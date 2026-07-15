Quốc gia nào có tên dài nhất thế giới?

Tên chính thức của các quốc gia thường dài hơn cái tên thường gọi chỉ vài ba âm tiết; bạn có biết nước nào có tên chính thức dài nhất thế giới?

Khi nhắc đến tên các quốc gia, nhiều người thường nghĩ đến những cái tên ngắn gọn như Việt Nam, Nhật Bản hay Pháp. Tuy nhiên, tên chính thức thường dài hơn nhiều. Có những quốc gia sở hữu tên chính thức rất dài, phản ánh lịch sử, chế độ chính trị hoặc đặc điểm địa lý của đất nước đó.

Tên quốc gia nào dài nhất thế giới?

Đó là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, chúng ta vẫn thường gọi ngắn gọn là Anh. Tên đầy đủ của quốc gia này bằng tiếng Anh là The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, gồm 56 ký tự (không tính khoảng trắng) hoặc 63 ký tự nếu tính cả khoảng trắng.

Đây là tên chính thức được sử dụng trong các văn bản pháp lý, hiệp định quốc tế và hoạt động ngoại giao. Trong giao tiếp hằng ngày, người ta thường gọi ngắn gọn là United Kingdom (UK) hoặc Britain, mặc dù hai cách gọi này không hoàn toàn giống nhau về mặt địa lý và chính trị.

Tên gọi chính thức phản ánh cấu trúc của quốc gia, bao gồm đảo Great Britain với ba vùng là Anh (England), Scotland và Wales, cùng với Bắc Ireland nằm trên đảo Ireland.

Tên chính thức dài nhất thuộc về Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. (Ảnh: iStock)

Vì sao tên quốc gia này lại dài? Năm 1707, Anh và Scotland hợp nhất thành Vương quốc Great Britain. Đến năm 1801, Ireland sáp nhập, tạo thành Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland. Sau khi phần lớn Ireland tách ra thành quốc gia độc lập vào năm 1922, chỉ còn Bắc Ireland tiếp tục thuộc Liên hiệp Anh.

Từ năm 1927 đến nay, tên chính thức của quốc gia được đổi thành “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”, phản ánh đúng cấu trúc lãnh thổ hiện tại.

Ngoài Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland , nhiều quốc gia khác cũng có tên chính thức dài hơn nhiều so với tên gọi thông dụng như:

Liên bang Dân chủ Ethiopia (Federal Democratic Republic of Ethiopia).

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Lao People‘s Democratic Republic).

Cộng hòa Dân chủ Xã hội Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka).

Liên bang Cộng hòa Brazil (Federative Republic of Brazil).

Nhà nước Đa dân tộc Bolivia (Plurinational State of Bolivia).

Những tên gọi này thường thể hiện hình thức nhà nước, thể chế chính trị hoặc đặc điểm lịch sử của mỗi quốc gia.

Tên gọi thông dụng và tên gọi chính thức

Hầu hết các quốc gia đều có một tên gọi thông dụng và một tên gọi chính thức.

Tên chính thức thường được sử dụng trong hiến pháp, luật pháp, ngoại giao và các tổ chức quốc tế, còn tên rút gọn được dùng phổ biến trong đời sống hằng ngày.

Tên gọi của một quốc gia không đơn thuần là cách phân biệt trên bản đồ mà còn chứa đựng những dấu ấn về lịch sử, văn hóa và thể chế chính trị.

Việc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland sở hữu tên chính thức dài nhất thế giới là kết quả của quá trình hợp nhất và thay đổi lãnh thổ kéo dài hàng trăm năm. Mỗi thành tố trong tên gọi đều phản ánh một phần lịch sử hình thành của quốc gia này.

Dù trong đời sống thường ngày, người dân và truyền thông thường sử dụng những tên gọi ngắn gọn như UK hay Britain, tên chính thức vẫn giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động ngoại giao và pháp lý quốc tế, đồng thời là minh chứng cho lịch sử phát triển đặc biệt của một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn trên thế giới.