Bên trong không gian 522 m² Samsung vừa mở giữa Hà Nội: màn hình 3D không cần kính, màn hình tiêu thụ 0,00 W và một trung tâm điều hành thu nhỏ

Việt Nam là thị trường thứ sáu tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương có Business Experience Studio của Samsung. Điểm đáng chú ý với người mê công nghệ nằm ở danh sách thiết bị bên trong, nơi có cả những sản phẩm vừa đoạt giải tại CES 2026 và ISE 2026.

Tháng 2 vừa rồi tại triển lãm ISE 2026 ở Barcelona, Samsung ra mắt toàn cầu Spatial Signage, dòng màn hình thương mại cho hiệu ứng 3D mà người xem không phải đeo kính. Sản phẩm mang về cho hãng 6 giải thưởng tại riêng kỳ triển lãm đó, sau khi đã nhận Giải thưởng Sáng tạo CES 2026 ở hạng mục Công nghệ Doanh nghiệp. Bảy tháng sau, chiếc màn hình ấy đứng ở khu đón khách tầng 18 của một tòa nhà văn phòng tại Hà Nội.

Địa chỉ đó là Business Experience Studio, không gian trải nghiệm giải pháp công nghệ dành cho khách hàng doanh nghiệp mà Công ty Điện tử Samsung Việt Nam vừa đưa vào hoạt động tại PVI Tower. Tổng diện tích 522 m², chia thành nhiều khu vực mô phỏng môi trường làm việc của từng ngành. Với việc khai trương studio này, Việt Nam trở thành thị trường thứ sáu tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương có mô hình tương tự.

Lễ khai trương Business Experience Studio tại tầng 18, PVI Tower, Hà Nội.

Ông Hyung Bin Joo, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Việt Nam, nói tại lễ khai trương rằng “nhu cầu của doanh nghiệp không còn dừng lại ở những thiết bị riêng lẻ mà ngày càng hướng đến các giải pháp công nghệ toàn diện, phù hợp với đặc thù vận hành của từng ngành”. Cách bố trí của studio đi theo đúng nhận định đó, khi toàn bộ mặt bằng được quy hoạch theo tình huống sử dụng thay vì theo danh mục sản phẩm.

Hai món đáng xem nhất nằm ở hai đầu ngược nhau của phổ công nghệ hiển thị

Spatial Signage tạo cảm giác chiều sâu bằng công nghệ 3D Plate do Samsung phát triển và được cấp bằng sáng chế. Lớp tấm này dựng ra không gian phía sau tấm nền LCD, giữ nguyên độ sắc nét của nội dung 2D gốc rồi bổ sung chiều sâu vào đó. Bản 85 inch ra mắt tại ISE 2026 dùng độ phân giải 4K UHD theo định dạng dọc 9:16, cho phép trình chiếu vật thể xoay trọn 360 độ để người xem nhìn được cả mặt trước, mặt sau lẫn hai bên.

Ở đầu ngược lại là màn hình màu E-Paper EMDX, sản phẩm gần như không tiêu thụ điện. Mức tiêu thụ của dòng này là 0,00 W khi đang hiển thị nội dung tĩnh, do công nghệ mực điện tử chỉ ăn điện ở thời điểm chuyển ảnh. Pin tích hợp bên trong đủ cho màn hình giữ nguyên hình ảnh suốt khoảng 200 ngày trong chế độ tắt kết nối mạng chờ, còn phần vỏ thiết bị được làm từ 55% nhựa tái chế.

Đặt hai sản phẩm này cạnh nhau cho thấy Samsung đang đánh vào hai bài toán rất khác nhau của khách hàng doanh nghiệp. Spatial Signage nhắm tới các không gian bán lẻ cao cấp và khu trưng bày, nơi doanh nghiệp cần một điểm chạm thị giác đủ mạnh để giữ chân người đi ngang. E-Paper EMDX phục vụ những vị trí phải cập nhật thông tin liên tục mà lại không đáng để cắm điện suốt ngày, từ bảng lãi suất trong chi nhánh ngân hàng tới bảng giá tại điểm bán lẻ.

Khu vực mô phỏng chi nhánh ngân hàng, nơi màn hình màu E-Paper EMDX được đặt cùng Smart Signage, màn hình LCD chuyên dụng và Business TV.

Mỗi phòng là một môi trường vận hành dựng lại nguyên trạng

Khác với showroom thông thường vốn xếp thiết bị theo dòng sản phẩm, Business Experience Studio dựng lại từng bối cảnh làm việc có thật. Khách tham quan đi qua lần lượt cơ quan hành chính, trung tâm điều hành, lớp học, cơ sở y tế, chi nhánh ngân hàng, phòng khách sạn và quầy nhà hàng, và ở mỗi điểm dừng đều được cầm thiết bị lên thao tác.

