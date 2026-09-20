City Games Plus Royal City - Địa điểm khu vui chơi games nổi bật tại Hà Nội

Với vị trí tại tầng hầm B2 Vincom Mega Mall Royal City, City Games Plus có không gian giải trí rộng gần 1.500 m² với nhiều trò chơi hiện đại. Nơi đây nổi bật với các mô hình thám hiểm không gian mới lạ cùng hàng trăm máy game Arcade, mang đến lựa chọn vui chơi đa dạng cho gia đình, bạn bè và các cặp đôi tại Hà Nội.

City Games Plus tổ chức khai trương với nhiều trải nghiệm mới

Nhân dịp khai trương, City Games Plus Royal dự kiến tổ chức buổi lễ chào đón khách hàng tại khu vui chơi, mở ra cơ hội khám phá không gian giải trí công nghệ mới ngay tại Royal City. Sự kiện được chuẩn bị với nhiều hoạt động trải nghiệm, tạo không khí sôi động cho khách hàng trong những ngày đầu địa điểm chính thức đón khách.

Đáng chú ý, khách hàng tham gia vui chơi trong ngày khai trương có thể trải nghiệm nhiều trò chơi và mô hình giải trí tại City Games Plus, đồng thời nhận các chương trình ưu đãi được triển khai theo sự kiện. Bên cạnh đó, khu vui chơi cũng chuẩn bị nhiều phần quà đa dạng, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Đây cũng là dịp để khách hàng trực tiếp khám phá hệ thống trò chơi, tìm hiểu các mô hình thám hiểm không gian và lựa chọn những hoạt động phù hợp với nhóm bạn đồng hành. Không gian vui chơi kết hợp công nghệ cùng chương trình khai trương giúp City Games Plus Royal trở thành điểm đến đáng chú ý tại Royal City trong thời gian đầu hoạt động.

Không gian gần 1500 m² quy tụ nhiều trò chơi

Không gian gần 1.500 m² được City Games Plus bố trí nhiều khu vực trải nghiệm, từ các mô hình thám hiểm không gian mới lạ đến hệ thống game Arcade quen thuộc. Mỗi khu vực mang màu sắc riêng, giúp người chơi dễ dàng lựa chọn hoạt động phù hợp với sở thích và nhóm bạn đồng hành.

Mô hình thám hiểm không gian đầy tương tác

Mô hình thám hiểm không gian mở ra hành trình khám phá vũ trụ với góc nhìn 360° đầy sống động và chân thực. Người chơi có thể bước vào thế giới mô phỏng không gian mà không cần đeo kính VR như những hình thức quen thuộc. Hiệu ứng rung lắc, gió cùng chuyển động của mô hình giúp hành trình trở nên trực quan và chân thực hơn.

Người chơi còn có thể tương tác trực tiếp trong quá trình trải nghiệm, từ đó tạo cảm giác chủ động và nhập vai rõ nét hơn. Hành trình này phù hợp với những người yêu thích khám phá, muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ và thử sức với trải nghiệm khác biệt.

Xe Jeep VR địa hình giàu cảm giác

Nếu Mô hình thám hiểm không gian đưa người chơi bước vào thế giới ngoài vũ trụ thì xe Jeep VR địa hình mang đến hành trình chinh phục cung đường hiểm trở. Người chơi ngồi trên mô hình, cảm nhận chuyển động và hiệu ứng rung lắc xuyên suốt trải nghiệm. Mỗi chuyển động kết hợp hình ảnh mô phỏng giúp cảm giác lái xe trở nên trực quan hơn.

Những đoạn đường gồ ghề, khúc cua hay địa hình khó tạo nên nhịp chơi liên tục, phù hợp với nhóm bạn muốn cùng thử sức và chinh phục. Đây cũng là một trong những điểm nhấn giúp khu vui chơi Games Plus Hà Nội tạo khác biệt rõ nét. Trải nghiệm không chỉ tập trung vào thao tác trên máy mà còn đưa người chơi trở thành một phần của trò chơi.

Arcade, gắp gấu và ném bóng rổ

Ngoài ra, người chơi có thể thử sức với các trò chơi mang tính cạnh tranh, tìm kiếm phần thưởng hoặc cùng bạn bè tạo nên những màn so tài vui nhộn. Khu vực gắp gấu bông cũng là lựa chọn quen thuộc dành cho các cặp đôi và nhóm bạn. Trong khi đó, trò ném bóng rổ phù hợp với những người muốn vận động nhẹ và thử khả năng phản xạ.

Việc kết hợp nhiều nhóm trò chơi trong cùng một không gian giúp khách hàng dễ dàng thay đổi trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào một loại hình. Gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ hay các cặp đôi đều có thể tìm được hoạt động phù hợp trong cùng một điểm đến.

Tọa độ vui chơi, check-in nổi bật tại Thanh Xuân

City Games Plus nằm tại tầng hầm B2, TTTM Vincom Mega Mall Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Vị trí này giúp khách hàng thuận tiện kết hợp vui chơi với mua sắm, ăn uống và các hoạt động giải trí khác trong khu phức hợp. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ thống ánh sáng rực rỡ, tạo nhiều góc chụp ảnh trẻ trung.

Từ khu vực trò chơi đến những không gian bên trong, người chơi có thể dễ dàng lưu lại hình ảnh trong quá trình vui chơi cùng bạn bè hoặc gia đình. Sự kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ, trò chơi Arcade và không gian check-in giúp nơi đây có thêm nhiều lựa chọn cho những buổi gặp gỡ, vui chơi cuối tuần. Nếu đang tìm một địa điểm có thể kết hợp vui chơi, trải nghiệm và check-in tại Thanh Xuân, City Games Plus Royal là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Lô B2-R2-K2-06A Tầng hầm B2 TTTM Vincom, Tòa nhà Vincom Mega Mall Royal City, Số 72A đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Website: https://citygamesplus.com.vn/

Số điện thoại: 028.66586863