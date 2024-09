Theo nhà hóa mỹ phẩm kiêm người sáng lập thương hiệu chăm sóc da BeautyStat - Ron Robinson: "Retinol là một trong những dạng chính của vitamin A". Thành phần này có thể "kích thích da tái tạo, tăng sinh collagen". Như vậy, retinol sẽ góp phần giải phóng lỗ chân lông, xóa mờ nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của làn da. Chị em có thể thêm retinol vào quy trình theo nhiều cách khác nhau. Để vừa chống lão hóa, vừa cung cấp độ ẩm cho da, phụ nữ ở tuổi 40+ nên tham khảo 5 lọ kem dưỡng chứa reitnol sau đây.

Olay Regenerist Retinol 24 Night Face Moisturizer

Lọ kem dưỡng của Olay là sản phẩm có giá phải chăng mà quý cô trên 40 tuổi nên tham khảo cho quy trình. Bên cạnh retinol giúp giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, lọ kem dưỡng còn có niacinamide (vitamin B3). Đây là thành phần đa nhiệm, hiệu quả từ xóa mờ đốm nâu cho đến xoa dịu da, giảm mẩn đỏ. Chưa hết, công thức của lọ kem dưỡng còn có sự xuất hiện của peptide để tăng hiệu quả làm mịn da, chống lão hóa. Sản phẩm không chứa hương liệu nhân tạo, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Watsons

Paula's Choice Resist Intensive Repair Cream

Retinol được biết đến với tác dụng phụ là gây khô da. Đây chính là lý do, bạn dễ gặp phải tình trạng da bong tróc, khô ráp khi mới làm quen với thành phần này. Tuy nhiên, lọ kem dưỡng của Paula's Choice sẽ giúp hạn chế tình trạng khô da nhờ chất kem đậm đặc, chứa nhiều thành phần giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho làn da. Điểm trọng tâm của sản phẩm chính là 0.01% retinol mang đến hiệu quả cải thiện độ căng mịn của da, đồng thời xóa mờ nếp nhăn để gương mặt thêm trẻ trung, rạng rỡ.

Nơi mua: Belle Lab

Murad Retinol Youth Renewal Night Cream

Kem dưỡng ban đêm của Murad ứng dụng công nghệ Retinol Tri-Active để phát huy tốt hơn hiệu quả là phẳng nếp nhăn từ nông đến sâu. Sản phẩm cũng thực hiện tốt nhiệm vụ làm đều màu da, tăng vẻ rạng rỡ, hồng hào cho gương mặt. Bên cạnh retinol, lọ kem dưỡng nhà Murad còn có niacinamide, dipeptide mang đến tác dụng củng cố hàng rào bảo vệ da, từ đó làn da sẽ trở nên săn chắc, khỏe mạnh hơn theo thời gian. Lọ kem dưỡng này phù hợp với mọi loại da và lý tưởng để dùng vào buổi tối.

Nơi mua: Murad

Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream

Bác sĩ David Kim tại New York khuyên chị em dùng lọ kem dưỡng chứa retinol của Drunk Elephant. Sản phẩm chứa 1% retinol giúp cải thiện làn da mạnh mẽ và ngăn ngừa những tác động tiêu cực do tia UV, không khí ô nhiễm và các gốc tự do. Lọ kem dưỡng còn giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh sáng xanh từ các thiết bị thông minh nhờ thành phần xanthophyll. Chưa hết, công thức của sản phẩm có sự xuất hiện của peptide giúp tăng cường hiệu quả của retinol, đồng thời cải thiện độ săn chắc cho làn da.

Nơi mua: Shopee

Avène RetrinAL 0.1 Intensive Cream

Lọ kem dưỡng của Avène chứa retinaldehyde - thành phần chị em với retinol. Hoạt chất này có tác dụng cải thiện làn da nhanh chóng. Chăm chỉ sử dụng lọ kem dưỡng, bạn sẽ thấy nếp nhăn mờ dần, làn da căng mọng và săn chắc hơn. Sản phẩm cũng mang đến hiệu quả làm sáng da, đồng thời vô hiệu hóa các gốc tự do để làn da trẻ lâu. Lọ kem dưỡng chứa nước khoáng đặc trưng của hãng, thành phần này sẽ xoa dịu làn da, giảm thiểu tình trạng kích ứng. Khi sử dụng kem dưỡng ẩm, chị em nên thoa lên cả vùng cổ để chống lão hóa toàn diện hơn.

Nơi mua: Fado

Ảnh: Sưu tầm