Phụ huynh Hà Nội "hóng" liên tục thông tin tuyển sinh 1 trường THPT công lập mới: Chờ đợi nhưng cần "chừa đường lùi"

Hy vọng luôn là điều tích cực, nhưng chỉ khi đi cùng sự chủ động và tính toán, hy vọng mới thực sự mang lại lợi ích cho học sinh.

Cuối tháng 3/2026, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường THPT mới đi vào hoạt động và tham gia tuyển sinh lớp 10. Trong đó, khối công lập có 4 trường gồm: THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), THPT Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), THPT Việt Hùng (xã Đông Anh) và THPT Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, THPT Vĩnh Hưng vẫn chưa có thông báo chính thức do công trình đang trong quá trình hoàn thiện. Theo tìm hiểu, Trường THPT Vĩnh Hưng được xây dựng trên ô đất F1/TH4, phân khu H2-4, khu Đồng Quan (phường Vĩnh Hưng), có quy mô gần 9.500m² với nhiều khối nhà học tập hiện đại.

Điều đáng chú ý là dù chưa có thông báo tuyển sinh chính thức, sức hút của THPT Vĩnh Hưng trên các diễn đàn phụ huynh vẫn chưa hề giảm. Trong nhiều nhóm dành cho phụ huynh có con thi vào lớp 10 tại Hà Nội, đặc biệt ở khu vực Hoàng Mai, gần như ngày nào cũng xuất hiện các bài đăng hỏi về tiến độ của trường.

Không chỉ chia sẻ thông tin, nhiều phụ huynh còn chủ động cập nhật những hình ảnh mới nhất về công trường sau mỗi lần đi ngang qua. Các bức ảnh ghi lại cảnh công nhân thi công, khuôn viên trường dần thành hình hay hệ thống phòng học đang được hoàn thiện liên tục được đăng tải kèm theo những dòng bình luận đầy hy vọng: "Có vẻ sắp xong rồi", "Liệu có kịp tuyển sinh năm nay không?", "Các thiết bị bắt đầu treo lên tường và trần nhà. Chờ bàn ghế là xong!"...

Tiến độ xây dựng được cập nhật liên tục

Thậm chí, khi chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về chỉ tiêu hay phương án tuyển sinh, một số phụ huynh đã bắt đầu dự đoán mức điểm chuẩn của trường nếu được phép tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027.

Thực tế, sự chờ đợi của nhiều phụ huynh không phải không có cơ sở. Bởi năm trước, đến hơn giữa tháng 7, Sở GD&ĐT Hà Nội mới thông báo tuyển sinh bổ sung đối với hai trường THPT mới thành lập là THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh.

Theo thông báo khi đó, mỗi trường tuyển 450 học sinh lớp 10, không phân biệt khu vực tuyển sinh. Đối tượng là những học sinh chưa trúng tuyển vào bất kỳ trường THPT công lập nào và có tổng điểm xét tuyển ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 12 điểm trở lên. Học sinh được đăng ký trực tuyến trong thời gian ngắn, đồng thời có thể thay đổi nguyện vọng nếu cần.

Tiền lệ này khiến không ít phụ huynh kỳ vọng THPT Vĩnh Hưng cũng có thể được bổ sung vào kế hoạch tuyển sinh nếu hoàn tất các thủ tục trong thời gian tới.

Bên cạnh đó cũng có những ý kiến thận trọng hơn. Một số phụ huynh cho biết họ vẫn hoàn tất thủ tục nhập học tại các trường ngoài công lập để giữ chỗ, nếu sau đó THPT Vĩnh Hưng tuyển sinh sẽ cân nhắc điều chỉnh theo quy định.

Đừng chỉ "ôm cây đợi thỏ"

Thực tế, tâm lý chờ đợi của các gia đình là điều dễ hiểu.

Một trường THPT công lập mới đồng nghĩa với việc học sinh khu vực Hoàng Mai và vùng lân cận sẽ có thêm cơ hội học gần nhà, giảm áp lực đi lại cũng như tiết kiệm đáng kể chi phí so với lựa chọn trường tư. Tuy nhiên, điều cần phân biệt là giữa hy vọng và quyết định.

Cần lưu ý rằng việc hai trường Đỗ Mười và Phúc Thịnh được tuyển sinh năm trước không đồng nghĩa THPT Vĩnh Hưng sẽ áp dụng quy trình tương tự. Mỗi dự án có tiến độ xây dựng, điều kiện pháp lý và thời điểm hoàn thiện khác nhau. Vì vậy, đến khi Sở GD&ĐT Hà Nội có thông báo chính thức, mọi dự đoán vẫn chỉ dừng ở mức kỳ vọng của phụ huynh.

Cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thông tin tuyển sinh của THPT Vĩnh Hưng. Những cập nhật về tiến độ xây dựng hay quá trình kiểm tra điều kiện thành lập mới chỉ là các bước trong quá trình chuẩn bị, chưa đồng nghĩa với việc trường chắc chắn sẽ tuyển sinh ngay trong năm học này. Trong bối cảnh đó, nếu phụ huynh chỉ đặt toàn bộ kỳ vọng vào một khả năng chưa được xác nhận mà chậm trễ trong việc chuẩn bị các phương án khác, rủi ro sẽ thuộc về chính học sinh.

Đặc biệt, sau khi điểm chuẩn lớp 10 đã được công bố, nhiều trường ngoài công lập cũng đang hoàn tất công tác tuyển sinh. Nếu chần chừ quá lâu, cơ hội lựa chọn có thể ngày càng thu hẹp.

Bởi vậy, thay vì chỉ chờ đợi, các gia đình nên chủ động xây dựng phương án dự phòng phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của con. Trong trường hợp THPT Vĩnh Hưng được phép tuyển sinh sau đó, phụ huynh vẫn có thể căn cứ vào quy định hiện hành để cân nhắc điều chỉnh nếu còn phù hợp.

Trong tuyển sinh lớp 10, việc chuẩn bị nhiều kịch bản chưa bao giờ là thừa. Hy vọng luôn là điều tích cực, nhưng chỉ khi đi cùng sự chủ động và tính toán, hy vọng mới thực sự mang lại lợi ích cho học sinh.