốc độ đọc tuần tự 158,32 MB/s và ghi 48,64 MB/s ở chế độ Q8T1. Khi chuyển sang Q1T1, tốc độ đọc/ghi lần lượt là 21,34/15,09 MB/s. Kết quả cho thấy hiệu năng thay đổi đáng kể theo kiểu truy cập; tốc độ sao chép thực tế còn phụ thuộc thiết bị và dữ liệu.

Bảng thông số kỹ thuật nhanh

FAQ – Câu hỏi thường gặp

1. U301 có phiên bản 256GB không?

Có. Đây là mức dung lượng cao nhất trong danh mục U301 được KIOXIA công bố.

2. Có thể cắm trực tiếp vào cổng USB-C không?

U301 dùng đầu Type-A. Nếu máy chỉ có USB-C, bạn cần bộ chuyển đổi hoặc hub phù hợp.

3. Nên sắp xếp dữ liệu trên USB thế nào?

Nên chia thư mục theo mục đích, đặt tên tệp rõ ràng và giữ thêm một bản sao của tài liệu quan trọng.

Lời kết

KIOXIA U301 phù hợp để cân nhắc khi bạn cần một chiếc USB phục vụ những lần chuyển tài liệu thường ngày. Hãy chọn phiên bản theo lượng dữ liệu thực sự sử dụng và loại cổng trên máy để chiếc USB trở thành phụ kiện hữu ích trong công việc.