Trung tâm điều hành an ninh là khu vực dễ gây ấn tượng nhất về mặt hình ảnh. Samsung dựng khu này bằng màn hình UHD Signage 115 inch cùng hệ thống tường màn hình ghép Video Wall 55 inch. Một màn hình cong 49 inch đặt ngay vị trí điều phối viên, tái hiện điều kiện làm việc của những đơn vị phải theo dõi nhiều luồng dữ liệu cùng lúc suốt ngày đêm.

Trung tâm điều hành an ninh với hệ thống tường màn hình ghép và màn hình cong tại vị trí điều phối viên.

Phòng họp số ngay bên cạnh dùng màn hình chuyên dụng khổ lớn The Wall All-in-One và Smart Signage 5K 105 inch. Máy tính bảng Galaxy Tab S11, hệ thống điều hòa không khí Cassette 1 hướng Windfree cùng giải pháp hội nghị truyền hình tích hợp camera AI hoàn thiện phần còn lại của không gian.

Lớp học thông minh kết hợp màn hình tương tác Interactive Display WAFX-P chạy nền tảng Android với màn hình chuyên dụng Samsung Business TV BEFX-H 4K. Bảng tương tác Flip Pro WM55B đứng ở vị trí bục giảng, còn máy tính bảng Galaxy đặt sẵn tại từng bàn học. Khách tham quan có thể thử ngay chuỗi thao tác giao bài, nhận bài và phản hồi giữa giáo viên với người học trong cùng một phiên.

Lớp học thông minh được dựng hoàn chỉnh với màn hình tương tác, bảng tương tác di động và máy tính bảng tại từng bàn học.

Khu khách sạn và căn hộ cao cấp là phần rộng nhất, gồm quầy lễ tân, phòng khách và phòng ngủ dựng liền mạch. AI TV, thiết bị gia dụng Bespoke AI, điều hòa không khí Windfree và thiết bị di động Galaxy cùng chạy trong một hệ sinh thái. Cách bố trí này nhắm thẳng vào nhóm chủ đầu tư khách sạn và dự án căn hộ, những khách hàng cần đồng bộ trải nghiệm từ sảnh đón vào tới từng phòng lưu trú.

Khu khách sạn và căn hộ cao cấp với quầy lễ tân, phòng khách và phòng ngủ nằm trong cùng một không gian.

Khu y tế mô phỏng một cơ sở chăm sóc sức khỏe, với các giải pháp màn hình, máy tính bảng Galaxy Tab và đồng hồ thông minh Galaxy Watch. Cách bố trí minh họa đường đi của dữ liệu từ thiết bị đeo trên tay người bệnh tới màn hình theo dõi của đội ngũ nhân viên y tế.

Khu nhà hàng giới thiệu bảng thực đơn số, màn hình chuyên dụng và quầy gọi món tự phục vụ. Thiết bị được xếp theo đúng hành trình của một thực khách, từ lúc xem thực đơn tới lúc đặt món và chờ nhận món.

Ngoài các khu theo ngành, studio còn dành riêng hai không gian cho danh mục thiết bị di động Galaxy và cho hệ sinh thái điều hòa không khí, trải từ dân dụng tới thương mại với nhiều loại hình hệ thống theo quy mô công trình.

Vì sao Samsung chọn cách này thay vì mở thêm một showroom

Samsung giữ vị trí dẫn đầu thị trường màn hình kỹ thuật số toàn cầu 16 năm liên tiếp, nên việc hãng mở rộng danh mục cho khách hàng doanh nghiệp không phải chuyện mới. Điều mới nằm ở cách bán, khi thiết bị hiển thị chuyên dụng đã đi tới ngưỡng mà khách hàng khó hình dung khác biệt chỉ qua bảng thông số. Một chiếc màn hình 0,00 W hay một tấm nền 3D không cần kính phải được nhìn tận mắt thì giá trị mới hiện ra.

Mô hình studio cũng biến địa điểm này thành nơi làm việc chung của ba bên gồm Samsung, khách hàng và các đối tác tích hợp hệ thống. Thay vì trao đổi qua bản vẽ và bảng báo giá, các bên có thể thử vài cấu hình khác nhau ngay trên thiết bị rồi chốt phương án phù hợp với quy trình vận hành thực tế của từng đơn vị.

Việc Samsung chọn Hà Nội làm điểm đặt studio thứ sáu trong khu vực cho thấy hãng đánh giá thị trường doanh nghiệp Việt Nam đủ lớn để duy trì một không gian vận hành thường trực, thay vì chỉ mang thiết bị sang theo từng đợt triển lãm. Với các đơn vị đang lên kế hoạch đầu tư hạ tầng hiển thị cho năm sau, việc ngồi thử một trung tâm điều hành hay một quầy giao dịch trước khi ký hợp đồng giúp loại bỏ rủi ro lớn nhất, là mua xong mới phát hiện thiết bị không khớp với quy trình. Câu trả lời về hiệu quả của cách làm này nằm ở số dự án đi ra từ chính những buổi tham quan tại tầng 18, và thị trường sẽ nhìn thấy điều đó qua các gói thầu màn hình chuyên dụng trong khoảng một năm tới.