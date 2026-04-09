Phụ huynh bàng hoàng phát hiện sách Tin học lớp 3 của con chứa link đồi trụy, Nhà phát hành lập tức thông cáo KHẨN!

Mới đây, một phụ huynh ở Quảng Ninh đã phát hiện ra lỗi vô cùng nghiêm trọng trong cuốn "Vở bài tập Tin học lớp 3" của con mình. Theo đó, một bài tập trong cuốn vở này có nội dung như sau:

"Trang web video thiếu nhi có địa chỉ thieu***. Em hãy :

a) Kích hoạt trình duyệt web Google Chrome và truy cập vào trang web video thiếu nhi.

b) Sử dụng nút cuộn của chuột và nhận xét chức năng của nút cuộn khi tìm kiếm một video trên trang web này".

Khi truy cập vào trang web mà bài tập nêu, phụ huynh tá hỏa phát hiện đây trang web khiêu dâm. Ngay sau đó, phụ huynh bức xúc đăng tải vụ việc lên mạng xã hội để cánh báo các bậc cha mẹ khác.

Bài đăng cảnh báo của phụ huynh

Được biết, cuốn "Vở bài tập Tin học lớp 3" được phát hành bởi Tập đoàn Đại Trường Phát (DTP Education Solutions). Ngay trong sáng 9/4, trên trang fanpage chính thức của Tập đoàn này đã có bài đăng xin lỗi. Nguyên văn thông báo như sau:

"Thông báo khẩn: Về việc ngừng truy cập đường lẫn (link) tài liệu trong Sách giáo khoa Tin học.

Kính gửi: Quý Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô, Quý Phụ huynh và các em Học sinh,

DTP Group xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đến Quý Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô, Quý Phụ huynh và các em Học sinh vì đã đồng hành cùng các ấn phẩm giáo dục của DTP Group trong suốt thời gian qua.

Bằng thông báo này, chúng tôi xin thông tin về một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng liên quan đến đường dẫn (link) truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung Sách giáo khoa Tin học do DTP phát hành.

Bài đăng xin lỗi của phía nhà phát hành

Hiện nay, chúng tôi ghi nhận một sự cố liên quan đến đường dẫn (link) truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung Sách giáo khoa Tin học do DTP phát hành. Cụ thể, đường dẫn đã bị chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Để bảo vệ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng, DTP xin đưa ra khuyến cáo khẩn cấp:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG TRUY CẬP vào đường link liên quan đến tài liệu bổ trợ trong quyển sách giáo khoa nêu dưới bất kì hình thức nào để đảm bảo an toàn thông tin.

HƯỚNG DẪN HỌC SINH: Kính mong Quý Thầy Cô và Phụ huynh hỗ trợ nhắc nhở các em học sinh không tò mò nhấn vào các liên kết này để tránh tiếp cận với các nội dung độc hại hoặc rủi ro về an ninh mạng.

Ngay khi phát hiện sự việc, DTP đã chủ động báo cáo đến Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý.

Từ sự việc này, DTP nghiêm túc nhìn nhận cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý hệ thống liên kết học liệu. Chúng tôi đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, hướng tới một nền tảng truy cập an toàn và ổn định hơn trong thời gian sớm nhất.

Rất mong nhận được sự thấu hiểu và đồng hành từ Quý Thầy Cô, Phụ huynh và các em Học sinh.

DTP chân thành xin lỗi vì sự bất tiện và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho các sản phẩm giáo dục trong thời gian tới.

Trân trọng".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.