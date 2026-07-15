5 chuyện người EQ cao hiếm khi mang về nhà sau giờ làm

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của EQ cao là biết đặt ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng.

Công việc có thể kết thúc khi tan ca, nhưng không phải ai cũng biết cách "tan ca" với cảm xúc của mình. Có người mang theo áp lực, bực bội hay những mâu thuẫn ở công ty về nhà, vô tình để chúng ảnh hưởng đến những người thân yêu.

Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng ranh giới giữa công việc và cuộc sống là điều cần được bảo vệ. Họ không cố tỏ ra mạnh mẽ hay vô cảm, nhưng luôn biết điều gì nên giữ lại ở văn phòng và điều gì không nên bước qua cánh cửa ngôi nhà của mình.

Không mang những cơn giận từ công ty trút lên người thân

Ai cũng có lúc gặp một ngày làm việc không như ý. Đó có thể là một cuộc họp căng thẳng, một lời góp ý khiến bản thân khó chịu hay áp lực từ những deadline chồng chất. Tuy nhiên, người có EQ cao hiểu rằng người thân trong gia đình không phải là nguyên nhân tạo ra những cảm xúc tiêu cực ấy.

Thay vì bước vào nhà với gương mặt cau có rồi vô tình nổi nóng vì những chuyện rất nhỏ, họ thường dành cho mình một khoảng lặng trước khi trở về. Có người nghe một bản nhạc, có người đi bộ vài phút hoặc đơn giản là hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc.

Họ biết rằng nếu không kiểm soát được cơn giận, người phải chịu tổn thương sẽ là những người yêu thương mình nhất.Đó không phải là kìm nén cảm xúc, mà là lựa chọn đúng nơi để giải quyết cảm xúc.

Không mang những cuộc hơn thua nơi công sở về bàn ăn gia đình

Ở môi trường làm việc, cạnh tranh là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, người EQ cao không để tâm lý hơn thua ấy len lỏi vào cuộc sống cá nhân.

Họ không biến mỗi bữa cơm thành nơi kể lể xem đồng nghiệp cư xử ra sao, ai được sếp ưu ái hay ai khiến mình bực bội. Thay vào đó, khi đã về nhà, họ chủ động chuyển sự chú ý sang những điều quan trọng hơn như lắng nghe người thân, trò chuyện với con cái hay đơn giản là tận hưởng một buổi tối bình yên. Họ hiểu rằng gia đình là nơi để nạp lại năng lượng, chứ không phải "chi nhánh thứ hai" của công ty.

Không mang áp lực công việc biến thành áp lực cho cả gia đình

Nhiều người khi căng thẳng thường vô thức tạo ra bầu không khí nặng nề cho tất cả mọi người xung quanh. Chỉ cần một ánh mắt, một câu trả lời cộc lốc hay thái độ lạnh nhạt cũng đủ khiến người khác cảm thấy mình đang phải "đi trên vỏ trứng".

Người EQ cao cố gắng không để điều đó xảy ra. Họ có thể chia sẻ rằng hôm nay mình mệt, công việc có nhiều áp lực, nhưng không biến những áp lực ấy thành gánh nặng mà cả gia đình phải cùng gánh chịu.

Họ hiểu rằng cảm xúc rất dễ lan truyền. Một người giữ được sự bình tĩnh sẽ giúp cả ngôi nhà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không mang những lời đánh giá tiêu cực về người khác trở thành chủ đề mỗi tối

Người EQ thấp thường có xu hướng dành hàng giờ để phàn nàn về đồng nghiệp, chỉ trích cấp trên hay phân tích những khuyết điểm của người khác. Điều này không chỉ khiến bản thân chìm trong cảm xúc tiêu cực mà còn vô tình kéo những người xung quanh vào vòng xoáy ấy.

Người EQ cao thì khác. Họ vẫn có thể chia sẻ về công việc, nhưng hiếm khi biến các cuộc trò chuyện trong gia đình thành buổi "nói xấu tập thể".

Họ dành nhiều thời gian hơn để kể về những điều thú vị đã học được, một thành công nhỏ trong ngày hay kế hoạch cho ngày mai. Những cuộc trò chuyện tích cực giúp các mối quan hệ trong gia đình trở nên gần gũi và dễ chịu hơn.

Không mang công việc chiếm trọn mọi khoảnh khắc ở nhà

Một trong những dấu hiệu rõ nhất của EQ cao là biết đặt ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ không bao giờ trả lời email sau giờ làm hay không xử lý việc gấp.

Nhưng họ ý thức được rằng nếu mọi bữa cơm đều cầm điện thoại trả lời tin nhắn, mọi buổi tối đều mở laptop hay mọi cuộc trò chuyện đều bị cắt ngang bởi thông báo công việc, gia đình sẽ dần chỉ còn là nơi để ngủ.

Người EQ cao luôn cố gắng dành những khoảng thời gian thực sự chất lượng cho người thân. Họ hiểu rằng sự hiện diện không chỉ là có mặt về mặt thể chất, mà còn là sự tập trung và kết nối về mặt cảm xúc.

Nhà tâm lý học người Mỹ John Gottman từng cho rằng chất lượng của một mối quan hệ không được quyết định bởi những dịp đặc biệt hiếm hoi, mà bởi cách con người đáp lại những tương tác nhỏ mỗi ngày.

Chính vì vậy, sau một ngày làm việc dài, điều người EQ cao cố gắng mang về nhà không phải là căng thẳng, bực bội hay áp lực, mà là sự bình yên, sự lắng nghe và cảm giác được đồng hành. Bởi với họ, thành công trong công việc rất quan trọng, nhưng giữ gìn hạnh phúc của những người đang chờ mình phía sau cánh cửa mỗi ngày còn đáng giá hơn nhiều.