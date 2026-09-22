POCO F9 Ultra có gì để giữ chân người dùng ngoài viên pin lớn?

Mẫu điện thoại POCO F9 Ultra mang theo những thông số phần cứng đáng chú ý, định vị thiết bị ở phân khúc cao cấp. Đại diện mới của POCO cho thấy những lợi thế về dung lượng pin, khả năng tản nhiệt và mức độ ổn định khung hình, mang đến trải nghiệm sử dụng thực tế ổn định.

Khả năng duy trì hiệu suất hoạt động

Máy được trang bị màn hình có tần số quét 185 Hz, giúp các thao tác vuốt chạm hàng ngày mượt mà. Trong bài thử nghiệm thực tế với tựa game đồ họa nặng kéo dài nửa giờ, POCO F9 Ultra duy trì tốc độ khung hình ở mức 58 đến 60 fps. Quá trình tản nhiệt của máy cũng ghi nhận sự phân bổ đồng đều khi nhiệt lượng tỏa khắp mặt lưng, tránh tình trạng tập trung nhiệt tại một điểm quanh vi xử lý.

Ảnh: thegioididong.com

Dung lượng pin và thời gian sử dụng

Thời gian sử dụng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 8050 mAh. Sau một bài kiểm tra liên tục với các tác vụ như chơi game, quay video 4K, xem video và lướt mạng xã hội, mẫu máy từ POCO còn lại 78% dung lượng. Tốc độ nạp lại năng lượng được hỗ trợ bởi chuẩn sạc có dây 100 W và sạc không dây 50 W.

Hệ thống camera đa dụng

Hệ thống chụp ảnh của máy sử dụng camera chính độ phân giải 200 MP, đi kèm một ống kính tele 50 MP hỗ trợ thu phóng quang học 5x và một ống kính góc siêu rộng. Khi chụp ảnh và quay video 4K, máy cung cấp độ chi tiết tốt, màu sắc tươi tắn và khả năng chuyển đổi trơn tru giữa các ống kính, đáp ứng các nhu cầu nhiếp ảnh hàng ngày.

Ảnh: thegioididong.com

Chính sách giá và ưu đãi tại Thế Giới Di Động

POCO F9 Ultra đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với các chính sách giá rất tốt. Phiên bản 12GB/256GB đang có giá bán 25.990.000 đồng, tương đương mức giảm 13% so với niêm yết ban đầu. Phiên bản cấu hình cao hơn với bộ nhớ 16GB/1TB được bán với giá 31.990.000 đồng, giảm 20%.

Khách hàng khi chọn mua các sản phẩm điện thoại Xiaomi tại hệ thống trong thời gian này sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay lên đến 8 triệu đồng. Chương trình thu cũ đổi mới cũng hỗ trợ trợ giá thêm đến 3 triệu đồng để người dùng tối ưu chi phí. Ngoài ra, thiết bị đi kèm gói bảo hành 24 tháng, bảo hành rơi vỡ 6 tháng và chính sách hỗ trợ trả chậm 0% với kỳ hạn kéo dài đến 14 tháng.