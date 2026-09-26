Món quà 20/10 tinh tế cho mẹ: Bữa tối ấm cúng với Gà Mỹ quay tiêu chuẩn vị

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp hoàn hảo để căn bếp gác lại sự quen thuộc hằng ngày và nhường vị trí "thay ca" cho các thành viên còn lại trong gia đình. Một bữa tối ấm cúng, sang trọng nhưng dễ thực hiện ngay tại nhà chính là món quà tinh tế nhất dành tặng mẹ.

Bằng cách sử dụng nồi chiên không dầu, Gà Mỹ quay tiêu một gợi ý phù hợp cho bữa ăn 20/10 khi cách chế biến không quá cầu kỳ, không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giữ trọn hương vị đậm đà, không hề bị ngấy.

Cách thực hiện: Gà Mỹ quay tiêu

Nguyên liệu chuẩn bị:

Nguyên liệu Tẩm ướp Gà Mỹ:

2 Đùi Gà Mỹ Góc Tư: 600g

Muối: 5g

Tiêu đen: 12g

Tiêu xanh: 10g

Tỏi lột: 15g

Hành tím lột: 10g

Nước mắm nhĩ: 15ml

Mật ong: 7ml

Dầu hào: 10g

Đường thốt nốt: 5g

Dầu ăn: 15ml

Bột ớt: 2g

Nguyên liệu: Làm sốt phết gà

Mạch nha: 7ml

Bơ lạt: 5g

Dấm: 2ml

Tiêu đen giã: 2g

Toàn bộ phần nước gà tiết ra khi nướng

Nguyên liệu: Hoàn thiện món ăn

Đồ chua: 5g

Salad dầu giấm: 50g

Hướng dẫn sơ chế Gà Mỹ:

Bước 1: Rửa sạch gà, thấm giấy thật khô.

Bước 2: Dùng dao khứa nhẹ mặt da và mặt dưới đùi.

Hướng dẫn ướp Gà Mỹ:

Bước 1: Cho tiêu đen, tiêu xanh, tỏi, hành tím, đường thốt nốt vào cối giã nhuyễn nhẹ. Bước 2: Sử dụng 1 cái tô, cho toàn bộ hỗn hợp ướp gà trộn đều.

Bước 3: Xoa đều lên toàn bộ bề mặt gà, xoa kỹ phần da.

Bước 4: Ướp gà trong 30 phút nếu để ngoài nhiệt độ phòng hoặc 4 tiếng trong tủ lạnh.

Hướng dẫn chế biến:

Bước 1: Làm nóng nồi chiên không dầu nhiệt độ 175 độ C trong 5 phút cho lò nóng đạt nhiệt độ.

Bước 2: Bọc gà vào khay silicon hoặc làm giấy bạc bao bọc đùi lại, giúp giữ nước khi quay.

Bước 3: Đặt gà vào trong nồi chiên, đặt mặt da hướng lên, quay gà lần 1 ở nhiệt độ 175 độ C trong 20 phút.

Bước 4: Sau đó tăng lên 200 độ C quay tiếp từ 8-10 phút để mỡ da tiết ra, giòn hơn.

Bước 5: Sau khi quay xong lấy thịt ra để nghỉ 5 phút trước khi cắt hoặc phục vụ.

Bước 6: Lấy phần nước gà tiết ra khi quay cho lên chảo nấu cùng mạch nha, dấm, tiêu cho tan đều sau đó tắt lửa cho bơ lạt vào trộn đều.

Phục vụ:

Gà sau khi nghỉ, phết sốt lên bề mặt gà, rắc tiêu xay phủ lên bề mặt gà.

Trình bày gà ra dĩa có thể dùng như món Tây với salad và đồ chua hoặc ăn kèm cơm như món Việt.

Tiêu chuẩn thành phẩm:

Gà lên màu nâu cánh gián đậm, bóng. Thịt gà mềm nhưng không nát.

Hương ruốc rõ ràng không quá gắt.

Nước sốt sánh mịn, bám sốt tốt vào phần thịt gà.

Lưu ý:

Tiêu không nên giả quá mịn vì bị cháy đắng khi nướng nhiệt độ cao. Luôn làm khô da gà, da càng khô khi ướp nướng càng dễ giòn da.

Có thể hong khô trong tủ lạnh trước 1-2 tiếng. Không lật gà trong quá trình nướng.

Vài nét về Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ

Hiệp Hội Xuất Khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ có văn phòng liên lạc trên khắp thế giới. Từ chính sách thương mại đến các hoạt động quảng bá, Hiệp hội đang nỗ lực xây dựng nhu cầu trên toàn cầu. Ngành công nghiệp trứng và gia cầm Mỹ rất nghiêm ngặt trong việc quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm từ trang trại đến tay người tiêu dùng. Thịt gà Mỹ được các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra duy trì chất lượng cao bậc nhất trên thế giới. Các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ được đào tạo chuyên sâu, bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào trong thịt gà đều được phát hiện rất sớm. Ngành công nghiệp gia cầm Mỹ không sử dụng hóc-môn trong chăn nuôi. Khi cần thiết và dưới sự giám sát của các bác sĩ thú ý được cấp phép, kháng sinh có thể được sử dụng để phòng bệnh cho gia cầm.