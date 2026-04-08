Prada Touch đang siêu viral: Quá nhiều thứ hay ho trong một hộp phấn má bé nhỏ

Giữa lúc xu hướng makeup “blurred” – lớp nền lì nhẹ, hiệu ứng mịn như filter – đang lên ngôi, Prada nhanh chóng bắt trend với dòng phấn má mới mang tên Prada Touch: Cream-to-Powder Blush. Và không ngoài dự đoán, sản phẩm này đang trở thành một trong những cái tên gây sốt nhất giới làm đẹp thời gian gần đây, từ MXH đến các diễn đàn makeup.

Dòng phấn má Prada Touch phủ sóng khắp các MXH. (Nguồn: TikTok)

Prada Touch: Cream-to-Powder Blush. (Ảnh: Instagam)

Điểm khiến dòng phấn má này viral nằm ở công thức “2 trong 1”: chất kem khi chạm vào da nhưng nhanh chóng set lại thành lớp phấn lì mịn. Theo mô tả từ hãng, sản phẩm có khả năng chuyển đổi từ cream sang powder, tạo hiệu ứng blur nhẹ, lì nhưng không khô, đồng thời giữ màu lên đến khoảng 12 giờ. Đây chính là thứ mà các tín đồ makeup hiện tại đang tìm kiếm: một lớp má ửng tự nhiên nhưng vẫn đủ độ bền, không bị trôi tuột sau vài tiếng.

Ảnh: Instagram

Một điểm cộng khiến dòng phấn má của Prada càng được lòng giới làm đẹp chính là tính đa năng. Nhờ chất kem chuyển phấn mịn, sản phẩm không chỉ dừng lại ở vai trò má hồng mà còn có thể tận dụng như son môi cho hiệu ứng lì mờ nhẹ, hoặc tán lên bầu mắt để tạo vẻ đồng điệu trendy. Thậm chí, với những tông trầm hơn, nhiều người còn dùng như một lớp tạo khối nhẹ nhàng, giúp gương mặt có chiều sâu mà vẫn giữ được tổng thể tự nhiên, không bị “quá tay”.

Ảnh:TikTok.

Ảnh:TikTok.

Thiết kế dạng hộp tam giác đặc trưng đúng tinh thần thời trang của nhà mốt. Tuy nhiên, thiết kế của Prada Touch cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người khen vì sự nhỏ gọn, tiện lợi, số khác lại cho rằng sản phẩm này “trông chưa đủ sang cho một thương hiệu luxury”. Bù lại, Prada đã tăng độ độc đáo cho sản phẩm với thiết kế quai đeo tay đi kèm, biến hộp phấn má thành phụ kiện xinh xắn.

Ảnh:TikTok.

Prada còn “chơi lớn” với bảng màu gồm 8 sắc độ, từ nude pink, baby pink đến đỏ poppy hay terracotta, dễ dàng layer để tạo hiệu ứng chuyển màu. Giá bán khoảng 42 USD (hơn 1 triệu đồng) cho mỗi sản phẩm, đặt nó vào phân khúc high-end nhưng vẫn “vừa tầm” với nhiều tín đồ làm đẹp.

Không thể phủ nhận Prada đã tung ra sản phẩm đúng thời điểm. Theo các chuyên gia, xu hướng makeup hiện tại đang chuyển từ lớp nền căng bóng sang hiệu ứng lì mịn, “soft-focus”, và những sản phẩm cream-to-powder chính là lựa chọn lý tưởng . Và hướng tới sự "đa zi năng", sản phẩm này đã nhanh chóng góp mặt trong bản đồ makeup được săn đón nhất hiện nay.

(Ảnh: Instagam)