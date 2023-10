Quá sốc khi nhận ra đây là sao nhí Thư Ký Kim một thời, mới 5 năm mà lớn bổng trông như người khác

Mới đây, sau khi bộ phim Castaway Diva (Diva Của Đảo Hoang) lên sóng, khán giả vô cùng ấn tượng với cặp diễn viên trẻ, đảm nhận những nhân vật trong quá khứ của nữ chính. Đó là Lee Re và Moon Woo Jin. Trong đó, Moon Woo Jin hiện đang là từ khóa gây sốc cho khán giả, khi hóa ra cậu không phải diễn viên tân binh mà đã từng có nhiều năm đóng phim, diễn xuất từ khi còn là sao nhí.

Moon Woo Jin trong phim

Trong Castaway Diva, Woo Jin vào vai Jung Ki Ho, nam sinh trung học nhưng lại luôn tìm cách để kiếm tiền. Từ những việc nhỏ như cho bạn thuê pin điện thoại, chở bạn học về nhà thậm chí là ra bến cảng làm thuê, Ki Ho làm hết miễn sao kiếm được tiền. Lý do là bởi cậu có một người cha làm cảnh sát nhưng lại ưa bạo lực, thường xuyên đánh đập Ki Ho. Vì vậy, cậu luôn nỗ lực kiếm tiền để bỏ nhà đi. Cuộc đời thay đổi khi Ki Ho được Seo Mok Ha (Lee Re) thuê quay một clip. Tình bạn giữa hai người nảy nở và khi nhận ra Mok Ha cũng bị cha bạo lực y như mình, Ki Ho đã đưa hết số tiền mình tiết kiệm được cho Mok Ha, mong cô bạn có thể đến Seoul sống một cuộc đời khác. Ki Ho chỉ không ngờ rằng quyết định này đã khiến Mok Ha phải reo mình xuống biển, sống lưu lạc một mình trên đảo hoang suốt 15 năm.

Xuất hiện trong 1 tập phim, Moon Woo Jin mang đến màn thể hiện quá xuất sắc, nhất là trong phân cảnh nhân vật Ki Ho nhận tin bạn mình đã mất tích. Chính bởi diễn xuất quá hay của Woo Jin khiến khán giả hi vọng câu chuyện của nhân vật Ki Ho sẽ được nối dài nhưng trong danh sách dàn diễn viên đảm nhận tuyến các nhân vật trưởng thành, lại không có ai đóng vai Ki Ho.

Màn thể hiện ấn tượng của Moon Woo Jin

Diễn xuất ấn tượng của Moon Woo Jin là do cậu đã có 6 năm kinh nghiệm làm nghề, dù bản thân mới chỉ 14 tuổi. Khán giả thực sự ngỡ ngàng khi nhận ra, Woo Jin chính là người đóng vai phiên bản ngày nhỏ của Park Seo Joon trong Thư Ký Kim Sao Thế. Chưa kể, cậu còn từng đóng phiên bản ngày nhỏ của Cha Eun Woo trong My ID is Gangnam Beauty, hay của Kim Soo Hyun trong Điên Thì Có Sao.

Nhìn những hình ảnh cách đây 5 năm ở Thư Ký Kim Sao Thế hay My ID is Gangnam Beauty rồi so sánh với những hình ảnh hiện tại, khán giả thực sự sốc vì Moon Woo Jin lớn quá nhanh. Nhiều người còn tưởng cậu đã khoảng 18 tuổi khi Woo Jin có chiều cao khá ấn tượng, đóng học sinh cấp 3 cùng các bạn diễn lớn tuổi hơn mình nhưng không hề bị lép vế về ngoại hình.

Nguồn ảnh: Netflix