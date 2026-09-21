Chốt sớm iPhone 18 Pro với trợ giá thu cũ tại CellphoneS hay chờ siêu phẩm gập iPhone Duo?

iPhone 18 Pro đang khiến người dùng cân nhắc giữa việc nâng cấp ngay với trợ giá thu cũ tại CellphoneS hay chờ iPhone Duo. Trong khi 18 Pro tập trung vào hiệu năng và camera, iPhone Duo mở ra cách sử dụng mới với thiết kế gập. Lựa chọn phù hợp sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, ngân sách và thời điểm nâng cấp của mỗi người.

iPhone Duo ra mắt - Liệu có nên tạm hoãn mua iPhone 18 Pro?

Sự xuất hiện của iPhone Duo có thể khiến những người đang dự định nâng cấp lên iPhone 18 Pro phải cân nhắc lại thời điểm mua máy. Nếu iPhone 18 Pro chú trọng cải thiện hiệu suất, camera và khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng thường ngày, thì iPhone Duo lại tạo ra một hướng tiếp cận khác.

Khám phá không gian hiển thị linh hoạt trên iPhone Duo

Khi mở ra iPhone Duo có màn hình trong 7,6 inch, lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max. Máy cũng có màn hình ngoài với diện tích tương đương hơn 90% màn hình iPhone 18 Pro. Apple đồng thời thiết kế lại iOS để tận dụng kiểu dáng gập, cho phép người dùng mở hai ứng dụng song song hoặc dựng máy để xem video.

Điều này tạo ra sức hút khá rõ với người thường xuyên xem phim, đọc tài liệu hoặc muốn một thiết bị vừa gọn khi đóng vừa có không gian hiển thị lớn khi mở. Tuy nhiên, sự mới mẻ của thiết kế gập không đồng nghĩa iPhone 18 Pro lập tức trở nên kém phù hợp với những nhu cầu vốn đã rất rõ ràng.

iPhone 18 Pro vẫn giải quyết tốt những nhu cầu quen thuộc

iPhone 18 Pro vẫn đáp ứng nhu cầu của một chiếc smartphone Pro truyền thống. Máy iPhone 18 Pro có màn hình 6,3 inch, trọng lượng khoảng 211 gram và được trang bị ProMotion 120Hz, nên ưu tiên sự gọn gàng và thao tác quen thuộc thay vì mở rộng không gian hiển thị bằng cơ chế gập.

Buổi sáng, người dùng cần một chiếc điện thoại dễ cầm để kiểm tra tin nhắn, chụp nhanh một bức ảnh, gọi điện rồi di chuyển. Đến giờ làm việc, máy được dùng để quay video hay chỉnh sửa ảnh. Buổi tối, điện thoại tiếp tục phục vụ nhu cầu giải trí.

iPhone 18 Pro với camera và màn hình ProMotion sắc nét

Đáng chú ý hơn là hệ thống camera với ba camera sau 48MP được Apple bổ sung khẩu độ biến thiên cho camera. Ở môi trường ánh sáng yếu, ống kính có thể mở khẩu rộng hơn nhằm tăng lượng sáng đi vào cảm biến, từ đó hỗ trợ ghi lại hình ảnh rõ nét hơn.

Mua iPhone 18 Pro lúc này có gì ngoài chiếc điện thoại?

Tại CellphoneS, iPhone 18 Pro hiện có giá khởi điểm từ 38.990.000 đồng cho bản 256GB. Chương trình thu cũ lên đời iPhone 18 với mức trợ giá đến 5 triệu đồng, ngoài ra có lựa chọn trả góp 0%. Dù vậy, giá trị thu cũ đổi mới có thể thay đổi tùy theo tình trạng máy và chính sách áp dụng ở từng thời điểm.

Trong khi đó, iPhone Duo 256GB có giá khởi điểm tại CellphoneS từ 64.990.000 đồng, cao hơn khoảng 26 triệu đồng so với iPhone 18 Pro 256GB. Khoản chênh này không phải trả cho một con chip, bởi cả hai đều dùng A20 Pro, phần chi phí nằm ở thiết kế gập, hệ thống hai màn hình và cấu trúc phần cứng mới.

Ưu đãi thu cũ khi nâng cấp điện thoại tại CellphoneS

Vì vậy, nếu người dùng đang có một chiếc iPhone cũ và nhu cầu chính là nâng cấp camera, hiệu năng và pin, phương án thu cũ có thể giúp tiết kiệm chi phí hơn. Ngược lại, nếu lý do duy nhất để đổi máy là muốn trải nghiệm một chiếc iPhone gập, việc chờ đến thời điểm Duo mở bán sẽ có ý nghĩa hơn.

CellphoneS hiện đã mở bán iPhone 18 Pro chính hãng với nhiều lựa chọn ưu đãi. Người mua có thể đổi máy cũ để lên đời, được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng hoặc giảm 2 triệu đồng khi thanh toán, đi kèm trả góp 0%. Với S-Buyback, thiết bị còn được thu lại với giá trị từ 60% sau 15 tháng sử dụng.

Kết luận

Nhìn chung, iPhone 18 Pro phù hợp với người muốn nâng cấp ngay để tận dụng chính sách thu cũ lên đời. iPhone Duo mang đến cách sử dụng khác nhờ kiểu dáng gập kết hợp không gian hiển thị rộng. Việc lựa chọn vì thế nên dựa trên nhu cầu sử dụng, ngân sách và thời điểm nâng cấp thay vì chỉ cân nhắc thiết bị nào mới hơn.