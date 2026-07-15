Từ 15/7, thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học: Lịch thanh toán theo 6 nhóm địa phương

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15/7, thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến theo lịch được chia thành 6 nhóm địa phương.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học lúc 17h ngày 14/7, thí sinh cần tiếp tục thực hiện một bước quan trọng là thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thời gian thanh toán lệ phí bắt đầu từ ngày 15/7 và kéo dài đến 17h ngày 21/7. Lệ phí được tính theo số lượng nguyện vọng mà mỗi thí sinh đã đăng ký trên hệ thống.

Đáng chú ý, việc hoàn tất đăng ký nguyện vọng trước thời hạn không đồng nghĩa với việc hoàn thành quy trình xét tuyển. Chỉ những nguyện vọng đã được thanh toán lệ phí thành công mới được hệ thống ghi nhận và đưa vào quy trình xét tuyển của các cơ sở đào tạo.

Từ 15/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học theo 6 nhóm địa phương

Để tránh tình trạng quá tải hệ thống, Bộ GD&ĐT chia thời gian thanh toán thành 6 nhóm địa phương:

Từ 15/7 đến 17h ngày 16/7: Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Từ 16/7 đến 17h ngày 17/7: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Từ 17/7 đến 17h ngày 18/7: Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Từ 18/7 đến 17h ngày 19/7: Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Từ 19/7 đến 17h ngày 20/7: TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh.

Từ 20/7 đến 17h ngày 21/7: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Trong thời gian quy định, thí sinh cần đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, kiểm tra số lượng nguyện vọng đã đăng ký, thực hiện thanh toán theo hướng dẫn và kiểm tra lại trạng thái giao dịch sau khi hoàn tất.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn mới thanh toán, nhằm tránh tình trạng nghẽn hệ thống hoặc phát sinh lỗi giao dịch. Nếu gặp khó khăn trong quá trình thanh toán, thí sinh cần liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở giáo dục nơi đăng ký để được hỗ trợ kịp thời.