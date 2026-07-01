Vai trò thực sự của bố Nobita trong Doraemon

Bố Nobita xuất hiện không quá thường xuyên nhưng vẫn là nhân vật không thể thiếu trong Doraemon.

Khi đặt chân vào thế giới của Doraemon, độc giả dễ dàng bị thu hút bởi sự nghiêm khắc đến đáng sợ của bà Tamako - mẹ Nobita hay những món bảo bối diệu kỳ của chú mèo máy thế kỷ 22. Giữa không gian đầy biến động ấy, ông Nobi Nobisuke - bố của Nobita thường xuất hiện một cách lặng lẽ hơn với dáng người tròn trịa, cặp kính cận và bộ vest công sở nhuốm màu mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc.

Ông Nobi thích uống bia, mê câu cá, chơi golf mãi không tiến bộ và dường như luôn thỏa hiệp trước những trận lôi đình của vợ. Thế nhưng, nếu đi sâu vào thế giới nội tâm của người đàn ông này qua từng trang truyện, chúng ta sẽ nhận ra Fujiko F. Fujio đã xây dựng ông Nobi như một biểu tượng vô cùng ấm áp, giữ vai trò cân bằng tâm lý cốt lõi cho Nobita và là đại diện chân thực nhất cho thế hệ người trưởng thành đầy lo toan nhưng chưa bao giờ đánh mất lòng trắc ẩn.

Ông Nobi - bố Nobita

Bệ đỡ tinh thần nâng niu những thất bại của con trai

Nếu người mẹ đại diện cho tính kỷ luật và những đòi hỏi khắt khe của đời thực thì người bố lại là nơi trú ngụ của sự bao dung và thấu cảm. Xuất hiện trong Doraemon, Ông Nobi hiếm khi lớn tiếng mắng mỏ Nobita vì điểm kém hay sự hậu đậu thường ngày. Thay vào đó, ông chọn cách lắng nghe và chia sẻ với con như hai người đàn ông. Trải qua tuổi thơ cũng từng vụng về, hay bị bắt nạt và lười biếng chẳng kém gì con trai, ông hiểu rằng sự áp đặt hay những lời trách mắng chỉ làm tăng thêm sự tự ti trong lòng một đứa trẻ.

Chính vì thế, mỗi khi Nobita gặp thất bại lớn hay bị mẹ phạt quá nặng, ông Nobi luôn là người đứng ra hòa giải, xoa dịu không khí căng thẳng bằng những lời khuyên nhẹ nhàng hoặc những câu chuyện tự trào về thời thơ ấu đầy khuyết điểm của chính mình. Sự bao dung ấm áp của người cha đã tạo nên một khoảng lặng bình yên trong tâm hồn Nobita, giúp cậu bé không bị gục ngã trước những áp lực học đường và luôn giữ được sự lương thiện, tự tin tối thiểu để tiếp tục lớn lên.

Cầu nối gìn giữ những ước mơ và tâm hồn trẻ thơ

Bên trong người đàn ông trung niên bận rộn với những hóa đơn và áp lực thăng tiến ấy, một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn vẫn luôn âm thầm tồn tại. Qua những chuyến du hành ngược thời gian của Nobita, độc giả được biết ông Nobi từng có năng khiếu hội họa thiên bẩm và ước mơ cháy bỏng trở thành họa sĩ. Tuy nhiên, đứng trước ngã rẽ cuộc đời, ông đã lựa chọn gác lại đam mê cá nhân, chấp nhận cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường để có đủ tài chính chăm lo cho gia đình nhỏ.

Đằng sau vẻ mệt mỏi của một nhân viên văn phòng mẫn cán là sự hy sinh thầm lặng của người cha để gánh vác cả gia đình nhỏ

Dù ước mơ dang dở, ông chưa bao giờ bắt Nobita phải gánh vác hay thực hiện thay những tham vọng của mình. Ngược lại, ông luôn tôn trọng và bảo vệ những sở thích có phần kỳ quặc của con trai, từ việc chơi dây, bắn súng cho đến tình yêu dành cho thiên nhiên, động vật.

Vai trò của ông là người giữ lửa cho thế giới tưởng tượng của Nobita. Ông Nobi giúp Nobita hiểu rằng thành công không chỉ được đo bằng danh vọng hay tiền bạc, mà nằm ở việc được sống hạnh phúc và chân thành với chính bản thân mình.

Biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương vô điều kiện

Ông Nobi chính là hiện thân chân thực nhất cho những người cha trong xã hội hiện đại: ít nói, vụng về trong việc biểu đạt tình cảm nhưng gánh vác trên vai cả gia đình bằng sự nhẫn nại phi thường...

Người đọc có thể thấy ông mệt mỏi ngủ gục trên tàu điện, say xỉn sau những buổi tiếp khách gượng ép, hay lo lắng đến mất ngủ vì áp lực chi tiêu hằng tháng. Thế nhưng, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, ông lại cố gắng mang đến những năng lượng tích cực nhất cho vợ con.

Sự thấu hiểu và bao dung của bố luôn là bến đỗ bình yên giúp Nobita giải tỏa những áp lực từ điểm số và kỳ vọng đời thường

Tình yêu thương vô điều kiện của ông dành cho Nobita được thể hiện rõ nhất trong tập truyện về đêm trước ngày cưới của cậu bé. Khi lắng nghe những lo lắng của Shizuka, chính bố của Shizuka đã khẳng định rằng ông vô cùng tin tưởng vào tương lai của Nobita vì cậu được nuôi dạy bởi một người cha tuyệt vời như ông Nobi. Sự hy sinh thầm lặng, không phô trương của người cha chính là nguồn năng lượng ngầm mạnh mẽ nhất, nuôi dưỡng nên một Nobita giàu lòng nhân ái, biết yêu thương và sẵn sàng bảo vệ người khác khi trưởng thành.