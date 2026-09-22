20/10, phụ nữ trẻ chọn kim cương cho dấu mốc nào?

Không chỉ dành cho cầu hôn hay ngày cưới, kim cương đang được phụ nữ trẻ lựa chọn để ghi nhớ những dấu mốc riêng. Dịp 20/10, DIA Diamond Jewelry đưa tinh thần này vào các trải nghiệm cá nhân hóa.

‏Một lần thăng chức, công việc mới, sinh nhật tuổi 30, căn nhà đầu tiên hay ngày quyết định bắt đầu lại: với nhiều phụ nữ trẻ, đây đều là những khoảnh khắc đủ ý nghĩa để được ghi nhớ.‏

‏Nếu trước đây kim cương thường gắn với lời cầu hôn và lễ cưới, món trang sức này đang dần xuất hiện trong nhiều câu chuyện cá nhân hơn. Không phải đợi một ai đó trao tặng, phụ nữ có thể chủ động lựa chọn kim cương để đánh dấu điều quan trọng với chính mình.‏

‏Theo báo cáo xu hướng trang sức cao cấp Xuân – Hè 2026 của Marie Claire UK, người mua ngày càng quan tâm đến những thiết kế thể hiện cá tính và mang ý nghĩa riêng. Đại diện ngành hàng trang sức của Harrods cũng nhận định trang sức đang được lựa chọn để thể hiện bản thân, thay vì chỉ dành cho những dịp đặc biệt.‏

‏Câu hỏi vì thế không còn chỉ là "Ai sẽ tặng?", mà còn là "Mình muốn ghi nhớ điều gì?".‏

Nhiều cô gái trẻ lựa chọn trang sức như một phần của phong cách và cách thể hiện bản thân.

‏Kim cương bước ra khỏi câu chuyện ngày cưới‏

‏Sự thay đổi này không chỉ nằm ở lý do mua trang sức mà còn thể hiện trong cách người trẻ tiếp cận sản phẩm.‏

‏Tại sự kiện khai trương không gian mới của DIA Diamond Jewelry trên phố Xã Đàn vào tháng 7, nhiều gương mặt trẻ, nhà sáng tạo nội dung và các cô gái yêu thời trang đã đến thử trang sức, phối sản phẩm và ghi lại hình ảnh trong không gian boutique.‏

‏Thay vì chỉ ngắm kim cương sau tủ kính, khách tham dự có thể trực tiếp thử nhiều thiết kế và lựa chọn sản phẩm phù hợp với phong cách của mình. Những góc chụp hình tại sự kiện cũng đưa kim cương vào một bối cảnh gần gũi hơn với đời sống của người trẻ.‏

‏Trải nghiệm thử và phối trang sức giúp kim cương trở nên gần hơn với phong cách sống của khách hàng trẻ.‏

Một điểm nhấn khác là hoạt động cá nhân hóa hộp đựng trang sức tặng kèm khi mua hàng. Khách hàng có thể tự lựa chọn charm và gắn lên hộp theo sở thích, tạo thành một phiên bản mang dấu ấn riêng.‏

‏Chiếc hộp có thể chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại cho thấy người trẻ không chỉ quan tâm mình mua sản phẩm gì. Họ còn muốn tham gia vào quá trình hoàn thiện trải nghiệm và đưa cá tính vào từng lựa chọn.‏

‏Từ viên kim cương, kiểu nhẫn ổ đến chiếc charm trên hộp đựng, mỗi chi tiết đều có thể trở thành một phần của câu chuyện cá nhân.‏

‏Mỗi cách kết hợp charm tạo nên một phiên bản hộp trang sức khác nhau.

‏Một dấu mốc, một cách lựa chọn riêng‏

‏Tiếp nối những trải nghiệm tại không gian Xã Đàn, nhân dịp 20/10, DIA Diamond Jewelry tìm kiếm những người phụ nữ đại diện cho tinh thần‏ ‏ "Tự mình đánh dấu khoảnh khắc".‏

‏Đó có thể là một người mẹ trở lại công việc sau thời gian chăm sóc gia đình, một cô gái vừa nhận lần thăng chức đầu tiên, một nữ doanh nhân hoàn thành mục tiêu kinh doanh hoặc một người phụ nữ lựa chọn bắt đầu lại sau biến cố.‏

‏Hoạt động không đặt ra một hình mẫu cố định về thành công và cũng không giới hạn ở người nổi tiếng. Điều được đặt ở trung tâm là câu chuyện thật phía sau món trang sức mỗi người lựa chọn.‏

‏Bởi một khoảnh khắc không nhất thiết phải được số đông công nhận mới trở nên đáng nhớ.‏

‏Cùng với hoạt động hướng đến ngày 20/10, DIA Diamond Jewelry giới thiệu các thiết kế sử dụng cả kim cương tự nhiên và kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.‏

‏Kim cương tự nhiên hướng đến những người đề cao nguồn gốc, tính hữu hạn và giá trị truyền thống. Trong khi đó, kim cương LAB mở rộng lựa chọn cho khách hàng ưu tiên thiết kế, kích thước viên chủ và mức ngân sách dễ tiếp cận hơn.‏

‏Hai dòng sản phẩm tạo thêm khả năng lựa chọn theo phong cách, nhu cầu và ý nghĩa của từng dấu mốc, thay vì áp dụng một tiêu chuẩn chung cho tất cả phụ nữ.‏

‏Kim cương tự nhiên và kim cương LAB đáp ứng những kỳ vọng sở hữu khác nhau.

‏Chia sẻ dấu mốc cùng Đặc quyền Đại sứ DIA LAB‏

‏Trong khuôn khổ hoạt động 20/10, DIA Diamond Jewelry đồng thời triển khai chương trình Đặc quyền Đại sứ DIA LAB dành cho khách hàng mua nhẫn gắn viên chủ LAB.‏

‏Khách hàng tham gia được giảm 25% giá trị nhẫn ổ khi mua nhẫn ổ kết hợp cùng viên chủ LAB.‏

‏Để nhận ưu đãi, khách hàng chia sẻ công khai hình ảnh hoặc video về sản phẩm trên trang cá nhân, gắn thẻ DIA Diamond Jewelry và gửi bài đăng cho nhân viên phụ trách.‏

‏Nội dung có thể là hình ảnh chiếc nhẫn, video trải nghiệm, khoảnh khắc cá nhân hóa hộp trang sức hoặc câu chuyện về dấu mốc gắn với sản phẩm.‏

‏Thông qua đó, mỗi khách hàng có thể trở thành người kể lại trải nghiệm bằng góc nhìn của mình, thay vì phải là một gương mặt nổi tiếng hay sở hữu lượng người theo dõi lớn.‏

‏Một món trang sức vẫn có thể là quà tặng từ người yêu, người bạn đời hoặc gia đình. Nhưng nó cũng có thể được chính người phụ nữ lựa chọn để ghi nhớ một thành quả, một thay đổi hoặc phiên bản mới của bản thân.‏

‏Vậy nếu được chọn một khoảnh khắc để đánh dấu bằng kim cương, bạn sẽ chọn điều gì?‏