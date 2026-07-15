Một tỉnh ở Hàn Quốc chính thức thành lập "Đoàn bảo vệ quyền giáo viên", lấy cảm hứng từ bộ phim Teach You A Lesson

Một ý tưởng từng chỉ xuất hiện trên màn ảnh đã trở thành chính sách thật ngoài đời.

Lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Teach You A Lesson và ý tưởng về một "Cục bảo vệ quyền giáo viên" xuất hiện trong tác phẩm, Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) mới đây đã chính thức thành lập Đoàn bảo vệ quyền giáo viên trực thuộc Giám đốc Sở.

Đồng thời, địa phương này cũng lần đầu tiên trên toàn Hàn Quốc triển khai chế độ Chuyên viên chuyên trách bảo vệ quyền giáo viên, nhằm bảo vệ giáo viên trước các hành vi xâm phạm quyền lợi, cáo buộc bạo hành trẻ em và những đơn khiếu nại mang tính ác ý.

Đoàn bảo vệ quyền giáo viên sẽ do Giám đốc Sở Giáo dục Gyeonggi An Min-seok trực tiếp làm Trưởng đoàn. Cơ quan này có nhiệm vụ chỉ đạo, xử lý các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến quyền của giáo viên cũng như xây dựng, triển khai các chính sách bảo vệ hoạt động giảng dạy. Theo ông An, mục tiêu lớn nhất là để giáo viên "không còn phải đơn độc" khi đối mặt với các vụ việc pháp lý hay khiếu nại.

Khác với trước đây khi các khâu điều tra, hỗ trợ pháp lý, tư vấn tâm lý và bảo vệ hoạt động giáo dục được phân tán ở nhiều phòng ban, Sở Giáo dục Gyeonggi sẽ xây dựng một hệ thống thống nhất, chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khi vụ việc phát sinh cho đến khi giáo viên được phục hồi và ổn định trở lại. Toàn bộ quá trình sẽ do Sở Giáo dục trực tiếp điều phối.

Ông An Min-seok, Giám đốc Sở giáo dục tỉnh Gyeonggi. (Ảnh: YONHAP)

Điểm mới đáng chú ý nhất là mô hình Chuyên viên chuyên trách bảo vệ quyền giáo viên, được xem là lần đầu tiên xuất hiện tại Hàn Quốc. Mỗi giáo viên gặp sự cố sẽ được bố trí một chuyên viên đồng hành theo hình thức "một kèm một". Người này sẽ theo sát toàn bộ vụ việc, từ tiếp nhận thông tin ban đầu, có mặt tại hiện trường khi cần thiết, xác minh sự việc, kết nối luật sư, hỗ trợ tư vấn pháp lý, chăm sóc tâm lý cho đến khi vụ việc chính thức khép lại.

Theo Sở Giáo dục Gyeonggi, đây là mô hình "một cửa", giúp giáo viên chỉ cần làm việc với một đầu mối duy nhất, thay vì phải tự liên hệ nhiều phòng ban khác nhau như trước. Cách làm này được kỳ vọng sẽ giúp việc xử lý các vụ việc nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Đoàn bảo vệ quyền giáo viên còn bao gồm Đội 119 bảo vệ quyền giáo viên với khoảng 50 chuyên viên và Đội hỗ trợ pháp lý tổng hợp gồm các luật sư chuyên về luật giáo dục. Khi tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng 119 hoặc các tổ chức giáo viên, chuyên viên, luật sư, thanh tra giáo dục và chuyên gia tư vấn sẽ nhanh chóng có mặt tại trường để hỗ trợ giáo viên xử lý vụ việc. Đối với những trường hợp khẩn cấp hoặc nghiêm trọng, lực lượng này sẽ trực tiếp đến hiện trường ngay lập tức.

Đội hỗ trợ pháp lý sẽ chịu trách nhiệm điều tra tại chỗ, tư vấn pháp luật và hỗ trợ giáo viên trong các thủ tục tố tụng nếu cần. Đặc biệt, các đơn khiếu nại từ phụ huynh sẽ được đội ngũ chuyên trách tiếp nhận và xử lý thay cho giáo viên, giúp họ giảm bớt áp lực trong quá trình giảng dạy.

Để xây dựng lực lượng này, Sở Giáo dục Gyeonggi sẽ tổ chức tuyển chọn công khai. Đối tượng dự tuyển bao gồm giáo viên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, cán bộ ngành giáo dục, luật sư, chuyên gia tư vấn tâm lý, chuyên gia sức khỏe tinh thần, hòa giải viên và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ quyền giáo viên. Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ xây dựng chế độ đãi ngộ và khen thưởng phù hợp nhằm thu hút những nhân sự có chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.

Một cảnh trong phim Teach You A Lesson của Netflix. (Ảnh: Netflix)

Phát biểu tại lễ ký kết quy chế hoạt động của cơ quan mới, Giám đốc Sở Giáo dục An Min-seok nhấn mạnh: "Đây là mô hình bảo vệ quyền giáo viên hoàn toàn mới, trong đó Sở Giáo dục sẽ chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối để giáo viên không còn phải một mình gánh chịu những hành vi xâm phạm quyền lợi hay các đơn khiếu nại ác ý".

Ông cũng khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Đoàn bảo vệ quyền giáo viên và để các chuyên viên luôn sát cánh cùng giáo viên tại hiện trường. Theo ông, mô hình khởi nguồn từ tỉnh Gyeonggi sẽ trở thành tiêu chuẩn mới, góp phần thay đổi hệ thống bảo vệ quyền giáo viên trên phạm vi toàn Hàn Quốc.

"Chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng mọi khiếu nại dưới trách nhiệm của Đoàn bảo vệ quyền giáo viên và tiếp tục đồng hành với giáo viên cho đến khi họ hoàn toàn phục hồi. Sở Giáo dục tỉnh Gyeonggi sẽ trở thành tấm khiên vững chắc để giáo viên có thể toàn tâm giảng dạy, còn học sinh được học tập trong một môi trường ổn định", ông An nói.

Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Gyeonggi cũng cam kết sẽ nỗ lực khôi phục niềm tin của xã hội đối với giáo dục trong vòng một năm. Ông cho biết sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chương trình gặp khó khăn, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi cách để giáo viên có thể tập trung vào công việc chuyên môn mà không còn bị áp lực bởi các vụ kiện tụng hay khiếu nại vô căn cứ.

Theo Korea JoongAng Daily