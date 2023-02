Phương Ly bày tỏ tình cảm, "vua hài" Châu Tinh Trì hỏi lại 2 chữ: "Thật không?"

Hôm qua (ngày 2/2), Phương Ly khiến nhiều người ghen tị khi đăng tải khoảnh khắc được huyền thoại của làng giải trí châu Á - Châu Tinh Trì lướt xem story trên Instagram. Giọng ca Mặt Trời Của Em đã không giấu được sự phấn khích và chụp màn hình lại khoe với mọi người. Xen lẫn sự bất ngờ, nữ ca sĩ sẵn tiện bày tỏ tình cảm với thần tượng bằng dòng chữ "OMG! I love you, Stephenchow" (tạm dịch: Trời ơi! Tôi yêu bạn - PV).

Cho đến sáng nay, sự nghiệp "đu thần tượng" của Phương Ly tiếp tục khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bởi lẽ trên Instagram cá nhân, Châu Tinh Trì đã chia sẻ lại story của Phương Ly. Không những thế, Tinh Gia còn thích thú đặt câu hỏi "Really?" (tạm dịch: Thật không?) khi được Phương Ly bày tỏ tình cảm. Màn tương tác này nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng và ai cũng ghen tị với Phương Ly.

Khán giả Việt không khỏi thích thú trước màn tương tác của Châu Tinh Trì và Phương Ly

Phương Ly đích thị là "fan girl may mắn". Trước khi được Châu Tinh Trì tương tác, nữ ca sĩ từng được nhóm nhạc nổi tiếng Cigarettes After... khen ngợi: "Chúng tôi yêu thích ca khúc Missing You của bạn và thật vui khi bạn đến xem show của chúng tôi tối nay". Nhóm nhạc còn bày tỏ muốn gặp Phương Ly tại show diễn: "Thật tốt để có thể gặp và nói lời chào. Bên ngoài nhìn có vẻ hơi điên rồ".

Phương Ly là "fan girl may mắn" chính hiệu

Châu Tinh Trì được biết đến là "vua hài" của làng giải trí châu Á. Sự nghiệp của ông không chỉ rực rỡ tại quê nhà mà còn có sức ảnh hưởng ở quốc tế. Tại Việt Nam, khán giả xem Châu Tinh Trì như một huyền thoại và nhắc đến phim hài thì không thể nào bỏ qua cái tên Tinh Gia.

Với những bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, "vua hài" có lượng người hâm mộ cực lớn tại Việt Nam. Không chỉ khán giả bình thường mà với nghệ sĩ nổi tiếng, Châu Tinh Trì như một tượng đài.

Châu Tinh Trì là huyền thoại của làng giải trí châu Á

Ảnh: Tổng hợp