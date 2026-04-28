PPA Tour có luật riêng, chính thức tách khỏi hệ thống luật pickleball hiện hành

Hiệp hội Pickleball Hoa Kỳ (UPA-A) vừa chính thức công bố bộ luật thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử, gồm 71 trang quy định chi tiết, bao quát toàn bộ các khía cạnh của pickleball đỉnh cao. Bộ luật sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5/2026, trùng với thời điểm khởi tranh mùa giải Major League Pickleball 2026.

Động thái này diễn ra ngay sau khi UPA-A được Internal Revenue Service (IRS) công nhận là tổ chức phi lợi nhuận độc lập, qua đó củng cố vị thế của đơn vị này trong vai trò điều phối và chuẩn hóa hệ thống thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Theo định hướng, bộ luật mới sẽ được áp dụng thống nhất cho các hệ thống giải như PPA Tour và Major League Pickleball, đồng thời hướng tới mở rộng ra phạm vi quốc tế.

PPA Tour sẽ có bộ luật mới

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc loại bỏ hoàn toàn kỹ thuật giao bóng thả tay (drop serve) ở cấp độ chuyên nghiệp. Thay vào đó, các vận động viên buộc phải sử dụng volley serve với yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn. Đặc biệt, những tình huống giao bóng “cận hợp lệ” sẽ không còn được chấp nhận; nếu trọng tài không thể xác định rõ ràng tính hợp lệ, cú giao bóng sẽ bị xử lỗi. Quy định này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tranh cãi và nâng cao tính chuẩn mực trong thi đấu.

Bên cạnh đó, cơ chế paddle challenge – kiểm tra vợt thi đấu cũng được luật hóa chính thức sau thời gian dài gây tranh luận. Vận động viên có quyền yêu cầu kiểm tra vợt ở bất kỳ thời điểm nào trong trận đấu, kể cả ở các trận chung kết. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra sẽ không làm thay đổi tỷ số, mà chỉ được xử lý dưới dạng chế tài sau trận. Cụ thể, nếu vợt hợp lệ, người yêu cầu kiểm tra sẽ bị phạt; ngược lại, nếu phát hiện vi phạm, chủ vợt có thể đối mặt với án phạt tài chính hoặc kỷ luật bổ sung. Cách tiếp cận này cho thấy paddle challenge được định hướng như một công cụ giám sát dài hạn thay vì yếu tố chiến thuật tức thời.

Song song với đó, UPA-A cũng mở rộng quyền sử dụng video challenge nhưng đi kèm cơ chế ràng buộc chặt chẽ hơn. Mỗi đội được quyền khiếu nại bằng video một lần miễn phí trong mỗi ván. Từ lần thứ hai, nếu khiếu nại không chính xác, đội đó sẽ phải nhận một thẻ cảnh cáo chính thức và đối thủ được cộng điểm. Đáng chú ý, bộ luật lần đầu tiên đưa ra chế tài đối với các quyết định gọi bóng sai, qua đó tăng cường trách nhiệm của các bên trong việc đưa ra phán quyết trên sân.

Ở khía cạnh kỷ luật, hệ thống thẻ phạt hành vi cũng được xây dựng theo mô hình ba cấp độ tương tự bóng đá, gồm cảnh cáo miệng, “Mark” (thẻ xanh) và “Foul” (thẻ cam, đồng nghĩa đối thủ được cộng điểm). Nếu tích lũy đủ bốn điểm phạt trong một trận, vận động viên hoặc đội sẽ bị xử thua. Các hành vi bị xử phạt không chỉ bao gồm những lỗi phổ biến như ném vợt, tranh cãi hay câu giờ, mà còn mở rộng tới các tình huống hiếm gặp như cố tình thổi bóng, quạt tay hoặc sử dụng trang phục để tác động đến đường bay của bóng.

Ngoài ra, bộ luật mới cũng làm rõ nguyên tắc xử lý tranh chấp trong các trận đấu không có trọng tài. Theo đó, không đội nào được quyền tự ý phán lỗi đối phương. Khi phát sinh nghi ngờ, các bên chỉ được phép đặt câu hỏi thay vì đưa ra kết luận. Nếu một đội tự ý dừng bóng để khiếu nại nhưng không được đối phương chấp nhận, đội đó sẽ bị xử thua điểm. Trong trường hợp nội bộ một đội không thống nhất về việc có phạm lỗi hay không, điểm cũng sẽ được trao cho đối thủ.

Việc ban hành bộ luật 71 trang không chỉ mang ý nghĩa bổ sung quy định, mà còn thể hiện tham vọng của UPA-A trong việc thiết lập một hệ thống quản trị chặt chẽ, minh bạch và thống nhất cho pickleball chuyên nghiệp. Trong bối cảnh môn thể thao này đang phát triển nhanh chóng trên toàn cầu, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình tiêu chuẩn thi đấu và củng cố vị thế của UPA-A.