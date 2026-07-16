5 lầm tưởng về ngành bán dẫn khiến Gen Z bỏ lỡ “tấm vé” sự nghiệp tỷ đô

“Bán dẫn” đang là từ khóa phủ sóng khắp các diễn đàn công nghệ, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu đúng về ngành học này hay đang bị bủa vây bởi những lời đồn đoán thiếu căn cứ?

Khi nghe nói đến Công nghệ bán dẫn - ngành học "tỷ đô", nhiều bạn trẻ nhanh chóng mặc định mình không đủ "trình" hoặc cho rằng ngành này quá khô khan, chỉ dành cho những "cỗ máy" giải toán. Dưới đây là 5 lầm tưởng phổ biến khiến gen Z vô tình đóng lại cánh cửa cơ hội của chính mình.

Hiểu lầm 1: "Phải cực giỏi Toán mới học được ngành bán dẫn"

Đây là rào cản tâm lý rất lớn khiến nhiều học sinh tự từ bỏ đam mê công nghệ. Thực tế, Toán học là công cụ quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn khả năng theo đuổi lĩnh vực này.

Theo các chuyên gia, ở bậc THCS và THPT, học sinh thường tập trung nhiều vào các môn cơ bản. Tuy nhiên, khi bước vào môi trường đại học hoặc nghiên cứu chuyên sâu, kiến thức sẽ được đào tạo lại theo hướng gắn với mục tiêu cụ thể hơn.

Điểm số môn học ở bậc phổ thông chỉ phản ánh khả năng học tập ở một giai đoạn nhất định. Yếu tố quan trọng hơn điểm số chính là tư duy logic, sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Hiểu lầm 2: "Ngành bán dẫn là sân chơi chỉ dành cho nam giới"

Trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, không tồn tại rào cản ngăn phụ nữ phát triển. Ngược lại, thực tế cho thấy tỷ lệ các nhà khoa học nữ ngày càng cao nhờ sự bền bỉ, kiên trì và khả năng kết nối tốt trong các nhóm nghiên cứu.

Bán dẫn là một hệ sinh thái đa dạng, cần nhiều nhóm kỹ năng khác nhau: từ thiết kế hệ thống, kiểm chứng đến quản lý quy trình sản xuất và tối ưu năng suất. Đây là sân chơi bình đẳng, nơi năng lực, tư duy sáng tạo và sự tỉ mỉ là thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của bất kỳ ai, bất kể giới tính.

Ở một số vị trí, sự cẩn trọng và khả năng tuân thủ quy trình của nhiều kỹ sư nữ được đánh giá cao hơn nam giới.

Hiểu lầm 3: "Bán dẫn chỉ là một trào lưu nhất thời"

Không ít học sinh, phụ huynh lo ngại bán dẫn chỉ là một "cơn sốt" giống như nhiều trào lưu công nghệ khác. Tuy nhiên, đây là nền tảng công nghiệp dài hạn cho AI, xe điện, robot, hệ thống quốc phòng và thiết bị y tế trong ít nhất 20-30 năm tới.

Mọi ngành công nghiệp kỹ thuật số trọng yếu đều phụ thuộc vào chip. Các vị trí công việc có thể tiến hóa cùng sự hỗ trợ của AI, nhưng nhu cầu về chip và kỹ sư bán dẫn sẽ còn tiếp diễn chừng nào thế giới còn số hóa. Đây là lộ trình nghề nghiệp có tính bền vững, gắn liền với năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hiểu lầm 4: "Một bảng điểm đẹp là đủ trở thành kỹ sư bán dẫn"

Nhiều sinh viên ưu tú với bảng điểm hoàn hảo vẫn ngỡ ngàng khi đối diện với thực tế ngành bán dẫn – nơi một sai sót nhỏ trong thiết kế có thể gây ra thiệt hại lớn. Sự chuyển mình từ người học giỏi lý thuyết sang một kỹ sư thực chiến là cuộc thanh lọc gắt gao, nơi tư duy sách vở phải nhường chỗ cho kỷ luật thép.

Ngành bán dẫn đòi hỏi sinh viên phải thành thạo các công cụ thiết kế chuyên nghiệp, kỹ năng gỡ lỗi, khả năng xác minh kết quả và làm việc nhóm trong môi trường dự án phức tạp.

Bảng điểm tuyệt đối chưa bao giờ là đủ, các tân kỹ sư cần sự kiên nhẫn, tính chính xác và khả năng giải quyết vấn đề dưới áp lực cao – những kỹ năng chỉ có được thông qua thực hành tại phòng lab và các dự án thực tế.

Hiểu lầm 5: "Ngoại ngữ không quan trọng, chỉ cần giỏi chuyên môn"

Bán dẫn là một trong những ngành công nghiệp có tính toàn cầu hóa mạnh mẽ nhất hiện nay. Tại Việt Nam, ngành này đang ở giai đoạn khởi đầu, tập trung nhiều vào khâu gia công hoặc thiết kế.

