Phụ nữ thường xuyên ăn 3 món này có thể bổ sung khí huyết, giúp da đẹp mịn hồng hào và không gây nóng trong

Trong xã hội hiện đại, nhiều phụ nữ dễ bị thiếu khí huyết do áp lực công việc cao, chế độ ăn uống không đều đặn hoặc sinh hoạt hàng ngày không đúng cách. Khí huyết không đủ, không chỉ khiến da xỉn màu, thể trạng mệt mỏi mà còn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe khác. Để cải thiện khí huyết thiếu hụt, chế độ ăn uống hợp lý là một phương pháp rất hiệu quả. Lựa chọn một số thực phẩm có tác dụng bổ khí huyết mà không gây nóng trong có thể giúp chị em lấy lại làn da khỏe mạnh và cải thiện trạng thái tinh thần tổng thể. Hôm nay chúng tôi giới thiệu 3 món ăn được chế biến từ những thực phẩm rất có lợi cho khí huyết của phụ nữ. Chúng đơn giản, dễ chế biến và giàu chất dinh dưỡng, có thể giúp bạn bổ sung khí huyết, làm da mặt hồng hào, mịn màng, phục hồi sinh lực.

1. Tôm, trứng xào cà chua

Tôm là một nguồn thực phẩm giàu sắt - nguồn khoáng chất cần thiết để hình thành hợp chất hemoglobin trong máu, giúp vận chuyển oxy trong cơ thể. Cà chua là thực phẩm tốt cho người thiếu máu. Cà chua dù chứa lượng chất sắt không nhiều nhưng lại có hàm lượng vitamin C dồi dào. Lượng vitamin C này giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Trứng có chứa protein, sắt và nhiều chất chống oxy hóa hữu ích. Người bị thiếu máu có thể ăn một quả trứng/ngày để góp phần cải thiện triệu chứng. Món ăn từ 3 nguyên liệu: tôm, cà chua, trứng sẽ giúp bồi bổ khí huyết nếu chúng ta biết cách bổ sung điều độ trong chế độ ăn.

Nguyên liệu: 2 quả cà chua, 150g tôm, 2 quả trứng, lượng gừng và tỏi vừa phải, lượng rượu nấu ăn vừa đủ, một chút bột tiêu, một chút sốt cà chua, một chút muối.

Cách làm món tôm, trứng xào cà chua

Bước 1: Cà chua rửa sạch rồi cắt thành các miếng nhỏ. Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, rút chỉ. Nếu bạn dùng loại tôm to thì có thể dùng dao rạch dọc sống lưng để khi chế biến sẽ ngấm gia vị, ngon hơn. Cho tôm vào tô, thêm một ít rượu nấu ăn, nước tương, muối và bột tiêu vào đảo đều rồi ướp trong 15 phút. Đập trứng vào tô, đánh đều sau đó để sang một bên.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi đun nóng. Sau đó cho trứng đã đánh vào, khi trứng đông lại thì dùng muỗng đảo qua lại để tạo thành các miếng nhỏ. Xào đến khi trứng chín và hơi vàng thì vớt ra để riêng.

Bước 3: Tiếp theo bạn cho một chút dầu vào chảo, đun nóng thì trút gừng và tỏi băm vào phi thơm. Sau đó bạn cho tôm đã ướp vào, xào đến khi đổi màu, thời gian mất khoảng 2-3 phút. Lấy tôm ra, để riêng. Tiếp đó bạn cho cà chua thái miếng vào, xào đều. Khi cà chua bắt đầu tiết nước thì thêm một chút đường, sốt cà chua để giúp cân bằng vị chua. Tiếp tục xào cho đến khi cà chua chín đều, mềm.

Bước 4: Thêm chút muối, bột tiêu thích hợp, điều chỉnh theo khẩu vị và xào đều cho đến khi nước sốt cà chua sánh đặc lại. Tiếp đó bạn cho trứng vào, xào đều với tôm và cà chua đến khi các nguyên liệu hòa quyện. Thời gian xào khoảng 1-2 phút là được.

2. Canh rau dền và trứng bắc thảo

Rau dền là loại thực phẩm giá rẻ, giàu vitamin A tốt cho thị lực, vitamin K tốt cho quá trình tuần hoàn máu, ngăn ngừa các nguy cơ rối loạn đông máu, tốt cho não, ngăn ngừa lão hóa. Trong Đông y, rau dền giàu chất xơ, các khoáng chất, hỗ trợ điều trị một số bệnh như rối loạn mỡ máu, lợi tiểu, tiêu viêm. Theo bảng thành phần dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng quốc gia, 100g rau dền đỏ chứa khoảng 5,4mg sắt, gấp 4 lần thịt bò, tốt cho người thiếu máu. Loại rau này cũng chứa nhiều folate, vitamin B6, kali... tốt cho tim mạch, kiểm soát nhịp tim, phù hợp người ăn kiêng.

Nguyên liệu: 2 quả trứng bắc thảo, 200g rau dền, bột tiêu trắng, lượng gừng vừa phải, lượng dầu ăn vừa phải, lượng muối vừa phải, rượu nấu ăn, tinh chất cốt gà, một chút hành lá hoặc rau mùi xắt nhỏ.

