Có iPhone 18 Pro/Pro Max rồi, sắm thêm gì để "flex" cho trọn bộ?

Ốp lưng, kính cường lực, dán camera hay củ sạc – đâu mới là những món nên "chốt đơn" đầu tiên cho iPhone 18 Pro/Pro Max?

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vừa chính thức lên kệ, và như thường lệ, câu hỏi tiếp theo của hội mê công nghệ không phải "mua máy nào" mà là "mua thêm gì cho máy". Năm nay, các thương hiệu như UNIQ, SKINARMA, COEHL hay MAZER đều đã có sẵn dải phụ kiện riêng cho bộ đôi flagship này – từ món bảo vệ cơ bản đến món nâng cấp trải nghiệm hằng ngày.

Ốp lưng UNIQ: mỏng nhẹ nhưng vẫn "lì đòn"

Thương hiệu UNIQ được người dùng trẻ yêu thích bởi đa dạng mẫu mã và thiết kế, tôn v inh bản sắc của máy lẫn chính chủ nhân. Với iPhone 18 Pro/Pro Max, hãng mang đến dòng UNIQ Airsuit với chất liệu PC cao cấp mỏng nhẹ, độ trong suốt không ngã vàng tôn vinh màu sắc nguyên bản của máy, cùng khung bảo vệ camera liền khối và bề mặt hạn chế trầy xước.

Trong khi đó, một sản phẩm nghiêng về độ bền hơn như UNIQ Lifepro Xtreme đạt chuẩn chống rơi 2,5m với cấu trúc Hybrid đệm khí mở rộng, viền bo cong AirLite™ Corner Protection và chất liệu Bayer TPU cao cấp hạn chế ngả màu.

Đáng chú ý, các mẫu ốp đều tích hợp công nghệ nút HapticCore™ Camera Control nhạy bén và tương thích sạc từ tính MagClick™. Người dùng nào chú trọng sự kết hợp giữa phong cách, tính mỏng nhẹ nhưng đòi hỏi khả năng bảo vệ thì UNIQ chính là lựa chọn tuyệt hảo.

Ốp lưng SKINARMA - Tuyên ngôn Techwear thời thượng

Nếu UNIQ thiên về tối giản thì SKINARMA đi hẳn đường "cool ngầu" – dành cho hội mê thời trang đường phố và muốn phụ kiện công nghệ cũng phải là một phần phong cách.

Dành cho iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max, SKINARMA Magma theo đuổi các chi tiết kim loại, nút bấm hợp kim nhôm, viền camera nâng cao cùng cấu trúc túi khí chống sốc 360 độ và bề mặt chống trầy 2H. Mặt khác, SKINARMA Phantom chọn phong cách "dark fashion" bí ẩn, trưởng thành với chất liệu da nhân tạo Leatherette chống thấm nước, tích hợp chân đế kiêm tay cầm Grip-Stand đa năng hỗ trợ dựng máy dọc/ngang.

Cả hai sản phẩm đều tích hợp các tiện ích như móc treo dây đeo Lanyard Loops, hỗ trợ sạc từ tính Mag-Charge và tính năng Camera Control.

Ốp Lưng COEHL - Vẻ đ ẹp thanh l ịch tinh tế

COEHL là lựa chọn cho ai thích nhẹ nhàng, thanh lịch. COEHL Mirelle dùng da tổng hợp Premium Leatherette vân nổi, chống bắn nước nhẹ, nút bấm kim loại và lớp lót microfiber chống trầy. COEHL Cloudé thì lấy cảm hứng từ những dải ruy băng mềm mại, bề mặt đệm êm Softly Padded Surface cho cảm giác cầm rất "đã tay".

Đáng nói, dòng ốp đều tích hợp nút HapticCore™ Camera Control và tương thích hoàn toàn với sạc từ tính, cho trải nghiệm iPhone 18 Pro/Pro Max hoàn thiện từ trong ra ngoài cho người dùng.

Pin sạc MAZER - Giải pháp năng lượng chuẩn mực

Ở nhóm phụ kiện sạc, MAZER là "điểm đến" hàng đầu mà người dùng iPhone 18 Pro/Pro Max có thể tin tưởng. Lần này, hãng gây chú ý với dòng MagAir31 có màn hình hiển thị thời lượng pin cùng mức 10.000mAh. Pin sạc đạt chuẩn sạc không dây từ tính Qi2.2 công suất đến 25W và sạc nhanh có dây USB-C PD/PPS 45W.

