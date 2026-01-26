Quá nghẹt thở: "Chiến thần leo núi" dùng tay không trèo lên đỉnh tòa Taipei 101 cao 508m trên sóng trực tiếp toàn cầu

Vận động viên leo núi nổi tiếng người Mỹ Alex Honnold đã thực hiện một màn trình diễn bậc thầy khi chinh phục một trong những tòa nhà cao nhất thế giới mà không cần sử dụng bất kỳ sợi dây bảo hiểm nào.

"Tuyệt vời!", anh chia sẻ khi đứng trên đỉnh tháp Taipei 101 với tầm nhìn toàn cảnh Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) sau chuyến leo núi diễn ra vào sáng Chủ nhật (25/1). Trước khi chụp một bức ảnh selfie, anh nói thêm rằng gió trên cao rất mạnh. Honnold cho biết việc leo lên tòa nhà cao khoảng 508 mét tiêu tốn rất nhiều thể lực và anh cảm thấy khá mệt mỏi. Toàn bộ quá trình leo núi được phát trực tiếp trên Netflix, kéo dài hơn một giờ rưỡi một chút.

Nhà leo núi cừ khôi của Mỹ là Alex Honnold vừa chinh phục 1 trong những toà nhà cao nhất thế giới là Taipei 101 (Lưu ý: Mọi thao tác đều được thực hiện bởi vận động viên chuyên nghiệp, người xem không được mô phỏng theo)

Sau hơn một giờ leo, Honnold đã tiến gần đến những phần cuối cùng của tòa nhà. Anh đã dừng lại một chút sau khi vượt qua các phần kiến trúc hình đốt tre để trò chuyện với bình luận viên và vẫy tay chào những người đang theo dõi bên dưới trước khi tiếp tục hành trình lên đỉnh tháp. Trước khi bắt đầu, người đàn ông 40 tuổi này tỏ ra rất sẵn sàng và tập trung.

Cả thế giới dõi theo hành trình của Alex Honnold

"Tôi cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh và dành thời gian cho bản thân", Honnold chia sẻ trong một thông báo của Netflix. "Không bao giờ có áp lực về thời gian, vì vậy bạn có thể dành bao lâu tùy thích để bám trụ tại một vị trí và cố gắng trấn tĩnh lại".

Khoảnh khắc vỡ òa khi nhà leo núi lên đến đỉnh thành công

Khi bắt đầu đi xuống, Honnold lần đầu tiên đeo bộ đai an toàn và sử dụng dây thừng để đu dây xuống khu vực tập kết nơi vợ anh đang chờ sẵn. Các bình luận viên cho biết anh sẽ sử dụng thang máy cho phần lớn quãng đường xuống mặt đất. Chuyến leo núi tự do của Honnold bắt đầu chậm một ngày so với kế hoạch ban đầu do điều kiện thời tiết.

Vận động viên gốc California này từng theo học tại Đại học California, Berkeley và bắt đầu leo núi từ năm 11 tuổi. Vào năm 2017, anh đã leo tự do vách đá El Capitan cao 3.000 foot (khoảng 914 mét) tại Yosemite, một kỳ tích đã trở thành tâm điểm trong bộ phim tài liệu Free Solo – tác phẩm giành giải Oscar cho Phim tài liệu xuất sắc nhất năm 2019.

Bức ảnh selfie của nhà vô địch

Ảnh: Netflix

Hồ sơ cá nhân của anh cũng ghi nhận thành tích leo tự do ba đỉnh núi Mt. Watkins, Half Dome và El Capitan trong vòng 24 giờ. Anh cũng đã khám phá các địa hình vách đứng tự nhiên tại Nam Cực, Nam Mỹ, Greenland và nhiều nơi khác. Trước buổi thực hiện leo tháp gây chú ý này, Honnold tin rằng Taipei 101 sẽ mang lại những thách thức rất riêng biệt.

"Thử thách đến từ sự đòi hỏi thể chất tổng thể", anh nói trong một tuyên bố khác trên Netflix. "Sự mệt mỏi tích tụ trong suốt quá trình leo lên tòa nhà hơi khó để dự đoán trước. Tôi không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào. Nhưng tôi đã có kế hoạch và tôi chỉ việc thực thi kế hoạch đó".

Nguồn: NBC News