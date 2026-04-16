Quá stress khi dạy con làm bài tập, người mẹ bị xuất huyết não, mù tạm thời

Cô Lin (tên đã được thay đổi) ở Quảng Đông, Trung Quốc gần đây bị vỡ khối u não và xuất huyết não khi đang dạy con làm bài tập về nhà, dẫn đến đau đầu dữ dội và mù tạm thời.

Theo Cover News, người phụ nữ này được cấp cứu tại Bệnh viện Não Tam Ký Quảng Đông. Trước khi bị bị tai biến, cô Lin từng bị đau đầu và chóng mặt tái phát, nhưng chỉ đi khám ở một phòng khám nhỏ và không mấy chú ý.

Một buổi tối, khi đang giám sát con làm bài tập về nhà, cô rất sốt ruột, bồn chồn vì muộn giờ và bị giục giã phải nhanh lên. Sau đó, Lin đau đầu dữ dội, nhức nhối, nhìn mờ, và thị lực nhanh chóng suy giảm đến mức gần như không nhìn rõ. Gia đình hoảng sợ, lập tức đưa cô đến phòng cấp cứu bệnh viện.

(Ảnh minh họa)

Bác sỹ phẫu thuật thần kinh trực tiếp điều trị cho biết tình trạng của Lin rất nguy kịch khi đến bệnh viện. Ngoài những cơn đau đầu và nôn mửa tái phát, cô dần rơi vào trạng thái buồn ngủ. Hình chụp MRI xác nhận cô bị tổn thương nội sọ kèm theo đột quỵ và xuất huyết, dẫn đến phù não thất phải ngày càng trầm trọng.

Mặc dù đội ngũ y tế đã truyền mannitol để giảm áp lực nội sọ và cố gắng điều trị mất nước nhưng hiệu quả rất hạn chế. Tổn thương nội sọ vẫn như một quả bom hẹn giờ, cần phải can thiệp phẫu thuật ngay lập tức.

Bệnh nhân được cắt bỏ thùy thái dương chẩm bên phải. May mắn là ca mổ rất thành công, chức năng tay chân trở lại bình thường và Lin xuất viện vào ngày thứ 10 sau phẫu thuật để hồi phục tại nhà.

Sau khi vượt qua thử thách sinh tử, Lin thừa nhận rằng trước đây cô đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể mình vì quá mong muốn con trai học hành thi cử thành công. Trong tương lai, cô sẽ học cách thư giãn và tránh mạo hiểm tính mạng bằng việc đặt kỳ vọng quá cao rằng con mình phải đỗ vào trường danh tiếng.