Nếu chỉ dừng lại ở tiếng Việt, bạn sẽ bị giới hạn trong thị trường nội địa với vị trí nghề nghiệp hạn chế. Ngược lại, thông thạo một đến hai ngoại ngữ chính là cơ hội để kỹ sư Việt Nam tham gia vào các dự án quốc tế, làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia, tiếp cận quy trình công nghệ cao tại các "thủ phủ" bán dẫn thế giới, từ đó mở rộng cơ hội nghề nghiệp toàn cầu với mức thu nhập vượt bậc.

Ngoại ngữ là công cụ cần thiết để các kỹ sư tiếp cận tài liệu kỹ thuật, hội nhập và làm việc trong chuỗi cung ứng bán dẫn thế giới.

Hiểu lầm 6: "Học ngành Công nghệ bán dẫn ở đâu cũng có thể làm được nghề"

Trên thực tế, bán dẫn không phải ngành có thể đào tạo bằng lý thuyết suông trên giảng đường. Để trở thành kỹ sư bán dẫn thực thụ, bạn cần một hệ sinh thái có phòng lab hiện đại, có sự kết nối với các "ông lớn" trong ngành và quan trọng nhất là năng lực đào tạo được chuẩn hóa quốc tế.

Việc chọn một cơ sở đào tạo thiếu hệ thống phòng sạch, máy móc, thiết bị hoặc không có liên kết với doanh nghiệp bán dẫn sẽ biến 4 năm đại học của bạn thành "lý thuyết trên giấy".

Thị trường bán dẫn tuyển dụng dựa trên năng lực thực chiến, vì vậy, chọn đúng nơi gửi gắm 4 năm đại học chính là yếu tố quan trọng giúp bạn trở thành nhân sự được săn đón ngay khi vừa tốt nghiệp.

Sẵn sàng bứt phá ngành bán dẫn với lộ trình đào tạo quốc tế 2+2

Để giúp các bạn trẻ xóa bỏ những rào cản và sẵn sàng gia nhập ngành bán dẫn toàn cầu, chương trình Gachon Vietnam được triển khai dựa trên sự hợp tác giữa Trường Đại học FPT và Đại học Gachon (Hàn Quốc) – trường nằm trong Top 501-600 thế giới (theo bảng xếp hạng THE 2026).

Đây là chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ bán dẫn, với lộ trình học tập được thiết kế gồm hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn 1 (2 năm đầu tại Việt Nam): Sinh viên học theo chương trình đào tạo do Đại học Gachon chuyển giao, gồm các môn nền tảng về toán học, kỹ thuật điện - điện tử, lập trình và ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn) trong hệ sinh thái công nghệ - giáo dục của Tập đoàn FPT. Giai đoạn này giúp người học tích lũy nền tảng chuyên môn và đạt trình độ ngoại ngữ cần thiết trước khi bước vào giai đoạn chuyên sâu.

Giai đoạn 2 (2 năm cuối tại Hàn Quốc): Sinh viên chuyển tiếp sang Đại học Gachon để học chuyên sâu theo hai định hướng: Thiết kế hệ thống bán dẫn hoặc Kỹ thuật bán dẫn. Tại đây, sinh viên được học tập, nghiên cứu trong môi trường công nghiệp công nghệ cao, thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và tham gia vào các dự án nghiên cứu thực tế.

Chương trình mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh tại Hàn Quốc, từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và ứng dụng. Thông qua mạng lưới đối tác rộng lớn gồm các tập đoàn, công ty công nghệ và các viện nghiên cứu quốc gia, sinh viên được kết nối trực tiếp với thực tiễn sản xuất.

Đại học Gachon là đại học đầu tiên thành lập Trường bán dẫn độc lập tại Hàn Quốc.

Tốt nghiệp với bằng Cử nhân Công nghệ bán dẫn do Đại học Gachon (Hàn Quốc) cấp cùng năng lực ngoại ngữ Anh - Hàn, sinh viên Gachon Vietnam có sự chuẩn bị vững chắc để tham gia thị trường lao động quốc tế.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn FPT và Đại học Gachon (Hàn Quốc), chương trình tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường giáo dục tiên tiến tại Hàn Quốc với mức chi phí rất hợp lý.

Bên cạnh đó, Gachon Vietnam còn có nhiều mức học bổng giá trị lên đến 100% học phí chuyên ngành tại Việt Nam, được xét duyệt dựa trên kết quả học tập, thành tích và năng lực tiếng Anh của học sinh.

Lựa chọn một lộ trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế chính là bước đi vững vàng giúp các bạn trẻ Gen Z tự tin giải bài toán nhân lực bán dẫn trong tương lai.

Để tìm hiểu rõ hơn về môi trường học tập cũng như chính sách học bổng của Gachon Vietnam, bạn có thể xem thêm tại:

Website: https://gachon.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/gachon.vn

Hotline: 024 7306 2289 (HN)/ 028 7890 0289 (TP.HCM)