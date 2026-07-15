Bộ GD&ĐT: Việc học sinh THPT chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không ảnh hưởng thí sinh khác

Việc đăng ký nguyện vọng chỉ ghi nhận quyền tham gia xét tuyển, không giữ chỗ, không làm phát sinh suất trúng tuyển và không ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây khẳng định việc 328 học sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tiếp tục đăng ký xét tuyển đại học không ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.

Theo VnExpress, trao đổi ngày 15/7, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết các học sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký nguyện vọng xét tuyển bởi đến nay chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền đối với từng thí sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, đây là quyền lợi chính đáng của các em theo quy định. Trường hợp sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, người vi phạm sẽ bị xử lý tương ứng với tính chất và mức độ vi phạm.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh cần phân biệt rõ quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh. Trong đó, quyền lợi là được đăng ký xét tuyển đại học, còn trách nhiệm là tuân thủ đầy đủ Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký nguyện vọng chỉ là ghi nhận quyền tham gia xét tuyển của thí sinh, không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không đồng nghĩa với việc được "giữ chỗ" tại một trường đại học và cũng không làm giảm chỉ tiêu tuyển sinh của bất kỳ cơ sở đào tạo nào.

"Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi này tự nó không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác", ông Nguyễn Tiến Thảo khẳng định, theo Giáo dục và Thời đại.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường đại học phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, xây dựng cơ chế phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi của những thí sinh không vi phạm. Khi có kết luận chính thức, nếu phát hiện trường hợp vi phạm trong quá trình rà soát hồ sơ đăng ký, xét tuyển hoặc lọc ảo, các kết quả không hợp lệ sẽ không được sử dụng làm căn cứ công nhận trúng tuyển.

Đồng thời, việc xử lý sẽ không dừng lại sau khi quá trình tuyển sinh kết thúc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hợp xác định có vi phạm, dù thí sinh đã trúng tuyển hoặc đang theo học tại các trường đại học thì vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi vào ngày 1/7, kết quả môn Toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 140 trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 của toàn tỉnh thuộc về học sinh của ngôi trường này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 19 người để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này có bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị cáo buộc với vai trò Trưởng điểm thi đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài môn Toán. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài.

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