Song song đó, củ sạc MAZER 60W công nghệ AVS và trang bị PD3.2 có thể "cân đẹp" bộ thông số của dòng iPhone mới, ứng dụng công nghệ GaN7 và hỗ trợ Dynamic Power Boost lên đến 60W. Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng Smart Adaptive Charging và trang bị 2 cổng sạc mang hiệu suất chuyển đổi đạt tới 95%, Không chỉ chú trọng hiệu suất, MAZER còn đặt yếu tố an toàn và độ tin cậy làm trọng tâm với chip bảo vệ InfiniteShield cùng hệ thống chứng nhận quốc tế nghiêm ngặt. Sản phẩm đáp ứng các chứng nhận như CCC , UN38.3 tiêu chuẩn an toàn vận chuyển pin lithium bằng đường hàng không, đường biển , đường bộ, chứng nhận IMDA Singapore , cùng các tiêu chuẩn và chứng nhận liên quan đến an toàn, tương thích điện – điện tử như IEC, CE và FCC, MSDS . Đây cũng là những thông tin quan trọng người tiêu dùng nên kiểm tra khi lựa chọn các thiết bị sạc và phụ kiện nguồn.

Bộ sản phẩm MAZER là giải pháp dành cho tệp người dùng bận rộn, doanh nhân và những người thường xuyên di chuyển, cần nguồn năng lượng nhanh chóng, ổn định và an toàn cho nhiều thiết bị cùng lúc.

Kính cường lực UNIQ - Giải pháp bảo vệ màn hình tối ưu

Để bảo vệ màn hình hiển thị cao cấp của iPhone 18 Pro và Pro Max, dòng kính cường lực UNIQ OPTIX Covex Privacy AG sở hữu độ mỏng 0,33mm cùng thiết kế viền bo cong 2.85D ôm sát cạnh máy. Sản phẩm tích hợp công nghệ chống nhìn trộm bảo mật thông tin, lớp phủ Anti-Glare giảm chói hiệu quả khi sử dụng dưới nguồn sáng mạnh, tính năng chống bám vân tay và màng lọc Anti-Dust Filter bảo vệ loa thoại. Lựa chọn này hướng tới người dùng văn phòng, doanh nhân hoặc những ai thường xuyên làm việc tại nơi công cộng, cần bảo vệ màn hình khỏi va đập và giữ riêng tư.

Dán bảo vệ camera - Giữ trọn chất lượng quay chụp

Cụm camera đắt giá của iPhone 18 Pro/Pro Max sẽ được bảo vệ chuyên sâu nhờ bộ dán camera bảo vệ, đơn cử là dòng sản phẩm Optix Aluminium Bezel từ UNIQ. Kết hợp giữa phần viền nhôm bền bỉ và mặt kính cường lực siêu mỏng chỉ 0,25mm, lớp kính đạt độ truyền sáng lên đến 98,5%, giúp duy trì trọn vẹn màu sắc, độ nét nguyên bản của hình ảnh mà không gây hiện tượng nhiễu hay chói sáng.

Việc sở hữu một chiếc iPhone 18 Pro hay Pro Max sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi được trang bị đúng những phụ kiện phù hợp. Sự đồng bộ giữa tính năng bảo vệ toàn diện và công nghệ sạc hiện đại không chỉ giữ cho chiếc điện thoại luôn như mới mà còn nâng tầm trải nghiệm công nghệ hàng ngày của người dùng.

Tại Việt Nam, các sản phẩm UNIQ, Mazer, SKINARMA được TLC Trading Việt Nam phân phối chính thức. Cùng thời điểm thế hệ iPhone mới được giới thiệu, TLC Trading đưa ra thị trường hệ sinh thái phụ kiện dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, bao gồm nhiều dòng ốp lưng UNIQ, kính bảo vệ màn hình OPTIX và kính bảo vệ camera lens.

Người dùng có thể tìm hiểu sản phẩm trên hệ thống của TLC Trading cũng như trải nghiệm và mua sắm tại các hệ thống bán lẻ và đại lý công nghệ trên toàn quốc như Thế Giới Di Động, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile, Di Động Việt, Mai Nguyên,… cùng các cửa hàng điện thoại và phụ kiện đối tác.