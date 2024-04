Phương Vũ chia sẻ tường tận cuộc gặp “sốc” với CEO Tim Cook, vị lãnh đạo còn bày tỏ cảm xúc về Antiantiart khiến các nhân viên đi cùng bất ngờ

Phương Vũ, sinh năm 1995, hiện là Co-founder kiêm đạo diễn của Antiantiart. Anh từng làm giám đốc sáng tạo một số chương trình lớn và là một trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Trong 3 năm hoạt động ở vai trò đạo diễn Phương Vũ tạo ra 300 videos ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau… Một con số đủ gây choáng ngợp.

Có thể kể đến một số tác phẩm viral đầy tính sáng tạo của anh chàng này mà chắc hẳn ai trong chúng ra cũng từng xem hoặc nghe, như: Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV); đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines; Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023), MV ca nhạc Call Me của Wren Evans (2023), MV ca nhạc Hit Me Up của BINZ (2023), MV Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương (2024),...