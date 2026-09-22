Bakuchiol – Không chỉ là "retinol tự nhiên" mà là một hoạt chất độc lập

Tại sự kiện kỷ niệm 20 năm IMAGE SKINCARE và Công ty Minh Khương ngày 21/08/2026, BS CKII Nguyễn Phương Thảo – Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Phòng khám Da liễu – Thẩm mỹ Pensilia – đã chia sẻ góc nhìn khoa học về Bakuchiol, hoạt chất đang được gọi là "Retinol tự nhiên".

Theo bác sĩ, Bakuchiol nên được xem là một phân tử hoạt tính sinh học độc lập với nhiều đặc tính sinh học, không chỉ là bản sao của Retinol.

Bác có đồng ý với cách gọi Bakuchiol là "Retinol tự nhiên" không?

BS CKII Nguyễn Phương Thảo: Tôi không đồng ý với cách gọi "Retinol tự nhiên". Bakuchiol nên được xem là một phân tử hoạt tính sinh học độc lập với nhiều đặc tính sinh học. Nó có nguồn gốc từ Psoralea corylifolia (Babchi), nhưng cơ chế tác động không giống Retinol. Bakuchiol là một hoạt chất đa tác động: chống oxy hóa, điều hòa phản ứng viêm, điều hòa sắc tố da và điều hòa các gen liên quan đến ECM (chất nền ngoại bào). Tại Pensilia, chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của Bakuchiol trong các phác đồ điều trị lão hóa da và các vấn đề về sắc tố.

Sự khác biệt giữa Bakuchiol và Retinol là gì?

BS Thảo: Retinol tác động chủ yếu qua con đường chuyển hóa thành Retinoic Acid và gắn vào thụ thể RAR/RXR, từ đó điều hòa biểu hiện gen, tăng tổng hợp Collagen, thúc đẩy tái tạo hàng rào bảo vệ da. Bakuchiol thì tăng cường hệ thống chống oxy hóa, điều hòa viêm và hỗ trợ ECM theo cơ chế khác. Điểm hội tụ của cả hai là tái cấu trúc trung bì – cải thiện độ mịn, giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, làm đều màu da. Tại Pensilia, chúng tôi thường kết hợp cả hai hoạt chất này trong các phác đồ điều trị để tối ưu hóa hiệu quả.

BS. CKII Nguyễn Phương Thảo tham dự Talkshow tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của IMAGE Skincare và Công ty Minh Khương

Sự kết hợp giữa Retinol và Bakuchiol có mang lại lợi ích cộng hưởng không?

BS Thảo: Có. Retinol và Bakuchiol tác động qua các cơ chế khác nhau nhưng hội tụ tại mục tiêu chung: tái cấu trúc trung bì, cải thiện toàn diện chất lượng làn da. Retinol mạnh về tăng sinh Collagen và tái tạo hàng rào; Bakuchiol mạnh về chống oxy hóa và điều hòa viêm. Khi kết hợp, chúng bổ trợ cho nhau, giúp tối ưu hiệu quả và giảm thiểu kích ứng. Đây là triết lý bào chế hiện đại mà Pensilia đang áp dụng.

Triết lý bào chế Retinol công thức hiện đại

Pensilia đã áp dụng những nguyên tắc này như thế nào trong thực tế?

BS Thảo: Pensilia đạt chứng nhận kiểm định chất lượng y tế quốc tế AACI, nên mọi phác đồ điều trị đều phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và minh bạch khắt khe. Chúng tôi không chỉ chọn sản phẩm có công thức tối ưu mà còn kết hợp với các công nghệ cao hỗ trợ khác. Điều này giúp chúng tôi làm chủ được công nghệ tái tạo da tầng sâu, giải quyết được những ca lão hóa da mà trước đây có thể phải chấp nhận kết quả hạn chế.

Tại Pensilia, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn, lên phác đồ và điều trị cho khách hàng

Bác có khuyến nghị gì cho các nhà bào chế và người tiêu dùng?

BS Thảo: Bakuchiol nên được nhìn nhận như một hoạt chất độc lập, không phải là "Retinol thay thế". Sự kết hợp thông minh giữa các hoạt chất chức năng – Retinol, Bakuchiol, chất chống oxy hóa, lipid hàng rào – chính là triết lý bào chế hiện đại. Mục tiêu không phải là nồng độ cao hơn, mà là công thức tốt hơn. Tại Pensilia, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp điều trị lão hóa da dựa trên bằng chứng khoa học, an toàn và bền vững.

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