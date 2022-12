Phúc Du mải mê xem World Cup nên bị…AMEE dỗi

Mới đây, Phúc Du đã chia sẻ lên trang cá nhân một bức ảnh chụp màn hình… cười ra nước mắt. Cụ thể, không rõ vì lí do gì, nữ ca sĩ AMEE đã đăng tải một dòng trạng thái giận dỗi 2 người anh Phúc Du và GreyD với lí do: “Hẹn 7h00 mà giờ 8h25 hai ông chưa đến thì phạt gì bây giờ?”. Ở dưới phần bình luận, Phúc Du “chống chế” rằng do đang mùa World Cup 4 năm mới tổ chức 1 lần nên xin AMEE “cho đi xem tí làm gì lại căng”, còn GreyD thì… không trả lời!

Nhận được câu trả lời của Phúc Du, AMEE không những không nguôi giận mà còn quyết định “dỗi” luôn người anh đồng nghiệp. Nhân cơ hội đấy, B Ray cũng “tranh thủ” bảo AMEE rằng nếu Phúc Du và GreyD không đón thì anh chàng sẽ đi đón thế! Đọc loạt bình luận từ các nghệ sĩ trẻ khiến khán giả không khỏi ôm bụng cười. Nhiều người “năn nỉ” AMEE nguôi giận với Phúc Du nhưng cũng nhiều người khuyên cô nàng nên “dỗi” luôn để 2 ông anh một phen lo sợ.

Với nhiều khán giả tinh ý hoặc đã theo dõi Phúc Du từ lâu, họ cho rằng đây rất có thể là dấu hiệu vui mà Phúc Du “thả thính” để giới thiệu về màn kết hợp với AMEE trong sản phẩm tiếp theo. Trước đó, khi ra mắt Replay Trên Con Guây, Phúc Du cũng có màn giới thiệu “lầy lội” theo cách tương tự cùng với Lê Bống và OSAD. Nếu đây là sự thật, thì Phúc Du và AMEE sẽ có màn kết hợp đầu tiên trong sự nghiệp. Một Phúc Du thâm trầm, sâu lắng kết hợp với một AMEE luôn trong trẻo, nhẹ nhàng chắc chắn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ lớn.

Phúc Du đã có màn debut chính thức với tư cách nghệ sĩ solo tạo dấu ấn lớn trong lòng người hâm mộ. Không còn hình ảnh một “battle king” thiện chiến khi còn ở Underground, âm nhạc của Phúc Du ngày càng sâu sắc, từng trải, phản ánh được những nỗi khủng hoảng của người trẻ trước những ngã ba đường. Tất cả được khắc hoạ bởi cách gieo vần, đi flow cực kì điêu luyện của Phúc Du, khiến cho 2 sản phẩm trước đó được ra mắt của nam rapper - Đứa nào làm em buồn và Replay Trên Con Guây đều nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả đại chúng.