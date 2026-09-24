Lamoon bùng nổ visual trong tạo hình Chân Nhi, cùng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile đón đại tiệc sinh nhật 10 tuổi

Mừng cột mốc thập kỷ, Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile bất ngờ bắt tay cùng ca sĩ Lamoon trong dự án sinh nhật đặc biệt. Màn hóa thân thành “tình đầu quốc dân” Chân Nhi của nàng ca sĩ nhanh chóng được cộng đồng đón nhận, mở màn cho hành trình đón tuổi lên 10 đầy thú vị của tựa game kiếm hiệp tình duyên.

Mới đây, tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) đã chính thức công bố ca sĩ Lamoon là người đồng hành trong chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 10 tuổi. Ngay khi vừa hé lộ, cộng đồng game thủ đã được một phen "đứng ngồi không yên", liên tục xuýt xoa trước tạo hình NPC Chân Nhi ngọt ngào, trong trẻo – đích thị là "tình đầu quốc dân" bước ra từ game.

"Chân Nhi" Lamoon rạng rỡ mừng đại tiệc sinh nhật 10 tuổi của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Khoác lên mình trang phục cổ phong đầy trẻ trung, Lamoon nhanh chóng gây bão và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng game thủ. Nữ ca sĩ mang đến một diện mạo mới đầy cuốn hút cho nhân vật, đồng thời trở thành điểm nhấn thú vị trên hành trình nhìn lại một thập kỷ vừa qua.

Từng thước phim tái hiện hành trình "Thập Niên Duyên Ngộ"

Đoạn TVC tái hiện trọn vẹn những ký ức không thể quên của giới Võ Lâm: từ thành Lâm An nhộn nhịp, Vong Ưu Đảo – nơi Chân Nhi "nhất kiến chung tình" với Dương Ảnh Phong, đến những trận Công Thành Chiến nảy lửa hay ánh lửa trại bang hội bập bùng… Tất cả đều gợi nhắc những câu chuyện mà cộng đồng đã cùng nhau viết nên qua bao năm tháng. Đó cũng là những lát cắt rất riêng của một thế giới kiếm hiệp tình duyên – nơi người ta gặp gỡ, kết giao, sát cánh và may mắn có khi còn tìm thấy nửa kia của mình giữa chốn giang hồ.

Từng thước phim tái hiện hành trình "Thập Niên Duyên Ngộ", thắp sáng bầu trời Võ Lâm với biển sao trời rực rỡ

Gốc đào Vong Ưu Đảo - nơi duyên tình khởi nguồn - mang theo cả bầu trời ký ức của giới Võ Lâm

Điểm nhấn giàu cảm xúc nhất là hình ảnh hàng ngàn ngọn đèn lồng cùng bay lên, hội tụ thành một dải tinh hà rực rỡ. Mỗi ánh đèn đại diện cho một người chơi, một ngọn lửa đam mê, tề tựu để thắp sáng cột mốc đặc biệt và cùng nhau viết tiếp tương lai của VLTK Mobile.

Không chỉ dừng lại ở TVC, Lamoon còn phủ sóng trong các ấn phẩm và hoạt động trọng điểm của mùa sinh nhật, từ hình ảnh chủ đạo đến poster và những thước phim hậu trường sẽ sớm được đội ngũ bật mí.

Đón tuổi lên 10 cùng đại tiệc "Võ Lâm Thượng Đỉnh"

Ra mắt từ ngày 17/10/2016, VLTK Mobile đã kế thừa tinh hoa và thành công đưa thế giới Võ Lâm huyền thoại từ PC lên di động, mở ra hành trình kiếm hiệp tình duyên rực rỡ cho game thủ Việt. Mười năm trôi qua, có những cuộc tương phùng năm nào đã hóa thành ký ức, nhưng cũng còn vô số câu chuyện vẫn đang được các tri kỷ tiếp tục vun vén. Giờ đây, khi ánh hoa đăng một lần nữa thắp sáng thành Lâm An, vạn dặm cố nhân lại hội tụ trong mùa sinh nhật mang chủ đề "Thập Niên Duyên Ngộ - Vạn Hỏa Tinh Quang".

Mỗi người chơi là một hoa đăng của đam mê và nghĩa khí, cùng quy tụ thắp sáng bầu trời Võ Lâm

Tâm điểm của chuỗi hoạt động chính là sự kiện Big Offline "Võ Lâm Thượng Đỉnh" diễn ra vào ngày 25/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh chuỗi hoạt động đặc sắc, khách mời tham gia sự kiện còn có cơ hội nhận quà tặng giá trị như ô tô điện Geely EX2 MAX, iPhone Duo, iPad Air 11 inch M4 cùng các phần quà POSM dành riêng cho cột mốc thập kỷ của tựa game.

Đặc biệt, sân khấu 360 độ với hệ thống LED bao phủ sẽ là không gian trình diễn giàu tính thị giác, đưa khán giả hòa mình vào từng khoảnh khắc trên sân khấu. Tại đây, "Chân Nhi" Lamoon, ca nhạc sĩ Bùi Công Nam cùng Ban điều hành sẽ mang đến những tiết mục được dàn dựng công phu riêng cho đêm hội, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng kiếm hiệp tình duyên.

Nghệ sĩ Lamoon và Bùi Công Nam sẽ mang những màn trình diễn đặc sắc đến "Võ Lâm Thượng Đỉnh" ngày 25/10

Sau một thập kỷ, điều làm nên sức sống của VLTK Mobile không chỉ là những trận chiến hay mối duyên ảo, mà là hàng triệu câu chuyện thật tạo nên một cộng đồng gắn kết bền chặt. Và đây là lúc những ngọn lửa ấy cùng hội tụ, thắp sáng rực rỡ cho chương tiếp theo của thế giới Võ Lâm.

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile chuẩn bị đón sinh nhật 10 tuổi vào ngày 17/10

Cùng chờ đón những thông tin mới nhất về "Võ Lâm Thượng Đỉnh" và các hoạt động mừng sinh nhật 10 tuổi của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tại: https://vltkm.vnggames.com/sinh-nhat-10-tuoi

Lưu ý: Game dành cho 18+