Cách làm món canh rau dền và trứng bắc thảo

Bước 1: Trứng bắc thảo bạn bóc bỏ vỏ, cắt làm 4 hoặc các miếng nhỏ hơn tùy thích. Rau dền nhặt bỏ gốc, rửa sạch và để ráo nước. Gừng rửa sạch thái sợi. Tỏi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó thả rau dền vào chần trong khoảng 1-2 phút. Việc này sẽ giúp loại bỏ axit oxalic khỏi rau dền và làm giảm vị chát. Vớt rau dền ra, để ráo nước.

Bước 2: Cho một chút dầu ăn vào nồi, đun nóng. Sau đó cho gừng và tỏi băm vào xào trên lửa vừa cho đến khi dậy mùi thơm. Thêm lượng nước thích hợp vào nồi vừa xào gừng và tỏi, bật lửa lớn rồi đun sôi. Sau khi nước sôi, cho trứng bắc thảo vào và khuấy nhẹ, đều tay để trứng hòa quyện hoàn toàn với nước. Tiếp tục nấu trong 5-10 phút cho đến khi nước dùng có vị đậm đà.

Bước 3: Cho rau dền đã chần vào nồi và tiếp tục đun sôi. Lúc này bạn có thể cho một chút rượu nấu ăn vào để khử mùi tanh và tăng hương vị cho món ăn. Sau đó thêm chút muối, bột tiêu trắng, tinh chất cốt gà cho hợp khẩu vị. Sau khi khuấy đều, nấu thêm 1-2 phút nữa để đảm bảo tất cả nguyên liệu hòa quyện, thơm ngon. Khi canh chín, tắt bếp, cho ra tô, trang trí với một ít hành lá hoặc rau mùi xắt nhỏ rồi thưởng thức.

3. Canh rau chân vịt và gan heo

Theo Đông y, gan heo vị ngọt đắng, tính ấm, có công dụng dưỡng huyết, bổ can, minh mục, rất thích hợp với các chứng can âm huyết hư gây ra tình trạng hai mắt bị khô, nhìn mờ, thị lực giảm sút, chứng khí huyết hư tổn dẫn tới suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng, suy nhược thần kinh... Còn theo y học hiện đại, gan heo rất giàu protein, nguyên tố vi lượng và các vitamin, trong đó sắt và vitamin A là rất phong phú. Do đó khi bổ sung các món ăn có gan heo sẽ là cách lý tưởng giúp bổ khí huyết, dưỡng cơ thể, chữa chứng thiếu máu.

Ngoài ra, rau chân vịt (rau cải bó xôi) là thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu nhờ giàu vitamin A, B9, C, E, beta-carotene, canxi, sắt, chất xơ…

Nguyên liệu: 150g gan heo, 200g rau chân vịt, 3-4 lát gừng, 2 tép tỏi, 1 thìa canh tinh bột, lượng muối và rượu nấu ăn vừa phải, lượng dầu ăn thích hợp, lượng tinh chất cốt gà thích hợp (tùy chọn).

Cách làm món canh rau chân vịt và gan heo

Bước 1: Nhặt và rửa sạch rau chân vịt rồi cắt thành từng khúc. Gan heo bạn rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng. Cho gan heo vào bát tô, thêm rượu nấu ăn, tiêu đen, tinh bột vào, trộn đều và ướp trong nửa giờ. Sau đó đặt nồi nước lên bếp, chần rau chân vịt trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, để ráo. Sau đó lại đun một lượng nước vừa phải rồi chần gan heo trong khoảng 1-2 phút. Sau khi nước sôi bạn vớt gan heo ra và đặt sang một bên.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, thêm gừng và tỏi băm vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó thêm lượng nước thích hợp vào, đun sôi. Khi nước sôi thì trút gan heo đã chần vào và tiếp tục nấu trong vòng 10-15 phút.

Bước 3: Khi gan heo đã chín tới thì cho rau chân vịt đã chần vào nồi, đun tiếp trong 3-5 phút. Sau đó bạn nêm muối và bột tiêu trắng vừa khẩu vị. Nếu bạn thích hương vị thơm ngon hơn có thể cho thêm một chút nước cốt gà hoặc bột ngọt. Cuối cùng khuấy đều và tắt bếp sau khi sôi. Lấy canh ra tô, bạn có thể rắc chút hành lá hoặc rau mùi xắt nhỏ để trang trí tùy theo sở thích.

Bằng cách điều hòa khí huyết thông qua chế độ ăn uống hàng ngày, các bạn nữ không chỉ giữ được cơ thể khỏe mạnh mà sẽ có làn da rạng rỡ, đẹp mịn. Các loại thực phẩm trong 3 món ăn "Tôm, trứng xào cà chua"; "Canh rau dền và trứng bắc thảo"; "Canh rau chân vịt và gan heo", đều giàu chất dinh dưỡng, có thể bổ sung khí huyết mà không gây nóng trong cơ thể. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn có thể kết hợp dùng các món ăn này với lượng thích hợp, cùng thói quen làm việc hợp lý, nghỉ ngơi tốt, vận động vừa phải. Sau khi kiên trì một thời gian, bạn sẽ thấy nước da được cải thiện, hồng hào, mịn màng một cách tự nhiên, cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh.