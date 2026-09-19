Khi bia Việt Nam gặp chuẩn mực MICHELIN: Bia Saigon Special góp phần nâng tầm trải nghiệm ẩm thực Việt

Ẩm thực Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới. Từ những món ăn đường phố quen thuộc đến các nhà hàng được MICHELIN Guide ghi nhận, giá trị của ẩm thực Việt không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở câu chuyện văn hóa, bản sắc và sự sáng tạo không ngừng.

Trong hành trình đó, những thương hiệu Việt mang chất lượng quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu tinh hoa Việt Nam đến bạn bè toàn cầu. Những năm gần đây, ẩm thực Việt Nam liên tục được nhắc tên tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng quốc tế. Việt Nam được "World Culinary Awards" vinh danh là "Điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2025". Thủ đô Hà Nội nhận danh hiệu "Thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á 2025". Trong khi đó, tạp chí "Time Out" xếp TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 4 trong danh sách 20 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới.

Bia Saigon Special đã cùng MICHELIN Guide mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật kết hợp ẩm thực và bia. (Ảnh: Bia Saigon)

Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của ẩm thực Việt, đồng thời phản ánh sự phát triển của trải nghiệm nhà hàng trong nước. Thực khách không chỉ tìm kiếm món ăn ngon, mà ngày càng quan tâm đến cách món ăn được trình bày, kết hợp với thức uống và tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn hơn. Trong năm thứ tư đồng hành liên tiếp, Bia Saigon Special đã cùng MICHELIN Guide mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật kết hợp ẩm thực và bia. Qua đó, khẳng định vị thế của một dòng bia cao cấp được tạo nên từ kỹ nghệ nấu bia và nguyên liệu chọn lọc, đồng thời góp phần tôn vinh những giá trị đặc sắc của ẩm thực Việt trong bối cảnh ngày càng được thế giới công nhận.

Khi bia trở thành một phần của trải nghiệm ẩm thực chuẩn MICHELIN

Chuẩn bị cho sự kiện "Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special" tại BỜM Kitchen & Wine Bar, nhà hàng được MICHELIN Guide ghi nhận, bếp trưởng Thạnh Nguyễn lựa chọn xuất phát điểm là những món ăn quen thuộc trong đời sống người Việt để xây dựng thực đơn kết hợp cùng Bia Saigon Special. Thay vì xem bia đơn thuần là thức uống dùng kèm, anh tiếp cận Bia Saigon Special như một thành tố giúp mở rộng chiều sâu hương vị của món ăn.

"Mỗi loại bia đều có những đặc điểm và hoa bia khác nhau. Với Bia Saigon Special, tôi nhận thấy khi cô đặc bia, hương thơm của hoa bia Yakima trở nên nổi bật hơn và tạo hậu vị thú vị. Điều đó truyền cảm hứng để tôi sử dụng bia trong một loại sốt đặc biệt dành cho gỏi cuốn," anh Thạnh cho biết. Nước sốt này làm dậy vị những nguyên liệu bên trong gỏi cuốn, khiến món ăn rất quen thuộc với người Việt trở nên mới mẻ hơn.

Phiên bản nước sốt mới làm dậy vị những nguyên liệu bên trong gỏi cuốn, khiến món ăn trở nên mới mẻ hơn (Ảnh: Bia Saigon)

Theo đầu bếp Thạnh Nguyễn, một sự kết hợp thành công phải bắt đầu từ sự thấu hiểu đồng thời cả món ăn và thức uống. Chính vì vậy, quá trình nghiên cứu được thực hiện dựa trên đặc tính hương vị riêng của Bia Saigon Special, đặc biệt là mùi hương hoa bia Yakima và hậu vị cân bằng đặc trưng. Những đặc điểm này cho phép bia kết hợp hài hòa với nhiều món ăn Việt, từ các món khai vị thanh nhẹ đến các món đậm đà hương vị. "Khi kết hợp cùng Bia Saigon, sự cộng hưởng giữa bia và món ăn có thể góp phần mang đến cách thể hiện mới cho những món ăn truyền thống, dân dã của Việt Nam, từ đó giúp chúng ta đưa những trải nghiệm ẩm thực này đến gần hơn với bạn bè trên thế giới," anh hào hứng chia sẻ.

Bếp trưởng Thạnh Nguyễn chia sẻ về cảm hứng sáng tạo nên thực đơn cho "Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special" (Ảnh: Bia Saigon)

Sự kết hợp này cho thấy bia không chỉ hiện diện trên bàn ăn như thức uống đi kèm, mà hoàn toàn có thể đóng vai trò là một thành phần góp phần hoàn thiện trải nghiệm ẩm thực ở tiêu chuẩn cao hơn. Đặc biệt khi đó là sản phẩm đã đoạt nhiều giải thưởng chứng nhận chất lượng quốc tế như Bia Saigon Special. Năm 2026, sản phẩm đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như World Beer Championships (Mỹ), World Beer Awards (Anh), và International Beer Challenge (Anh).

Bia Saigon Special đã cùng MICHELIN Guide mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật kết hợp ẩm thực và bia. (Ảnh: Bia Saigon)

Lan tỏa niềm tự hào ẩm thực Việt

Sự phát triển của ẩm thực Việt trong những năm gần đây không chỉ nằm ở số lượng nhà hàng được vinh danh hay các giải thưởng quốc tế đạt được, mà còn ở sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những thương hiệu Việt đồng hành cùng hành trình đó. Đối với Bia Saigon Special, việc đồng hành cùng MICHELIN Guide mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một hoạt động ẩm thực. Đây là cơ hội để một thương hiệu bia Việt Nam góp phần kể câu chuyện về sự phong phú, sáng tạo và khả năng hội nhập của ẩm thực Việt Nam.

Thông qua những cách kết hợp mới giữa bia và món Việt, các giá trị quen thuộc của văn hóa ẩm thực Việt được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc. Điều đó không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho thực khách trong nước mà còn góp phần đưa hình ảnh ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia.

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